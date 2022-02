Sedici Buone Ragioni per non Inoculare il Siero Genico ai Bambini.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra giusto e opportuno pubblicare questo documento, tratto dal sito della Commissione Medico Scientifica Indipendente, un organismo creato da un gruppo di medici coraggiosi e responsabili per compiere un’opera di osservazione critica, libera dalle pressioni e dai legami delle case farmaceutiche, e di informazione sul siero mRNA che è stato iniettato a milioni di cavie umane, e che si vorrebbe adesso inoculare ai bambini. Buona lettura.

§§§

Vaccinazioni pediatriche antiCovid-19: 16 motivi per dire No, non avere fretta di vaccinare tuo figlio

