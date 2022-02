Turris Eburnea, Ora Pro Nobis. Nel tempo delle Croci e della Croce.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, condivido con voi questo scritto di un amico fedele del nostro sito, colpito dalle misure vessatorie, anticostituzionali, inutili e vergognose di questo governo del malaffare. Buona lettura.

§§§

Turris eburnea, ora pro nobis

Questo scritto scaturisce da tre sofferenze: la forzata assenza dal mio lavoro, il moto di rabbia verso chi l’ha provocato e il constatare la mia difficoltà nel riposare in Dio, avendone tempo, occasione e sapienza. Offro queste pagine confessando al lettore la mia miseria e il bisogno di crescere nella fede, affidandomi alla destinataria del desiderio di guardare oltre il mio ristrettissimo orizzonte, tuttora popolato di grazie immeritate e forse sprecate.

Il panorama che penso di condividere con chi ha occhi abituati a scrutare il Cielo, le sacre scritture e i volti delle anime che abbiamo accanto, mostra un tempo particolare, diverso da prima e più sospeso sull’incerto. Conosco chi ha vissuto la guerra, chi ha combattuto il cancro, chi vive con handicap dalla nascita… Conosco chi ha lasciato il suo paese fuggendo con un barcone e chi ha fallito con il coniuge, con i figli e con l’azienda. Conosco persone buone e cattive e in me stesso trovo alti, bassi e rimorsi. Eppure oggi non è lo stesso. C’è qualcosa di diverso: vedo il male più perverso, la bugia più falsa, la morte più crudele. Questa notte è morto in una RSA il padre di un’amica che -a causa delle norme imposte- non ha più potuto visitarlo come prima.

Avverto il peso di un tempo strano e buio che mi affaccia sull’intera vicenda umana, dalla creazione in qua. Avverto l’assedio della tentazione della rabbia che toglie pace al cuore, agitandomi da peccatore. Come si fa a tenere insieme, nella beatitudine, la creazione corrotta e deturpata, la croce, l’amore per il prossimo e la speranza della salvezza, serve la pienezza della grazia? Sono partito da qui.

Maria è una creatura umana. La Grazia di cui è ricolma non è sua, ma di Dio. Maria non è Dio eppure ne è colma, tanto da essere la Madre del Verbo incarnato. E Sempre Vergine! E’ assunta incorrotta in paradiso. Come si fa a tenere insieme, nella beatitudine, la creazione corrotta e deturpata, la croce, l’amore per il prossimo e la speranza della salvezza? Serve la pienezza della grazia!

Miracolo? Cioè una cosa meravigliosa nel senso che nulla è impossibile a Dio! In Maria c’è qualcosa dell’essere umano che abbiamo smarrito, tanto più in quest’epoca che ha solo paura di morire e vive immersa in una cultura che gira attorno alla morte, dal non concepire vita fino all’eutanasia.

Quello che dice l’essere umano abitato dalla grazia divina fino a riempirsene sovrasta anche l’ontologia. Maria è donna, non è Dio. Eppure in lei, l’Immacolata, c’è solo la grazia di Dio! Diventa Madre di Dio. In lei il dono di Dio, che trova umiltà e santo timore, cambia il suo modo d’essere solo umano, compartecipandovi la divinità. Portare in grembo nove mesi Gesù (vero Dio e vero uomo) può farlo solo chi fa comunione con Dio. Viverci trent’anni preparandogli da mangiare, rammendandogli le vesti e insegnandogli lingua, lavoro e preghiere, ha bisogno di una comunione continua. Beh, nessuno può deificare un essere umano se non lo fa Dio stesso, attendendo in cambio un sincero sì: fiat! San Giuseppe ebbe la sapienza di adeguarvisi.

Nessun uomo può “prendere” Dio e farlo proprio. Dio ci nutre come lattanti. Nulla al mondo può comunicarci la vita divina che è nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo se non è la Santissima Trinità a trasferirsi in noi, conducendo il nostro spirito ad una sintonia perfetta con Lui.

Al momento della creazione Adamo aveva un rapporto con Dio che non era semplicemente quello tra una creatura e il Creatore: Adamo era il capostipite, il padre, il sacerdote e il mediatore della confidenza dell’uomo con Dio. Lo era per tutti, per un’umanità non separata da Dio a causa del peccato (l’uomo stava nella volontà di Dio). Adamo però non resse alla tentazione pur avendo tutte le conoscenze necessarie. Dio gliene chiese conto. In quella rottura tragica dell’alleanza, della relazione piena e primigenia tra Dio e la sua creatura libera, cambia tutto.

Va capito bene, specialmente da noi che ci diciamo razionali, che ragioniamo in termini di sostanza e di filosofia: a cambiare non è tanto l’essenza (criterio ellenistico), ma soprattutto l’alleanza (criterio biblico). L’alleanza (le condizioni di relazione con Dio) ha effetti sull’essenza sostanziale della creatura.

E’ la logica anche della transustanziazione: Dio può. Dipende dai gradi dell’unione dell’uomo con Dio. Quella che fu di Adamo è stata perduta. La grazia dell’unione ipostatica del Figlio nel Verbo incarnato, vero uomo e vero Dio, riguarda il mistero di Cristo (“Io e il Padre siamo una cosa sola”). La grazia del divenire figli adottivi di Dio, deificabili in Cristo, vale potenzialmente (non automaticamente) per i redenti. L’incarnazione di Cristo (vero uomo, ma Dio) non avrebbe senso fuori dalla trasgressione tragica di Adamo. La pretesa dell’uomo di santificarsi/deificarsi non avrebbe senso al di fuori della mediazione riparatrice di Cristo.

In mezzo c’è un altro stato di unione, che ha riguardato Maria piena di grazia. E’ un grado di unione con Dio più basso di quello ipostatico del Figlio, ma specialissimo, diverso dal nostro: non è la figliolanza adottiva dei redenti dal sangue di Cristo, anche se Maria è figlia del Padre. Dio in Cristo santifica con il suo sangue la natura umana, redimendola per fare comunione con quel sacrificio di espiazione; eppure nella Beata Vergine opera in modo straordinario (l’Immacolata Concezione), il più intimo operato nell’economia della salvezza: farla Madre dell’Unigenito e di lì, in quella pienezza di grazia, la Corredentrice del genere umano.

Il ruolo interpretato da Maria per la nostra salvezza non cessa di incontrare ostilità anche tra i cattolici che faticano a riconoscerle questa volontà di Dio. Faticano perché all’alleanza (la nuova ed eterna alleanza stipulata da Cristo sulla Croce) contrappongono le limitazioni dell’essenza, della filosofia e della biologia.

Non si crede più che la grazia possa qualcosa sulla materia, ed anzi anche lo spirito (quello del nostro tempo ne è l’emblema) si è emancipato dalla grazia, preferendo mettersi in proprio: etsi Deus non daretur.

Maria non è solo “una come noi”, “una discepola” di un maestro della cui divinità sempre più si dubita. Presso la mediazione universale del Figlio che si consegna alla morte di Croce per redimerci dal peccato, secondo la volontà misericordiosissima (non crudele) del Padre Suo e Padre Nostro, “va riconosciuta la mediazione universale e corredentrice di colei che ha generato non l’uomo Gesù, ma Cristo, il verbo eterno e consustanziale del Padre e questa singolare maternità l’ha unita alla sorte del Figlio con un legame più intimo di quello di ogni altra madre” (citato da P. Candido Amantini: Il mistero di Maria, 1971).

Maria rappresenta tutta la vicenda dell’alleanza che costella l’Antico Testamento, cioè l’indefettibilità delle promesse di Dio. Lei è l’Israele fedele, il piccolo resto che conserva il seme in vista del compiersi finale della storia, al maturare dei tempi nella pienezza, torre posta nella vigna del Signore a guardia del raccolto. Tanto piena di grazia da ricevere la gloria di essere assunta in Cielo incorrotta nel corpo, onorata da angeli e santi.

Lei ha ricevuto fin dal tempo del peccato di Adamo il compito assegnato da Dio per porre rimedio all’azione del Maligno, invidioso dell’uomo. Il diavolo non ha più nemmeno bisogno di dissimulare e di nascondersi. Hanno quasi più vergogna a mostrarsi pubblicamente quelli che pregano Gesù e la piena di grazia. Questo nostro tempo è anticristico perché popolato di adoratori di Satana. E’ un tempo che si predica illuminato, mentre sprofonda nelle tenebre. Scientifico, mentre idolatra una falsa scienza. Un tempo che ha voltato le spalle alla rivelazione, alla Bibbia, all’alleanza con Dio creatore e redentore, preferendo una deriva antropocentrica, psicologista e razionalista che scivola nel transumano promettendo paradisi in terra.

Se il peccato di Adamo ha fatto perdere quel paradiso che il sangue di Cristo può ridarci, il peccato odierno sta trasformando la creazione in un inferno e il mondo esattamente nel regno del Principe che lo guida.

Gesù è storicamente esistito in forza della divina maternità di Maria. L’opera di Cristo non ha verso di lei il carattere teandrico che ha per noi. Ella fu salvata in anticipo e la sua pienezza di grazia, la sua speciale santità precede la Redenzione sulla croce alla quale comunque partecipò da madre sotto la stessa croce. Maria fu salvata preventivamente da Dio Padre, in vista del Verbo Figlio, per essergli madre per opera dello Spirito Santo. Nella sua umiltà lei non fa affatto ombra a Gesù: non è in Maria, pur colma di grazia, che Dio ha posto il Suo compiacimento, perché la figura stessa di Maria non avrebbe senso se non in rapporto alla Redenzione operata dal Figlio in croce. Maria dice solo, per l’ennesima volta, la giustizia divina: cioè l’essere ordinata, da semplice creatura, alla gloria e alla verità di Dio e non alla propria superba autonomia.

C’è molto da imparare quando si ha la grazia di vivere un po’ di croce e fastidi da un mondo ostile.

R.S.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: covid, R.S., turris eburnea



Categoria: Generale