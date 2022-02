Los conflictos de intereses con las Grandes Farmacéuticas de quien decide sobre nuestras vidas

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, me parece más que oportuno e interesante ofrecer a vuestra atención este artículo publicado por Church Militant, y que se refiere al conflicto de intereses -que lamentablemente la prensa, las televisoras y los periódicos del régimen- no trata, y que en cambio debería ser el centro de atención en un país democrático. Entre otras cosas, porque las decisiones que afectan a la vida de todos, incluida la vacunación obligatoria, el Pase Verde y las limitaciones a los derechos y a las libertades están fuertemente determinadas por personas cuyos vínculos con las empresas farmacéuticas y poderes financieros como la Fundación Gates no se hacen públicos. Feliz lectura y que puedan compartir.

§§§

ROMA (ChurchMilitant.com) – El principal consejero científico del gobierno italiano está envuelto en un escándalo de conflicto de intereses financieros después de haber recibido financiación del oligarca de las vacunas Pfizer y de otros cinco gigantes farmacéuticos.

Locatelli, cuyos servicios incluían la oferta de asesoramiento sobre la “terapia génica” (una técnica fundamental para la tecnología de las vacunas de ARNm), está exhortando a los niños italianos de entre 0 y 5 años a recibir la vacuna COVID-19, en contra del consejo de los científicos de alto nivel que advierten de un “daño irreparable” para los niños.

El ex director del Departamento de Onco-hematología del Bambino Gesù (el hospital pediátrico del Papa) sigue insistiendo en que sólo se debe permitir viajar al extranjero a las personas totalmente vacunadas. Locatelli rechaza también las acusaciones de “chivo expiatorio” de los no vacunados.

En su primera declaración luego de asumir la presidencia del Consejo Superior de Sanidad, en marzo de 2019, Locatelli impulsó “políticas de vacunación extensiva a gran escala”, incluso antes de que la pandemia de coronavirus golpeara a Italia.

Las revelaciones sobre los pagos a Locatelli por parte de Novartis, Bellicum, Amgen, Neovii y Bluebird Bio son la punta del iceberg, según informa el medio italiano Byoblu, que cita pruebas de que 32.623 médicos, fundaciones y hospitales en Italia recibieron 163.664.432,70 euros entre 2015 y 2017.

El dinero lo pagaron los gigantes farmacéuticos Pfizer, Merck, MSD Italia Srl, GlaxoSmithKline, Novartis y Gilead, que incluye a cuatro de las empresas implicadas en la producción de las vacunas COVID-19.

Según el portal estadounidense de recopilación de patentes Justia Patents, Locatelli es también el propietario de al menos tres patentes aprobadas por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.

Sin embargo, en la declaración pública de intereses elaborada el 23 de septiembre de 2020 no hay huellas de ninguna propiedad de una patente aprobada el 30 de enero de 2020, para una tecnología que permite realizar terapias a través de composiciones de células de la inmunidad innata, revela Byoblu.

“Demasiada gente no se da cuenta de la gravedad del problema del conflicto de intereses de las agencias farmacéuticas y los médicos y de los médicos y de los expertos en medicina”, dijo a Church Miitant el eminente ético italiano Fulvio Di Blasi.

El Dr. Di Blasi, autor de Vaccinazione come atto d’amore? Epistemology of Ethical Choice in Times of Pandemics [¿La vacunación como acto de amor? Epistemología de la elección ética en tiempos de pandemias] (la versión inglesa llegará en febrero de 2022), explicó:

“La triste historia de las llamadas vacunas COVID (que han sido llamadas así en fraude del consentimiento informado de los ciudadanos) ayudará a muchos a descubrir este problema o a tomarlo en serio. Las empresas farmacéuticas tienen el poder económico tanto para controlar las publicaciones científicas en beneficio de su negocio como para controlar a los asesores científicos del gobierno y a las agencias de medicamentos que se supone deberían proteger a los ciudadanos de los aspectos peligrosos de ese negocio.

En un sistema democrático y civil, la mera duda de un conflicto de intereses entre las agencias de medicamentos y/o sus funcionarios, por un lado, y las Grandes Farmacéuticas, por otro, debería llevar a dimisiones, ceses y suspensiones cautelares de las autorizaciones de medicamentos incluso indirectamente implicados en conflictos de intereses”.

La investigación de Byoblu sostiene que “el problema crucial es precisamente la falta de transparencia en la comunicación de los conflictos de intereses” por parte del doctor Locatelli y de los demás miembros del Comité Técnico Científico italiano.

“Son documentos que deberían ser de dominio público y accesibles a cualquiera (en un sistema democrático sano)”, señaló Byoblu. “Desde 2016 a 2020 Locatelli habría cobrado 23.877,70 euros en asesorías, eventos y viajes organizados por las Grandes Farmacéuticas”.

“Además de Pfizer, miles de euros son desembolsados también por el gigante farmacéutico suizo Novartis”, reveló Byoblu, afirmando que “Novartis ha firmado múltiples contratos con Pfizer para producir millones de dosis de la vacuna en los laboratorios del gigante suizo”.

“El conflicto de intereses es un caso típico de falta de fiabilidad de los testigos”, escribe Di Blasi en La morte del Phronimos: Fede e verità sui vaccini anti-COVID. [La muerte de Phronimos: Fe y verdad sobre las vacunas anti-COVID]. “Si un becario trabaja para Pfizer, es prácticamente seguro al 100% que hablará bien de las vacunas anti-COVID”.

“El mundo de la ciencia sabe bien qué fuerte es la tendencia a la prostitución intelectual y cómo los intereses económicos tienden a hacer que las afirmaciones de los académicos no sean fiables”, añadió el experto en ética.

Mientras tanto, Church Militant ha sabido que el Instituto Superior de Sanidad ha recibido financiamientos de la Fundación Bill y Melinda Gates por la suma de 2.231.080 dólares.

La Fundación Gates concedió a Novartis Vaccine y Diagnostics S.r.l. de Siena una suma de 1.425.967 dólares. El Instituto de Vacunas de Novartis para la Salud Global también recibió 100.000 dólares.

La empresa biotecnológica romana ReiThera, que se unió a la carrera “para que Italia sea autosuficiente en la producción de vacunas contra el COVID-19”, recibió en agosto de 2021 una subvención de 4.517.386 dólares de la Fundación Gates.

En abril de 2019 la Universidad de Siena recibió 1.608.050 dólares de Bill Gates para el desarrollo de una vacuna. Otras instituciones italianas (como la Università Commerciale Luigi Bocconi) que dicen aportar soluciones “para mejorar la salud global” recibieron un total de 1.797.795 dólares por parte de Gates en septiembre de 2020.

Los escándalos de conflictos de intereses financieros que incluyen la connivencia entre las Grandes Farmacéuticas y la fraternidad médica italiana no son nuevos.

El British Medical Journal informó en 2018 que uno de los más altos funcionarios de la salud pública de Italia no había revelado las ganancias de las compañías farmacéuticas – después de que el principal grupo para los derechos de los consumidores del país, Codacons, revelara los vínculos financieros entre Walter Ricciardi (jefe del Instituto Superior de la Sanidad) y la industria farmacéutica.

Ricciardi dimitió luego del escándalo, pero fue nombrado por el ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, asesor principal para ocupaarse específicamente de la crisis del coronavirus.

En 2015, el experto italiano en vacunas Vittorio Demicheli, quien cuestionó los motivos detrás de los planes del Estado para ampliar el programa nacional de vacunación de Italia y denunció el plan como “demasiado caro e imprudente”, fue amenazado con acciones legales por funcionarios médicos del gobierno.

Church Militant ha informado anteriormente sobre las dos reuniones secretas en el Vaticano del papa Francisco con el plutócrata de Pfizer y médico veterinario Albert Bourla, durante el punto álgido de la crisis de COVID.

La Santa Sede sólo suministra la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech a los residentes y al personal de la nación soberana más pequeña del mundo. Los contratos filtrados de Pfizer muestran que la empresa está protegida de todos los daños y responsabilidades en caso de efectos adversos de la inyección.

Church Militant informó en enero que el Hospital infantil Bambino Gesù del Papa comenzó a promover enérgicamente las inyecciones de COVID-19 para los niños, afirmando falsamente que las vacunas son necesarias, seguras y eficaces, a pesar de una alerta roja de más de 16.000 científicos y médicos que ponen en guardia contra las inyecciones.

§§§