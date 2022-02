Marcia per la Vita 2022: ci Provano Quelli del Family Day…Udienza dal Papa.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ieri vi abbiamo dato una notizia vera, e parzialmente falsa allo stesso tempo. Vi abbiamo scritto che la Marcia per la Vita 2022 non si farà; ed era vero, ma limitatamente, a quanto sembra, al gruppo che l’ha organizzata in questi ultimi anni, legato a Roberto De Mattei, direttore di Corrispondenza Romana. Qui sotto trovate il commento che Paolo Deotto ha pubblicato su Il Nuovo Arengario. Solo in seguito abbiamo visto che forse l’evento si realizzerà comunque, ma con gestione diversa. In calce trovate il resoconto dell’udienza che Massimo Gandolfini, del Family Day, ha ottenuto dal Pontefice regnante. Buona lettura…

§§§

Annullata la Marcia per la Vita 2022

Alcune riflessioni su un evento che non è da festeggiare

Ho appreso oggi, leggendo Stilum Curiae, che quest’anno non si terrà la Marcia per la Vita. È una notizia dolorosa. Forse era inevitabile, ma ciò non toglie che non è una vittoria per nessuno ed è a mio avviso una vicenda su cui conviene riflettere bene.

Io porto il mio modesto contributo di riflessione, avendo seguito la marcia dalla sua nascita (Desenzano, 2011) e avendo fatto il possibile negli anni per promuoverla dalle pagine di Riscossa Cristiana (RIP).

Purtroppo, conosciamo bene le divisioni che ci sono all’interno del mondo cattolico. Ci sono sempre state, ma in questi ultimi due anni di psico-pandemia si sono scavati dei solchi che è impossibile non riconoscere. Le problematiche relative agli pseudo-vaccini hanno portato alla luce posizioni così differenti da essere inconciliabili.

Non torno ora sul discorso della liceità morale degli pseudo-vaccini, poiché credo che su questo punto sul Nuovo Arengario ci sia stata chiarezza e la nostra posizione ha trovato conferma autorevole nelle illuminanti parole di Mons. Viganò.

Piuttosto vorrei dire che il fatto che quest’anno non si tenga la Marcia è comunque un fatto triste e dannoso, tanto più che vediamo bene che la vita è oggetto di nuovi attacchi, che purtroppo rischiano di vincere: l’eutanasia e il suicidio assistito, cosa sono se non espressioni di quella bramosia di morte che da sempre ha il demonio? L’aborto ha già fatto oltre sei milioni di vittime, ma adesso i sacerdoti del demonio riusciranno ad aumentare ulteriormente i sacrifici umani e il tutto verrà fatto nella “legalità”, la grande mistificazione per rendere “giuste” le porcherie.

Negli anni, la Marcia per la Vita, aldilà di beghe interne e attribuzioni di paternità e meriti, è stata comunque un forte momento di testimonianza, utile anche a mio avviso, per indurre molte menti dubbiose a riflettere.

Mi capitò di scrivere, e qui lo ripeto, che anche se la Marcia avesse fatto risvegliare la coscienza di una sola persona al mondo, sarebbe già stata un successo.

Ora questa testimonianza forte – non è possibile ignorare decine di migliaia di persone che sfilano per Roma – non ci sarà più e sarà molto difficile ricominciare e recuperare tutti i rapporti e i consensi che costituivano il tessuto stesso della Marcia.

Personalmente spero solo che i cattolici sappiano ritrovare, almeno una volta l’anno, un momento di unità per manifestare pubblicamente il loro rifiuto alle politiche di morte. Non sarebbe utile a nessuno un fiorire di mini-iniziative, che si disperderebbero e non avrebbero visibilità.

E altrettanto trovo inutile e anche molto triste un tono inutilmente sarcastico che si rileva in alcuni commenti a questa vicenda. Purtroppo, sembra inguaribile la malattia del “Io sono un cattolico più bravo di te”. Ma cosa ci interessa di più? Appuntarci sul petto la medaglia di cattolico-doc o cercare, con le nostre povere forze e invocando l’aiuto del Signore della Sua Santissima Madre, di fare apostolato?

Se siamo realmente disinteressati, se siamo davvero convinti che a noi spetta la battaglia e a Dio la gloria, dobbiamo fare il possibile perché la difesa della vita ritrovi un suo momento di unità e di espressione pubblica, forte e chiaro.

Per il resto, non mettiamoci a fare del sarcasmo sulle cose tristi. Qui non è vittorioso nessuno. Anzi, per ora lo è solo il demonio. Abbiamo ancora dei religiosi che non hanno perso la Fede (penso a Viganò, a Schneider, ad esempio, ma come loro ce ne sono altri, e anche altri semplici preti che quotidianamente sono testimonianza e guida per i fedeli); abbiamo quindi delle guide spirituali. Stringiamoci a loro e cerchiamo di ricostruire. Senza voler vincere la medaglia di cattolico-più- bravo-di-tutti, ma solo per la Gloria di Dio.

Paolo Deotto

§§§

Ecco il comunicato:

“In un clima di grandissima benevolenza ed accoglienza, la mattina di lunedì 14 febbraio, ho avuto la gioia e l’onore di essere ricevuto in udienza privata da Papa Francesco.

Il Santo Padre ha ascoltato con grande attenzione quanto Gli ho riferito in merito all’attività della nostra Associazione Family Day sui temi della promozione e custodia della vita, della famiglia naturale e della libertà educativa.

Da questo intenso dialogo è emersa una totale condivisione, anche operativa, in ordine alla difesa di questi grandi valori”, riferisce il leader del Family Day Massimo Gandolfini.

“Abbiamo parlato del Family Day – il Santo Padre si ricordava del nostro precedente incontro, qualche anno fa – e ho avuto anche modo di dettagliare le iniziative che stiamo intraprendendo per dare voce e visibilità al grande “popolo della vita” che spesso vive sentimenti di amarezza e delusione.

Ho trasmesso al Santo Padre la nostra ferma volontà di fare di tutto per arginare il male dilagante rappresentato da iniziative legislative che vanno esattamente nel segno della “cultura dello scarto”, tante volte condannate esplicitamente dal Papa. Abbiamo, quindi, parlato di aborto, eutanasia, suicidio assistito, utero in affitto, liberalizzazione della droga e colonizzazioni ideologiche che demoliscono l’umano che è in noi.

Ho anticipato al Santo Padre che stiamo organizzando una grande “manifestazione per la vita” che si terrà a Roma nel prossimo maggio. Il Papa ha espresso il Suo assenso e assicurato la Sua benedizione”.

“Al termine dell’incontro mi ha ricordato che dobbiamo lottare contro il diavolo – “che esiste, anche se il mondo non lo crede, perché con il diavolo non si scende a patti, né si dialoga, o si dialoga solo attraverso la Parole di Dio, come ha fatto Gesù”, sono state le Sue parole”

Alla fine ha chiesto di essere “costantemente aggiornato e informato”, ha ringraziato per la nostra “opera provvidenziale” e ha impartito la Sua benedizione sul Family Day e su tutti coloro che lavorano per la vita”.

§§§

