Draghi come Sant’Ignazio? Ma Cosa Ardisce padre Spadaro?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. Ics si è imbattuto nell’intervista rilasciata da padre Spadaro e avente per tema principale il presidente del Consiglio dei Ministri, che trovate in calce, nel caso che non l’aveste già letta. Ci offre questo commento, che volentieri condividiamo con voi. Buona lettura.

Caro Tosatti, l’ansia di padre Antonio Spadaro, finissimo intellettuale di gauche caviar gesuitico, di assimilare il pensiero del Premier Mario Draghi a quello del cosiddetto e supposto sommo pontefice regnante, sia pur con qualche dubbio sollevato dal giornalista Andrea Cionci, è a dir poco ridicola.

Sarebbe come assimilare il pensiero e la statura politica di Beppe Grillo a quello di Luigi Einaudi. (Prescindendo dai ruoli).

Che vuole dimostrare Spadaro nel tentare di convincerci che la “grandezza” di MarioDraghi è dovuta all’insegnamento dei gesuiti e pertanto al pensiero comune a quello di Jorge Bergoglio?

Cesare Lombroso passò la sua vita a studiare e spiegare il genio e lo squilibrato. Oggi avrebbe materia di approfondimento.

Nell’articolo allegato padre Spadaro impone il suo usuale pensierino, modesto ma arrogante, con quattro argomenti tanto banalizzati quanto contraddittori, secondo il nuovo stile gesuitico, peraltro.

Per favore leggete qui sotto ciò che è difficile per me sintetizzare, perchè essendo io “tomista -aristotelico“ faticherei un po’ a discutere sul Vangelo con Paperino o Spadaro.

Spadaro è ancora più intrigante di Paperino perchè considera che oggi i gesuiti stiano lanciando una sfida al mondo, come fecero nel cinquecento, coniugando formazione umanistica con le sfide nuove.

Formazione umanistica, ma dove? ma chi? ma quando? E il Vangelo dove lo mettono i gesuiti alla Spadaro? Cosa è formazione umanistica per Spadaro? E’ lo studio delle discipline che portano alla conoscenza dell’uomo? O è la formazione alla protezione ambientale escludendo la teologia e escludendo la metafisica?

Mi ricordo sempre una battuta che Rocco Buttiglione faceva frequentemente in pubblico (prima della nomina di Bergoglio, naturalmente…) riferendosi ad un famoso gesuita: “Crede in Dio, pur essendo gesuita…”.

E Spadaro?

Nell’articolo qui sotto allegato si cerca di assimilare il <Whatever it takes> di Draghi con il <Todo Modo> di Sant’Ignazio, nell’intento di presentare Draghi quale “best alumno” dei Gesuiti (all’Istituto Massimo di Roma). Ma Draghi pronunciando il whatever it takes nel 2012 alla BCE voleva dire che “costi quel che costi, va salvata l’economia europea“.

Ohimè, Sant’Ignazio invece voleva dire ben altro quando scriveva che “todo modo para buscar la voluntad divina“ (ogni mezzo per cercare la volontà divina).

E lo diceva riferendosi ai suoi esercizi spirituali indispensabili per cercare e trovare la volontà di Dio. Non per giustificare l’iniezione di liquidità per salvare l’Euro.

Ma povero Spadaruccio, ma quando parli a chi ti rivolgi? Ad allievi deviati delle scuole gesuitiche o a gesuiti -studenti di seminari gesuitici, bocciati continuamente e ciononostante che han fatto carriera fino ai vertici (come è stato con Bergoglio)?

Perché per soddisfare la tua ansia di evoluzionismo dottrinale ignaziano non provi a inventare un nuovo nome per la Compagnia di Gesù, che so, la compagnia dei “trastornados”?

Al Massimo di Roma o presso altri Istutiti dei Gesuiti non ha studiato solo MarioDraghi, che necessariamente va esaltato temendo che faccia pagare le tasse dovute sugli immobili della Santa Sede o temendo che possa far investigare le transazioni finanziarie del Vaticano ad organismi di stato quali l’UIF, il DIA, il NSPV.

Dai gesuiti hanno studiato tanti santi uomini che poi han concorso a “evangelizzare e civilizzare” la società secondo il metodo gesuitico. Per esempio…Mario Monti, Fassino, Rutelli, Ciampi, Mattarella… Ma anche a livello internazionale, che so: Biden Jr, Clinton, Kerry, Fidel Castro, Mitterand, Hitchcock, il rockettaro new age Sting…

Capiamo perchè i gesuiti nel 1763 son stati soppressi dal Papa Clemente XIV? Ma si direbbe che siano stati riabilitati 40anni dopo da Pio VII (liberato nel 1814 da Napoleone) per poter cominciare pian piano a preparare l’avvento al soglio di Bergoglio. Fosse questo il trabocchetto strategico pensato dall’imperatore corso e in odore di grembiulino?

Ritornando al “cantore” sopra citato mi è sovvenuto quell’animale invertebrato dalla forma allungata, senza arti, utile se usato per pescare, inutile quale (solitario ) parassita dell’intestino.

