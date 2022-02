Il Papa con Fazio. L’Ambiguità non Fa Bene alla Chiesa. Un Commento.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il dott. Vitantonio Marasciulo, direttore de Il Borgo di Monopoli, ci offre questa riflessione amara sui tempi che stiamo vivendo e subendo, senza il conforto spirituale di troppi gerarchi dell’istituzione ecclesiastica. Buona lettura.

Il cerchio si sta facendo sempre più stretto

Al collo dell’umanità

Come non comprendere che si è di fronte ad un piano perverso sempre più disumano che come una corda al collo si sta facendo sempre più stretto. Prendiamo l’ultima attualità, l’intervista concessa dal Santo Padre, Francesco, al giornalista di sinistra, sacerdote di regime, Fabio Fazio e in salsa Saviano, le offese di Luciana Littizzetto alla Chiesa di Dio. A nostro modesto avviso, come di milioni di fedeli, Papa Francesco non avrebbe dovuto rilasciare “A che tempo che fa”, anche se non ha affermato nulla di male, l’intervista al programma, massima guida massmediale del pensiero unico, del politicamente corretto. Un servizio pagato dai cittadini italiani con il canone “che butta fango sulla dottrina della Chiesa, sui suoi epigoni, sui sacramenti e altro”: è quanto giustamente, ed è l’unico punto su cui mi trovo d’accordo, ha affermato padre Ariel S. Levi di Gualdo, sacerdote, teologo e saggista, di cui Stilum Curiae ha riportato il commento all’intervista di Fazio a Papa Francesco del 6 febbraio scorso. Tralascio pertanto il giudizio negativo espresso sul vescovo di Molfetta, in odore di santità, mons. Tonino Bello.

L’altro spunto sono i numerosi commenti al pensiero di Ariel, quasi tutti di attacco allo stesso. A mio modesto avviso, non mi sento di attaccare padre Ariel. Al di là di quanto detto, giusto o sbagliato che sia, una cosa va colta: che il suo scritto, il suo pensiero rivela malcontento, dissenso nei confronti del discutibile pontefice gesuita. Che è poi il malcontento di milioni di fedeli della Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

Tralascio poi i giudizi su Francesco, non senza affermare solamente ciò che ebbe a dire il beato Fulton Sheen, morto nel dicembre 1979: “Ogni papa è espressione del proprio tempo e dunque e ciò che il popolo merita”. Il pontefice nell’occasione ha parlato in esterna. Per carità nulla di che, se non di rimarcare che lui è peccatore, non è santo e per ciò stesso non vive nella residenza papale, ma a Santa Marta, in diretto contatto con le persone. Per carità ancora nulla di che, ma non troppo…

Ma ciò che si palesa è che ha suffragato con l’intervista la bontà della controversa trasmissione “Che Tempo che Fa”. Da lì ci passa il gotha della sinistra fricchettona, i radical chic, il politicamente corretto, la religione del pensiero unico; del modernismo senza Dio. Del peccato che non esiste; che all’uomo è permesso di fare della propria esistenza ciò che vuole: eutanasia, aborto, sesso libero, il diritto di andare contro le leggi naturali per un mondo a dimensione tecnologica e transumanentista. Da lì passa il dogma del vaccino tout court, lo stesso del Santo Padre: “vaccinarsi è un atto d’amore”. C’è il mantra del virologo vip di sinistra, Roberto Burioni: “vaccinarsi, vaccinarsi, vaccinarsi”. Detta con il volgo, “buttate il sangue dovete vaccinarvi”. Francesco ha avvallato con quell’intervento la fabbrica dei fumi neri dei senza Dio che la trasmissione esprime. Si è di fronte all’ennesimo gioco ad incastri che fa capo ad un’unica regia occulta: di uccidere l’uomo, di uccidere la libertà, di uccidere l’economia, di sterilizzare la fertilità e le menti, di controllare l’uomo con l’emergenza.

Francesco con quell’intervento conferma ciò che si pensa di lui: un pontefice politico e per ciò stesso parla come loro: ambiguo. Coloro che la pensano diversamente da lui, vengono traviati, in virtù dell’essere vicario di Cristo in terra e in quanto tale, d’avere l’immunità d’essere intoccabile, quando intoccabile non lo è, se sta portando la Chiesa alla deriva strizzando l’occhio a Lutero.

Sta portando la Chiesa ad una inflazione di misericordia da far passare sotto traccia che si può peccare, tanto c’è la misericordia di Dio. Basta credere in Lui e si è salvi. Credo che l’unico atteggiamento degno di fronte a queste imperfezioni, sia quello di non animarsi più di tanto; come dire, non è una questione di vita e di morte, sicuri che il Signore vede e provvede a suo tempo. Per cui occorre obbedire al Pontefice! Ci aiuta a crescere nel bene. Prendiamo la croce, moriamo con Cristo nel peccato, facciamo ogni giorno morire i sette vizi capitali per risuscitare con Cristo e in Cristo. L’anticristo sarà sconfitto se siamo un tutt’uno con la croce, se impariamo a vivere la croce. Morire al mondo per risuscitare in Lui. E’ l’augurio per la prossima Quaresima e Pasqua di Risurrezione.

Vitantonio Marasciulo

