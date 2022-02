Il Vaticano ha Violato il Codice di Norimberga. È Complice delle Morti da Siero.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra opportuno offrire alla vostra attenzione qualche brano di questa intervista, realizzata da Edward Pentin con il dott. Pete McCullough, un’autorità mondiale nel campo della Sars-Cov 2. Tanto più in quanto un sito cattolico nei giorni scorsi ha ospitato l’opinione di una scienziata negazionista per quanto riguarda sperimentalità del siero, oltre che delle implicazioni etiche ad esso correlate; un evidente assist a Big Pharma, nel momento in cui sta emergendo ovunque, anche da noi, sia il problema della (scarsa) efficacia della terapia genica, sia della gravità e quantità di effetti collaterali, anche mortali, conosciuti e riconosciuti solo in minima parte. Buona lettura. Per l’intervista integrale, in inglese, vi rimandiamo a questo collegamento.

Un’autorità di spicco sul COVID-19 ha invitato il Vaticano ad abbandonare immediatamente il suo sostegno e i suoi obblighi sui vaccini, avvertendo che la sua posizione sui vaccini lo rende complice delle morti da vaccino e in violazione di un codice critico di bioetica.

Il dottor Peter McCullough, un internista, cardiologo ed epidemiologo di Dallas che ha 54 pubblicazioni peer-reviewed sul COVID-19 a suo nome e ha testimoniato di fronte al Senato degli Stati Uniti sulla risposta alla pandemia, ha anche invitato il Vaticano a “iniziare immediatamente una campagna di interesse pubblico sulle lesioni da vaccino e le morti da vaccino”.

Parlando al telefono l’11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes, ha detto che crede che il Vaticano dovrà già “rendere conto di centinaia di migliaia di vite perse a causa del vaccino in tutto il mondo” perché ha violato il Codice di Norimberga – un insieme di principi etici che escludono qualsiasi pressione, coercizione o minaccia di rappresaglia per qualsiasi trattamento medico, soprattutto se è nuovo e sperimentale.

Lo specialista americano si è offerto di consigliare il Papa sui vaccini in futuro.

Metodista, McCullough ha detto che si è sentito costretto a parlare perché vede la perdita di vite umane a causa dei vaccini e dei loro effetti negativi come inaccettabile, e coloro che non resistono come complici di un crimine. “Non posso stare a guardare che questo accada senza parlare”, ha detto. “Non vedo come qualsiasi cristiano possa farlo”.

Nonostante l’insegnamento vaticano che la vaccinazione “non è, di regola, un obbligo morale e che, pertanto, deve essere volontaria”, ora (la Santa Sede) impone a tutti i dipendenti e visitatori – ad eccezione di quelli che partecipano alle liturgie e alle udienze papali – di essere completamente vaccinati o di essersi recentemente ripresi dal virus per poter entrare nel territorio del Vaticano.

Papa Francesco è stato anche uno dei principali sostenitori globali dei vaccini COVID-19, chiamando la vaccinazione “un atto d’amore” e un “obbligo morale” e sollecitando spesso un’equa distribuzione del vaccino in tutto il mondo, soprattutto ai più poveri. L’anno scorso, ha tenuto due incontri segreti con Albert Bourla, il CEO di Pfizer, che ha un contratto con il Vaticano per distribuire il suo vaccino COVID-19.

Il sostegno di Francesco per i vaccini è stato utilizzato anche per respingere le esenzioni religiose in altri paesi, più recentemente in una decisione della Corte Suprema (negli USA) venerdì scorso che ha sostenuto l’obbligo di vaccinazione per gli insegnanti della scuola pubblica di New York City.

***

Questo è il brano che parla della pericolosità del siero:

Il numero di morti che sarebbe considerato raro, e con cui dobbiamo convivere, che può accadere a causa di circostanze molto insolite, come una reazione allergica, sarebbe di circa 150 all’anno. Quindi il nostro Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) registra ogni anno circa 150 morti per tutti gli anni fino al 2021.

Quello che è successo nel 2021 è che al 22 gennaio avevamo già raggiunto 182 morti – eravamo già 30 morti di troppo. E guardando indietro, se avessimo avuto un adeguato comitato di monitoraggio della sicurezza dei dati e comitati etici umani adeguati che guardavano a questo, avremmo fermato il programma statunitense a febbraio e detto: “Ascolta, ci sono troppi morti”.

Ora, mentre siamo seduti qui oggi, siamo a più di 21.000 morti nello stesso sistema. Quindi vi dico, rari sarebbero 150 per tutti i vaccini combinati, e per prodotto 50. Quindi di solito per un farmaco, se ci sono cinque morti inspiegabili entro 30 giorni, si tratta di un avvertimento con scatola nera [l’avvertimento più severo della FDA per i farmaci sul mercato, che avverte il pubblico e gli operatori sanitari di gravi effetti collaterali, come lesioni o morte]. Se ci sono 50 morti entro 30 giorni, indipendentemente dalla causalità – perché non possiamo mai valutare veramente la causalità, solo se accade temporalmente – se arriviamo a 50 morti, il prodotto è fuori dal mercato.

Mentre siamo seduti qui oggi, siamo a 21.000 morti nel nostro sistema di segnalazione della sicurezza dei vaccini del CDC. Quindi vi sto dicendo che la morte in nessuna circostanza può essere considerata rara. Ora, il modo corretto di descriverlo è che questo è il prodotto biologico più pericoloso e letale mai usato nella storia dell’umanità – punto.

***

McCullough poi spiega i criteri normalmente usati per valutare un farmaco, e conclude:

Così abbiamo soddisfatto i principi di causalità di Bradford Hill, e quindi vi dico senza ombra di dubbio che i vaccini stanno causando la perdita di vite umane e non è raro. E così, a causa di questo, il mondo intero sta protestando contro questi vaccini e si vedono queste proteste in tutto il mondo. Nessuno vuole prendere questi vaccini. Ora sono stati resi obbligatori. La gente ha paura di perdere la vita con il vaccino. Quindi si tratta di sopravvivenza umana.

***

Qui invece sottolinea la reazione di molte persone al siero:

Penso che domani, se lo mettessero sul libero mercato e dicessero: “Ascolta, devi pagare per avere il tuo vaccino”, nessuno comprerebbe questi vaccini. Penso che se fossero offerti solo elettivamente, non credo che nessuno prenderebbe i vaccini. Infatti, quando erano facoltativi in aprile, nessuno li ha presi. Si è sparsa la voce che i vaccini erano pericolosi, la gente ha iniziato a vedere morire i propri familiari, e per questo la gente non ha preso i vaccini. Quindi non abbiamo bisogno di molti dati. C’è stato un sondaggio informale su internet fatto la scorsa estate su Twitter e la domanda è stata posta: “Conosci qualcuno che è morto dopo il vaccino?” La risposta era circa il 12%. Questo è abbastanza. È abbastanza.

La gente parla in chiesa e sui social media che la gente ha perso membri della famiglia. Tutti sanno che nessuno vuole questi vaccini. Questo è il motivo per cui stanno protestando. Questo è il motivo per cui le persone stanno lasciando il lavoro. I mandati dei vaccini stanno portando la gente a fare un’iniezione e non sanno se moriranno o meno. Non sanno, in un certo senso, se hanno commesso il loro atto fatale.

Non si può sottovalutare quanto questo sia critico.

***

E qui sfata lo slogan ripetuto alla nausea secondo cui il siero avrebbe salvato vite:

Beh, queste sono supposizioni. La prima falsa assunzione è che i vaccini proteggano dalla mortalità della COVID, cosa che non fanno. Non un singolo studio randomizzato lo ha dimostrato. Poi si fa la prossima falsa assunzione: che il COVID-19 stesso sia incurabile e che lasceremo morire tutti con il COVID-19. E poi si mettono in analisi tutte queste false ipotesi, e si dice: “Beh, caspita, i vaccini hanno salvato centinaia di milioni di vite”. È tutta una serie di false supposizioni. Sembra che i vaccini non abbiano affatto fermato il COVID. Non hanno affatto ridotto la mortalità del COVID. Abbiamo già esaminato i dati di ospedalizzazione. Ovunque abbiamo analizzato l’ospedalizzazione, non hanno fermato i ricoveri. Non hanno mai fermato i ricoveri negli studi randomizzati, non lo stanno facendo in modo osservativo, ma i vaccini hanno effettivamente causato una massiccia perdita di vite, lesioni e disabilità permanente. Questo è davvero il punto in cui siamo ora.

***

E sul Vaticano l’opinione di Pete McCullough è estremamente chiara e severa:

Il Vaticano dovrebbe abbandonare tutti gli obblighi, abbandonare tutte le restrizioni, e abbandonare ogni difesa o preoccupazione per i vaccini. Il Vaticano dovrebbe immediatamente iniziare una campagna di interesse pubblico sulle lesioni da vaccino e sulle morti da vaccino. Dovrebbero scusarsi formalmente per aver preso una posizione sui vaccini che è stata deleteria e dovranno rendere conto potenzialmente di centinaia di migliaia di vite perse a causa del vaccino in tutto il mondo perché il Vaticano ha violato quello che è chiamato il Codice di Norimberga – il Vaticano ha violato un codice critico di bioetica e devono riconoscerlo immediatamente. Devono immediatamente scusarsi per questo grave errore che hanno commesso. Il Codice di Norimberga afferma che nessuno, in nessuna condizione, deve applicare alcuna pressione, coercizione o minaccia di rappresaglia per qualsiasi trattamento medico o procedura fatta, e in particolare quando la procedura è nuova, è investigativa, è sperimentale, e non si conoscono i risultati.

Vi ho appena detto che si tratta di materiale genetico iniettato in corpi umani, e non abbiamo idea di quanto durerà e quanto grandi saranno le lesioni. Sembrano catastrofiche solo nella visione iniziale di questo. Il Vaticano deve invertire la sua posizione. Devono ascoltare le persone in posizioni di autorità, incluso me – immediatamente. E sono felice di parlare direttamente con il Papa. Questo non è un problema di mancanza di educazione. Il Vaticano e tutti i leader religiosi hanno tutte le informazioni che possono avere. Questi sistemi sono sistemi aperti. Un gruppo francese ha detto nel marzo del 2021: “Chiudete il programma, non è sicuro”. Il documento che ho pubblicato con [Roxana] Bruno e colleghi, un documento mondiale che include l’Europa, ha implorato tutti i governi di installare commissioni di sicurezza e iniziare a rivedere i dati di sicurezza. Un gruppo di consulenza basato sull’evidenza nel Regno Unito nel giugno del 2021 ha riferito ufficialmente alla MHRA e ha detto: “chiudete il programma”. Abbiamo avuto petizioni che chiedevano la chiusura del programma. Questo non è un problema di mancanza di educazione. Questo è un problema di complicità. Questo passerà alla storia come il Vaticano è complice della perdita di massa di vite umane tramite iniezioni.

§§§