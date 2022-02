Osservatore Marziano: papa Bergoglio Avrebbe Confessato Putin e Biden…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Osservatore Marziano dopo un breve periodo di vacanza è tornato in piena attività. E ci ha inviato questo articolo, pieno di notizie clamorose…buona lettura (con sorriso).

§§§

Osservatore Marziano a Tosatti.

Caro Tosatti son riuscito ad avere stamattina, grazie alle mie relazioni con i nostri agenti marziani incorporati in esseri umani e infiltrati soprattutto nella città del Vaticano, notizie veramente strabilianti. Eccole.

– Papa Bergoglio ha segretamente incontrato Putin e lo ha confessato convincendolo a ritirare le sue truppe dall’Ucraina. Il solo problema da risolvere è che il grande potentissimo ministro italiano Di Maio, pare si sia opposto a questo ritiro di truppe dovuto a Bergoglio. Si dice che vuole sia merito suo…

– Papa Bergoglio, grazie al dono di ubiquità, ha anche confessato Biden che per penitenza, pare, stia tirando fuori dalla cassaforte i documenti riservati sui due Clinton e sui due Obama, e sia pronto a consegnarli al Washington Post. Il problema sembra essere che il nome di Bergoglio appare frequentemente in questi documenti.

– PapaBergoglio ( sempre in virtù della ubiquità) ha anche confessato Mario Draghi. Mi vien detto che dopo la confessione il vostro Premier abbia bruciato il diploma ricevuto all’Istituto Massimo di Roma dove è stato gesuiticamente formato secondo quanto spiega p.Spadaro.

– Papa Bergoglio, ha anche confessato a San Marino (al confessionale della Loggia M dedicata a Giosuè Carducci) Achille Lauro. Pare che per penitenza gli abbia imposto di cantare insieme in Eurovision…

– Papa Bergoglio ha fatto sapere alla Regina Elisabetta II che vorrebbe confessare il principe Andrea per le sue vicende con Epstein. Gli è stato risposto che la Corona ha già pagato per l’assoluzione e che non vogliono esser sospettati di riciclaggio in rapporti con la PocoSanta Sede

– SilvioBerlusconi ha chiesto a Papa Bergoglio di esser confessato (pubblicamente e con la sua fidanzatina), ma pare che gli sia stato negato perché ama troppo e solo le donne, discriminando il diritto gender-Lgbtd di esser amati da Berlusconi.

– Papa Bergoglio si è poi fatto confessare da padre Spadaro, il quale non lo ha assolto, si dice perché non ha fatto il suo dovere in questi quasi nove anni di pontificato.

– Infine a Papa Bergoglio è stato riferito il messaggio da parte di Sua Santità Papa Benedetto XVI, che è sempre pronto a cofessarlo in qualsiasi momento e circostanza.

§§§

