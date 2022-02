Nuovo Arcivescovo a Torino. Chissà che ne Pensa Benedetto XVI…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, come sapete Torino ha un nuovo arcivescovo. Una scelta che un amico cardinale di Curia, qui a Roma ha definito sorridendo “apocalittica”. Penso che sia interessante condividere con voi questo breve commento scritto da Vik van Brantegem, che ben conoscete, e pubblicato su Facebook, una persona che ha profonda esperienza della Santa Sede e della Chiesa. È una scelta che di sicuro, si affretteranno a dire i soliti commentatori, si colloca in piena continuità di intenti con il papa emerito, Benedetto XVI….Buona lettura.

§§§

Ricordiamo che il nuovo Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa, Don Roberto Repole è il teologo che curò per la Libreria Editrice Vaticana la collana di 11 libricini “La teologia di Papa Francesco”, che a marzo 2018 finì nelle cronache per il caso della lettera al Prefetto della Segreteria per la Comunicazione, Monsignor Dario Edoardo Viganò, che era stata qualificata dal suo autore come “riservata-personale”, con cui il Papa emerito Benedetto XVI rifiutò di scrivere “una breve e densa pagina teologica” di recensione.

La lettera (“riservata-personale”) non solo fu pubblicata da Mons. Viganò, ma che sbianchettò pure la parte in cui il Papa emerito muoveva delle critiche per la scelta di uno degli autori della collana, per aver “capeggiato iniziative anti-papali”, perché “attaccò in modo virulento l’autorità magisteriale del Papa specialmente su questioni di teologia morale” e in “opposizione al magistero papale”.

La parte pubblicata:

Reverendissimo Monsignore, molte grazie per la sua cortese lettera del 12 gennaio e per l’allegato dono degli 11 piccoli volumi curati da Roberto Repole. Plaudo a questa iniziativa che vuole opporsi e reagire allo stolto pregiudizio per cui Papa Francesco sarebbe solo un uomo pratico privo di particolare formazione teologica o filosofica, mentre io sarei stato unicamente un teorico della teologia che poco avrebbe capito della vita concreta di un cristiano oggi. I piccoli volumi mostrano a ragione che Papa Francesco è un uomo di profonda formazione filosofica e teologica e aiutano perciò a vedere la continuità interiore tra i due pontificati, pur con tutte le differenze di stile e di temperamento.

Tuttavia non mi sento di scrivere su di essi “una breve e densa pagina teologica”. In tutta la mia vita è sempre stato chiaro che avrei scritto e mi sarei espresso soltanto su libri che avevo anche veramente letto. Purtroppo anche solo per ragioni fisiche non sono in grado di leggere gli undici volumetti nel prossimo futuro, tanto più che mi attendono altri impegni che ho già assunti.

La parte sbianchettata:

Solo a margine vorrei annotare la mia sorpresa per il fatto che tra gli autori figuri anche il professore Hünermann, che durante il mio pontificato si è messo in luce per aver capeggiato iniziative anti-papali. Egli partecipò in misura rilevante al rilascio della ‘Kölner Erklärung’, che, in relazione all’enciclica ‘Veritatis splendor’, attaccò in modo virulento l’autorità magisteriale del Papa specialmente su questioni di teologia morale. Anche la ‘Europäische Theologengesellschaft’, che egli fondò, inizialmente da lui fu pensata come un’organizzazione in opposizione al magistero papale. In seguito, il sentire ecclesiale di molti teologi ha impedito questo orientamento, rendendo quell’organizzazione un normale strumento di incontro fra teologi. Sono certo che avrà comprensione per il mio diniego e La saluto cordialmente.

Vik van Brantegem

§§§

