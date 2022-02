Lettera Aperta di Martha Reichmann al Papa. “Prego che tu ti Converta”.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta che Martha Alegria Reichma, autrice del libro “Sacri Tradimenti” ha inviato al Pontefice regnante. Martha Alegría Reichmann è la vedova di Alejandro Valladares, per ventidue anni ambasciatore dell’Honduras presso la Santa Sede. Questo è il collegamento per sapere di più sull’autrice, e su un contenzioso con il cardinale Maradiaga. Buona lettura.

Lettera aperta a Papa Francesco

Roma, 4 febbraio 2022

Papa Francesco:

Ti saluto con grande tristezza e dolore verso la mia Chiesa a causa della notizia che ho sentito ieri sui social media dove si vede un uomo gridare: “Questa non è la Chiesa di Dio! Niente più maschere nella Chiesa! Tu non sei un re!”. In risposta a questa situazione tu hai commentato: “È un fratello in difficoltà, dobbiamo pregare per lui”.

Nei commenti a quella notizia, molte persone hanno scritto: “Quell’uomo ha detto la verità”.

Vorrei ricordarti, Papa Francesco, che durante la tua visita a un convento in Grecia, anche un rispettabile prete ortodosso ti ha ripetutamente gridato contro: “Lei è un eretico!”

Il motivo della mia lettera, Papa Francesco, è per dirti che ci sono milioni di cattolici nel mondo che la pensano come quelli che le hanno gridato contro, e siamo stanchi del cinismo della sua risposta perché queste persone sono più sane di chiunque altro.

Sanno, tra l’altro, che tu hai firmato un accordo con altri leader religiosi per costruire una moschea ad Abu Dhabi, una chiesa cattolica e una sinagoga, con le quali fonderanno la nuova religione mondiale che intendono chiamare “La Casa della Famiglia Abramitica”. E lì, sulla nostra chiesa, non si può mettere un crocifisso perché c’è una legge che vieta la croce all’esterno di qualsiasi edificio negli Emirati Arabi Uniti. Significa che con la tua firma, Papa Francesco, hai tradito niente meno che Nostro Signore Gesù Cristo Crocifisso, il simbolo sacro della nostra cristianità.

Sappiamo che l’intenzione ultima è quella di distruggere la nostra Chiesa con tutti i suoi principi e di permettere l’immoralità. Già sentiamo voci come “Una Chiesa gay friendly” dove si possono celebrare matrimoni dello stesso sesso.

Coloro che ti hanno gridato contro hanno tutte le ragioni per farlo, perché sappiamo già che state servendo gli interessi del diavolo con le innumerevoli azioni e abusi che avete commesso fino al punto di avere la nostra chiesa spaccata in due e i suoi membri che combattono tra di loro. Questo non è costruire con amore. Questo è distruggere con il male. Siete arrivati al punto di aver adorato la pachamama all’interno del Vaticano.

È difficile per me menzionare in questa lettera tutti gli atti di eresia che hai commesso, Papa Francesco. Siamo anche a conoscenza del documento che personalità eminenti e di fama mondiale ti hanno inviato provando le tue eresie e chiedendo le tue dimissioni.

Sappiamo le cose orribili che hai fatto in Argentina, specialmente con i tuoi amici sacerdoti Orlando Yorio e Francisco Jalics, e sappiamo che questo è il motivo per cui non osi tornare nel tuo paese. Sappiamo cosa stai facendo ora ai sacerdoti fedeli a Cristo.

Sui social media ci sono centinaia di persone che gridano contro di te, Papa Francesco, e sono tutti buoni cattolici. Sono indignati, compresi i sacerdoti i cui canali sono stati censurati dai vescovi che seguono la tua linea. Eppure ogni giorno ci sono sempre più documentari che escono dal Vaticano, dandoti pubblicità. Un buon papa non ha bisogno di pubblicità.

È evidente che tu stai cercando di sostituire il bene con il male, Papa Francesco, ma noi non siamo sciocchi, abbiamo aperto i nostri occhi, e i veri cristiani che amano e difendono Cristo sanno che la Chiesa prevarrà.

Prego per te, Papa Francesco, che tu possa esaminare la tua coscienza e renderti conto di tutto il male che hai fatto e stai facendo. Tu cerchi di ingannarci con le tue frasi mentre fai il contrario di quello che dici.

Per esempio: hai emesso sanzioni canoniche per i prelati che commettono reati di abuso, ma in pratica non solo li proteggi, ma addirittura li promuovi: Gustavo Zanchetta, Theodore McCarrick, Bezak e una lunga lista di altri.

Ti conosco molto bene, Papa Francesco, perché un giorno, mentre ti facevi il segno della croce, mi stavi mentendo, e hai finito per tradirmi.

Sembra che tu segua la stessa linea del tuo consigliere più vicino, il cardinale Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, che ha l’abitudine di attaccare con insulti chi lo mette in discussione, vista l’impossibilità di potersi difendere con dignità e rettitudine, con prove e con la verità.

Martha Alegría Reichmann

Autrice del libro Tradimenti sacri

