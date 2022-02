Bestiario Infame 5. Orrendi sul Web. Anche di Qua Nuova Schiera s’Aduna.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, eccoci giunti alla quinta puntata della nostra raccolta d futura memoria – che speriamo non sia troppo lontana nel tempo – dei “fiori” raccolti sul web al tempo della Grande Follia programmata dai Signori del Mondo. Se avete coraggio addentratevi in questa giungla…Sbalorditivo, a mio parere, che mentre la narrativa sulla Sars-Cov2 sta crollando ovunque, gli ipnotizzati dal siero continuino a imperversare nei commenti demenziali. Capisco che sia difficile ammettere a se stessi di essere stati ingannati e presi per i fondelli, e essere stati – ed essere ancora – complici di un’operazione indegna e per certi versi criminale, però…Anche di qua nuova schiera s’aduna.

La signora, una giornalista tedesca stava facendo un’arringa pro-siero quando si è accasciata…

Green Pass senza parole. Ma chi ha dietro Speranza, per poter essere ancora lì, dopo due anni di disastri (e morti)?

Poteva mancare l’antifassisssta militantissimo a difendere le misure nazi-bolsceviche del regime? Ma scrive per Repubblica, il gruppo amico dei finanzieri…non si chiede quanti di quei morti siano da attribuire alle decisioni criminali dei suoi amici al governo e fuori.

Per esempio…Tachipirina e vigile attesa quanti ne hanno ammazzati?

Poi ci sono gli incontentabili. C’è sempre la speranza di incontrarli un giorno, per potergli esprimere di persona tutto il disprezzo necessario.

No, non siamo in un regime. E i responsabili principali sono giornali, tv e giornalisti. Senza pudore.

O questo personaggio qui…

Parlando di giornalisti, c’è Tommaso Labate, di cui credo abbiamo pubblicato qualcosa nei Bestiari precedenti.

Grazie a questo governo – e a questo presidente della Repubblica – assistiamo a violazioni incredibili della democrazia.

Mentre in Europa…ma come! Non era il nostro modello?

Già, perché è meglio continuare a ricordare che cosa ci hanno detto gli “scienziati” del regime in questi due anni, irridendo e diffamando medici e studiosi veri e non collegati al business di Big Pharma, o di Big Finance.

Per non dimenticare Camilla, e tutte le camille le cui morti strane e improvvise – e i loro compagni di sventura – non hanno fatto notizia, e soprattutto non hanno avuto “nessuna correlazione” con il siero genico sperimentale.

E infatti…Ma da noi c’è la Banda del Siero, Speranza, Sileri, Ricciardi, Zampa, Ronzulli, Brunetta,, Lorenzin, Bassetti e via inoculando.

Ma per fortuna ci sono le forze dell’ordine a vigilare sui contagi…

E sempre della serie facciamoci una risata:

Chissà perché tutta questa ossessione da parte del governo dei malfattori a voler vaccinare anche i lampioni…

E chiudiamo con il peggio – se è possibile un peggio, nella folla di oscenità che si incontrano – cioè con Maurizio Gasparri, che si permette di fare la morale a un uomo. E che osa parlare di business! Eddai, siamo seri, su…Perché quello del siero che cos’è, filantropia? Con i milioni pagati di tasca nostra per qualcosa che non funziona ed è pericoloso? Gasparri, un po’ di pudore. Fatti spiegare che cos’è.

