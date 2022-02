Un Prete da Bergamo a Roma. Continua la Marcia, da Melegnano a Zeccone.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, continua il pellegrinaggio di don Emanuele verso Roma. Qui trovate il commento al Vangelo di oggi, e il programma di marcia di domani, per quanti fossero interessati ad accompagnarlo o a incontrarlo. E questo è il collegamento al primo articolo che spiega la sua iniziativa. Buona lettura.

§§§

Commento Potrebbe apparire scortese l’invito di Gesù a non salutare nessuno lungo la strada. Ma non é così. Ciò che Gesù intende dire é che non c’è tempo da perdere. La gente deve sapere e vedere subito, adesso, immediatamente che Dio si é fatto vicino tramite Gesù e tramite i suoi discepoli. I poveri, gli abbandonati, gli emarginati non possono più aspettare, devono scoprire al più presto che Dio li ha a cuore e che, quale che sia la loro colpa o la loro malattia, Dio sta dalla loro parte. É costume in alcune aree del Medioriente e dell’Africa intrattenersi a lungo con le persone in cui si imbatte strada facendo. Il saluto diventa il pretesto per dilungarsi a dismisura in convenevoli, in auguri per le rispettive famiglie, in raccomandazioni, in racconti sugli ultimi eventi; se poi vicini a casa, in inviti a consumare del caffè o del the insieme. Insomma, i saluti lungo la strada costituiscono talora la fine del viaggio per quella giornata. Questo é il motivo per cui Gesù dice di non salutare nessuno. La tentazione di perdersi in chiacchiere vaghe, in luoghi comuni, di non andare mai al punto e di limitarsi a dire senza agire é molto forte. E nel frattempo gli esclusi attendono.

TAPPA DI DOMANI MARTEDÌ 15 FEBBRAIO da MELEGNANO a ZECCONE circa km 16 (partenza ore 8,30) MELEGNANO – Parrocchia di San Gaetano – Parrocchia di San Giovanni – Parrocchia di Santa Maria del Carmine LANDRIANO (PV) – Parrocchia di San Vittore Martire VIDIGULFO (PV) -Parrocchia della Natività di Maria Vergine e San Siro Vescovo ZECCONE (PV) -Parrocchia di San Rocco Confessore

§§§

Tag: emanuele, marcia, pellegrinaggio, personeni



Categoria: Generale