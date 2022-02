Un Prete in Pellegrinaggio, Diritti e Libertà. #camminaeascolta.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, vi aggiorniamo sul pellegrinaggio che don Emanuele Personeni sta compiendo da Bergamo a Roma per i diritti e la giustizia. Buona lettura.

Vangelo di mercoledì 16 febbraio Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli giunsero a Betsàida, e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e, dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: «Vedi qualcosa?». Quello, alzando gli occhi, diceva: «Vedo la gente, perché vedo come degli alberi che camminano». Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente, fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. E lo rimandò a casa sua dicendo: «Non entrare nemmeno nel villaggio».

Commento Per ben due volte l’evangelista Marco sottolinea la volontà di Gesù che il cieco prenda le distanze dal villaggio. Dapprima conducendolo personalmente fuori dall’abitato e alla fine, dopo averlo guarito, raccomandandogli di non tornarvi. La cosa non può essere casuale. Se si vuole tornare a vedere c’è da riposizionarsi, é necessario che troviamo un punto di vista diverso sulle cose. E questo é possibile prendendo le distanze dai punti di vista soliti, quelli che ci sembrano veri perché sono quelli che abbiamo sempre sentito o che la maggioranza o l’informazione di massa sparge, quei punti di vista che si insinuano nella mente in modo indolore poiché a forza di essere ripetuti finiscono per sembrare ovvi. Mi riferisco ai luoghi comuni, agli slogan, alle etichette, alle griglie interpretative dentro cui le narrative dominanti imprigionano la realtà ripresentandola sotto apparenze talora ingannatrici. Quando teniamo gli occhi troppo vicini alle pagine non riusciamo ad avere una visione nitida delle cose. Allo stesso modo, quando abbiamo una visione appiattita e allineata acriticamente all’opinione diffusa, difficilmente potremo avere una visione obiettiva della realtà e dei fatti. Se vogliamo diventare cercatori di verità dobbiamo prepararci ad ascoltare gli altri senza preclusione e pregiudizi, e anche a prenderci del tempo per ripensare le cose, conoscerle, verificarne la qualità, testando le fonti delle nostre convinzioni, mettendo alla prova le nostre certezze, mettendo alla prova soprattutto le parole di chi ha interessi di qualche tipo. E lasciandoci mettere personalmente alla prova da Gesù.

Ultima info e poi vi lascio alla vostra serata Sono molte le persone che offrono ospitalità, ma il più delle volte i numerosi messaggi mescolati a interventi e pensieri rischiano di essere dispersi. Chiedo per coloro che avessero la possibilità di ospitare o conoscono persone o strutture disponibili a farlo, di scrivere per favore a questo indirizzo email camminaeascolta@gmail.com scrivendo nell’oggetto il nome della località in cui offrite ospitalità (tendenzialmente verso la fine della tappa giornaliera o inizio della successiva) Risponderà chi mi sta aiutando nell’organizzazione del mio cammino e ci sarà modo di mettersi d’accordo. Ringrazio tutti già da ora! 🙏🏻

