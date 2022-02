Se una Sera d’Inverno il Papa Suonasse al mio Citofono…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, in mezzo a tante notizie serie – e spesso tristi – voglio condividere questo commento inviato a Stilum Curiae e che mi ha fatto sorridere, come spero che farà sorridere anche voi…mi riguarda personalmente, ed è un’invenzione umoristica delicata. Buona lettura.

§§§

Bravoooo! Clap! Clap!

Aggiungiamoci un immaginativo quadretto per “dipingere” – a completamento – il modus vivendi et operandi del Papa di Oggi.

Ore 23,45. Bergoglio esce dalle mura, va a casa di Tosatti e gli video-citofona.

Din… don… dan…

– Chi diavolo chiama a quest’ora!! Prooonto!!

– Hola Marco. Sono Jorge Bergoglio. Il tuo Papa.

– Chi sono io che mi visita il mio Papa?

– Non fare ironia. Sono proprio il Papa. Non mi vedi nel display del citofono?

– Si, vedo… vedo… uno vestito di bianco… ma con tutti questo travestismo e travesties in giro ci credo poco… Eppoi oggi c’è una notte buia su Roma… Avvicina il tuo volto al video… Sí… sí… ora ti riconosco… sei proprio Bergoglio… Però, Santità, non ti pare che l’ora è inopportuna? È quasi mezzanotte…

– Hai ragione, ma ricordati della parabola dell’amico inopportuno ….

– Per carità, Santità, risparmiami le citazioni. Nel blog ne ho di citazionisti!!! Eppoi, sono otto anni che ignori le mie critiche e mi vieni a casa! Sono stracco morto… mi sfibro a moderare centinaia di commenti e ho bisogno di dormire…

– Perdonami, ma sono troppo noto… i giornalisti vanno alla caccia di uno scoop… durante il giorno ho una caterva di udienze e documenti da leggere e Motu proprio da firmare… Solo a quest’ora posso andare dagli amici…

– Beh! Santità, non direi proprio che siamo amici… Anzi…

– Lo so, lo so. Me lo riferiscono… L’ho anche spiegato in TV che ho pochi amici. Però, come dite in Italia, “Molti nemici, molto onore”… e “meglio fidarsi di un Tosatti fuori la porta che di un “fratello” in casa…”.

– Santità, mi sa che questo proverbio te lo sei inventato al momento… Però dimmi – senza fare un’enciclica – che cosa vuoi da me.

– Vorrei che mi indicassi la “tana” del tuo amico e mio acerrimo censore Viganò…

– Santità, chi, fa la spia non figlio di Maria non è figlio di Gesù e all’Inferno va laggiù… A parte il fatto che non lo so, e non te lo direi comunque, queste “informazioni riservate” chiedile ai tuoi Servizi di Sicurezza.

– … bboni quelli! Non sanno fare una ‘O’ col compasso!

– Allora fa stampare dei Wanted da affiggere all’entrata delle parrocchie e metti una lauta taglia in denari: ci sono tanti “trentadenaristi” nella tua Chiesa ecumenica!

– Sei malizioso e rigido. Me ne vado… con te non c’è dialogo… Buonanotte…

– Buonanotte Santità… e mandami sante vibrazioni.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: bergoglio, tosatti, vigano, visita



Categoria: Generale