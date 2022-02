Hanno Mentito sull’Immunità da Siero, e Preparano Nuove Menzogne e Scuse.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Arrendersi all’Evidenza ci offre questa riflessione ben documentata sulle più che probabili menzogne che l’Istituto Superiore della Sanità e altri organi affini ci propalano quotidianamente, e che purtroppo ancora vengono prese per buone da troppe persone. Buona lettura e condivisione.

Con qualche competente interlocutore pro-vax di mia conoscenza ho tentato di spiegare meticolosamente la mia posizione così critica verso questa campagna vaccinale. Considerate le conoscenze di queste persone, mi sarei atteso attacchi o confutazioni delle tesi contrarie. Invece ho ricevuto praticamente solo questa risposta: “le tue sono opinioni, pur rispettabili e le ho ascoltate, ma non mi va di discuterle”.

Questo è un problema perché se i fatti diventano opinioni, le opinioni che cosa diventano? Ad esempio è un fatto che i vaccini a mRNA attualmente inoculati contengano eccipienti dichiarati in etichetta le cui schede di sicurezza non riportano basilari informazioni di tossicologia e addirittura attestano un utilizzo “solo per ricerca”. Dove sarebbe qui l’opinione?

Può essere un’opinione l’attribuire un evento avverso alla vaccinazione, ma non è un’opinione il dato di mortalità generale di una popolazione vaccinata al 90% che cresce in modo statisticamente significativo oltre ogni ragionevole dubbio.

Affidato questo doveroso preambolo alle debite valutazioni del lettore, esprimo un personale parere (un’opinione) sullo scenario che si sta profilando, alla luce di alcuni fatti che possono essere tenuti più o meno in considerazione, proprio perché le opinioni di chi ne viene a conoscenza differiscono sul peso da attribuirvi.

I dati desumibili dal bollettino settimanale del sistema di sorveglianza sanitaria sui vaccini del Regno Unito (UKHSA), i cui numeri sono indicizzati per 100000 individui (quindi riferiti allo status vaccinale indipendentemente dalla percentuale di vaccinati), danno un quadro completamente diverso da quello che i media italiani riferiscono come lo valuta l’Istituto Superiore di Sanità.

Nel Regno Unito il numero di casi di positività al Covid, quello di ricoverati e quello dei morti è sempre peggiore (il doppio!) sia nel novero dei doppi vaccinati sia tra i tripli vaccinati rispetto ai non vaccinati.

L’efficacia di un vaccino non è una misura del vaccino in sé, ma piuttosto della risposta del sistema immunitario che viene raggiunto dall’istruzione vaccinale. Se si ammalano maggiormente di Covid i vaccinati, si può pensare che il loro sistema immunitario sia meno efficiente di quello dei non vaccinati.

E’ vero che i non vaccinati non hanno ricevuto l’informazione per produrre anticorpi, è vero che se contagiati impiegheranno qualche giorno a produrli, ma sta di fatto che alla fine hanno risultati migliori di chi in teoria gli anticorpi li aveva già, ma evidentemente non funzionano: non perché non determinano una produzione di anticorpi (perché si sa che invece avviene), ma perché è successo qualcosa al sistema immunitario per cui non si ottiene il risultato atteso e desiderato.

L’immunità naturale, dopo la risposta al contagio, mantiene anche memoria (cellule T-memory) dell’accaduto. Se i vaccinati mostrano così tanta debolezza verso il contagio, dopo pochi mesi dall’inoculo o anche del booster, è possibile che si sia indebolita anche questa prerogativa immunitaria. Attualmente i dati britannici indicano che i vaccinati mostrano un’efficacia vaccinale verso il Covid19 inferiore ai non vaccinati: quindi non sono più protetti dal Covid dei non vaccinati, ma solo come loro o anche meno!

Dati simili provengono anche da altri sistemi sanitari (Canada, Germania…) per cui i dati italiani restano un mistero oppure dovrebbero suscitare almeno qualche dubbio.

Una possibile spiegazione sulle evidenze risultanti dalle statistiche britanniche, supportata da studi che ormai fioccano da più parti, è che le vaccinazioni a m-RNA portino a una parziale soppressione dell’immunità innata (tema già toccato in precedenti contributi ospitati da Stilum Curiae).

La vaccinazione (giova ribadirlo: sperimentale) di istruzione mRNA (che certamente contiene anche degli eccipienti discutibili e forse anche dei componenti invisibili e indicibili) favorisce la produzione di proteine spike e relativi anticorpi, al prezzo dell’indebolimento di importanti meccanismi del sistema immunitario su cui agisce.

Chi si è vaccinato è suscettibile di contagio, anche in forma grave e mortale, da virus Covid19 (tanto più con le sue varianti) e può contagiare gli altri (ha carica virale elevata), come e più di chi non è vaccinato. E’ un fatto documentato.

L’opinione poteva essere che per certe fasce di età il gioco valesse la candela: rispettabile opzione fino a prova contraria. Sicuramente un’opinione non giustifica protocolli coercitivi e leggi speciali, come invece certe dubbie certezze e paure hanno imposto.

L’osservato indebolimento del sistema immunitario verso il contagio da Covid19 riscontrabile nella popolazione vaccinata determina tuttavia un infiacchimento generalizzato delle difese verso qualsiasi altro agente infettivo (virus, funghi o batteri) o verso situazioni precedentemente tenute sotto controllo (es. latentizzazione di herpes) e di norma intercettate (es. genesi di tumori).

Purtroppo i dati di mortalità generale della seconda metà del 2021 e di inizio 2022 (relativi alla popolazione vaccinata dal 70 al 90% a seconda degli stati, documentata anche dai riscontri nell’esercito statunitense e delle compagnie di assicurazione) lo stanno già attestando.

Questa immuno-deficienza acquisita vaccinandosi con sieri mRNA evoca un nome sgradevole e temuto come l’AIDS. Bisogna intendersi: quello era/è un virus (ammesso e non concesso che sia mai stato isolato, proprio come il Covid19), mentre qui si tratta non di un virus, ma di un effetto connesso con una certa pratica sanitaria, che comporta un quadro clinico assimilabile alla sindrome da immuno deficienza acquisita.

Non sfugga come questa confusione tra causa ed effetto vede già l’uscita di non pochi articoli che paventano la comparsa di nuovi virus molto pericolosi, così che l’immunodeficienza che dovesse seguirne verrà attribuita a queste nuove minacce (e promettendo immaginabili rimedi), quando la minaccia è in essere per altre ragioni.

Un quadro clinico che rimandi all’AIDS di triste memoria sarebbe capace di evocare ulteriori campagne di paura, giustificando ulteriori dispositivi di legge. Proprio ora che pare esserci una qualche concessione per un downgrading generale del rischio da Covid19 (vantando il successo della copertura vaccinale ottenuta) potrebbero crearsi le condizioni per aggiungere all’apparato respiratorio altre possibili vie di contagio, per esempio rendendo eroico persino l’applicare un cerotto su una ferita sanguinante e invadendo o colpevolizzando ancora più pesantemente l’intimità delle persone e delle famiglie.

Doverosamente affermato che questa è solo un’opinione, il fatto è che accanto a questo primo comparire di notizie su nuovi virus incombenti con citazione dell’AIDS (proprio ora che è morto il Prof. Montagnier) vengono pubblicati anche articoli che tengono a spiegare perché è così “facile” essere colpiti da un infarto o un accidente tromboembolico (addirittura per lo sforzo dovuto alla stitichezza).

Non vi sembrano sospetti certi allarmi nel contesto che conosciamo? Così la scienza (con l’acca finale) si premura di far conoscere le vere cause dell’inusuale incidenza di questo genere di patologie, non certo inedite (purtroppo, come pure il cancro) eppure sempre più frequenti. Basta escludere ogni correlazione con i vaccini mRNA, sia quelli che ci sono già e quello che probabilmente tra poco ci sarà…

Arrendersi all’evidenza

