La Marcia di don Emanuele verso Roma. Oggi Parte la Seconda Tappa.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mi sembra interessante tenervi aggiornati, nei limiti del possibile, del pellegrinaggio che don Emanuele Personeni ha iniziato ieri da Bergamo a Roma. Questo è il messaggio iniziale, e la cartina della tappa odierna.

Comincio il mio viaggio guardandomi indietro. Mi invita a farlo il monumento ai caduti che si trova sul sagrato della parrocchia di Ambivere. Commemorare i caduti é un atto di pietà che rende umano chi lo compie e restituisce un po’ di umanità a coloro che la barbarie ha spezzato. Ma ad una condizione: che mentre si condanna la barbarie di ieri si condanni anche quella di oggi. Vedere quella di ieri é più facile. Le ferite sono rimarginate. Vedere quelle del mondo di oggi è più difficile, le ferite sono aperte, la propaganda ne distorce il senso e anche la pusillanimità e la mediocrità giocano la loro parte. Sicché si creano le condizioni perché una nuova barbarie accada sotto i nostri occhi e non ce ne si accorga. Dobbiamo darci da fare a dare un nome alle ingiustizie di oggi perché non debba esserci più bisogno in futuro di nuovi monumenti alle vittime.

Tappa di domani 12 febbraio Bottanuco CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) km 23 – Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio TREZZO D’ADDA(MI) km 25,5 -Parrocchia di Santa Maria Assunta GROPPELLO D’ADDA (MI) km 33,5 -Parrocchia di San Bartolomeo INZAGO (MI) km 37,5 – Parrocchia di Santa Maria Assunta GORGONZOLA (MI) km 44 -Parrocchia di Santi Protaso e Gervaso Si parte per la seconda tappa dal sagrato della chiesa di Bottanuco alle ore 08,00. Grazie a tutti! §§§

Condividi i miei articoli:



Tag: emanuele, marcia, prete



Categoria: Generale