Bestiario Infame, 4. Il Giorno della Vergogna e della Discriminazione.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, è arrivato il giorno della vergogna (uno dei numerosi) che questo governo di malfattori, debolmente contrastato da una sedicente opposizione, ci ha imposto, contro ogni logica, giustizia, ragione e tendenza mondiale. Un giorno triste, in cui milioni di persone innocenti vengono discriminate, ricattate, private del lavoro. Un giorno di cui dobbiamo fare memoria, ed è per questo che pubblichiamo questa galleria di molte tristezze e di pochi gesti nobili. Qui sotto trovate quello che Marco Travaglio scriveva il 13 febbraio. Non condivisibile in tutto, ma sicuramente in parte sì.

§§§

Marco Travaglio

Immaginate se il governo in pieno inverno imponesse il maglione di lana, il cappotto e la sciarpa, ma a far data dal 21 giugno: un’ambulanza lo porterebbe in blocco alla neurodeliri.

Ma è esattamente quel che han fatto Draghi e i suoi Migliori il 5 gennaio, imponendo il Super green pass e l’obbligo vaccinale per gli over 50 a far data dal 15 febbraio, quando tutti sapevano che la curva della quarta ondata Covid sarebbe scesa in picchiata e gli altri Paesi (che mai hanno neppure immaginato il Green pass per lavorare, figurarsi quello Super) avrebbero levato le proprie ben più blande restrizioni.

Rinuncerà alla manodopera di almeno 1,5 milioni di lavoratori over 50 (senza stipendio né reddito di cittadinanza), con disagi nei servizi pubblici e nelle aziende. Terrà lontani milioni di turisti stranieri. E aggraverà le discriminazioni tra vaccinati e non (inclusi i guariti in attesa di pass, i fragili in attesa di esenzione e i vaccinati con due dosi: tutti trattati come No vax terrapiattisti).

Il tutto per l’ottusa vanità del premier e dei suoi pessimi consiglieri che spacciarono una misura politica per sanitaria e i vaccinati per immuni, scordandosi di revocare la carta ai positivi, che seguitano a infettare travestiti da negativi.

Intanto piangiamo 3-400 morti al giorno (media per abitante superiore agli altri grandi Paesi Ue), anzi non li piangiamo più, per non dover ammettere di avere sbagliato: anziché ridurre i contagi con distanze e ffp2 nei trasporti pubblici e nelle scuole e con lo smart working nella Pa, si è preferito coprire il nulla col derby Vax-No vax (irrilevante sui contagi)….

Ai tempi di Conte i morti erano un’arma da scagliargli addosso: ora con Draghi – per paura che qualcuno ricordi quella macabra propaganda – la strage si consuma in clandestinità.

E tg e stampa di regime titolano “Draghi riapre l’Italia”, “Ritorno alla normalità”.

La normalità dei bambini che scoprono a scuola di essere dei cattivoni da punire solo perché i genitori (in ossequio alla legge) non li hanno vaccinati.

La normalità di milioni di persone che non possono salire su un bus, viaggiare, fare acquisti, andare dal barbiere, bersi un caffè all’aperto perché sprovviste della carta verde che non garantisce null’altro che un minor rischio di morte e malattia grave (ma chi le difende da se stesse non vuole il suicidio assistito?).

Ci avevano detto che era per impedire il collasso delle terapie intensive (mai riempite oltre il 15%): ora che si svuotano, insieme alle tasche degli italiani, c’è una logica in questa follia?

FQ 13 febbraio

***

***

***

***

Questo la dice lunga sul livello di terrore che i media hanno creato e alimentato negli ultimi due anni; e sul grado di ignoranza delle persone….

***

Questo spiega parecchie cose…

Ma l’ignorante è chi si rifiuta di prestarsi a fare da cavia.

– Hai fatto il vaccino?- Sì

– Hai letto bene il foglio illustrativo?

– No

– Hai letto bene il consenso informato?

– No

– Sai cosa è una sindrome da disfunzione multiorgano (M.O.D.S.)?

– No

– Sai che cosa è una tempesta citochinica?

– No

– Sai cos’è l’effetto/fenomeno A.D.E. (Antibody-dependent Enhancemen)?

– No

– Sai cos’è la proteina Spike?

– No

– Sai che la proteina Spike causa gli stessi effetti sia che faccia parte del capside proteico del virus, sia che sia il tuo corpo a produrla tramite vaccinazione?

– No

– Conosci gli effetti a medio-lungo termine?

– No

– Conosci e/o ti è stato spiegato bene il rapporto rischi/benefici in funzione della tua età e della tua condizione di salute?

– No

– Sai che il vaccino è un farmaco sperimentale in Fase 3?

– No

– Sai che l’approvazione del vaccino è avvenuta in via del tutto condizionata o emergenziale (a seconda dei Paesi e delle normative) e che quindi non ha seguito il normale iter di approvazione?

– No

– Sai che, nonostante la censura, i numeri di decessi ufficiali Eudravigilance da farmaco vigilanza (pure passiva, perché l’attiva non viene fatta) sono 20.000 con 800.000 reazioni gravi e irreversibili?

– No

– Sai che puoi contagiarti e contagiare comunque, idem sviluppare sintomi severi?

– No

– Sai che i giovani sono a rischio di miocardite/pericardite a seguito di inoculo, e che questo è ormai un effetto noto e ufficializzato da AIFA?

– No

– Sai che nel 50% dei casi miocarditi e pericarditi sono irreversibili e che aumentano esponenzialmente la possibilità di morte improvvisa?

– No

Però poi l’ignorante è quello che viene definito “novax” (che quasi sempre novax non è).

***

Questo signore, di cui sono noti i collegamenti con le case produttrici di farmaci, è consulente del ministro Speranza, e rappresentante italiano all’OMS, l’Organizzazione finanziata da Cina e Big Pharma. Si permette di dire menzogne evidenti a tutti. In televisione. A uso e consumo delle persone di cui sopra.

Questo è il collegamento all’articolo.

Questa è la tabella dei decessi. i Tridosati sono 1331 (Sempre con beneficio di inventario dovuto alle dichiarazioni di positività fatte dagli ospedali per ottenere più soldi).

***

Un piccolo elenco di falsità propagandate dal regime, e dai media – giornaloni e tv – asserviti.

***

E intanto in Europa…

***

Perché i media venduti e comprati preferiscono fare da grancassa alle menzogne del regime.

O come questo qui, caso umano prestato al giornalismo uno che scopre fassisssti dappertutto, anche nel bagno di casa sua.

.

***

***

Tutto questo per fare memoria. Perché non abbiamo il diritto di dimenticare.

§§§

