Non Siamo soltanto Memoria, ci Ricorda Il Matto…

Carissimi StilumCuriali, oggi il nostro Matto ci offre una riflessione sul rapporto profondo, difficile, complicato e conflittuale fra la memoria e la mente, e la benedizione dell’oblio – quello vero, in cui solo Dio esiste. Come dice meravigliosamente Ada Negri in Attod’Amore: “e nel silenzio degli esseri, il mio cuore oda Te solo”.Buona lettura, meditazione e discussione.

§§§

NON SIAMO SOLTANTO MEMORIA

«Ah, memoria, nemica mortale del mio riposo!»

Miguel de Cervantes

Quanto è vero quel che afferma Cervantes! È proprio la memoria che insidia gravemente il nostro (vero) riposo, ovvero il nostro silenzio interiore, la nostra pura presenza, il nostro puro essere. Si dovrebbe perciò rivolgere la Luce Coscienziale verso se stessi, dato che soltanto questa Luce ultra-temporale di cui si è dotati può individuare i vischiosi intrecci della memoria. Non esiste altro modo in ordine ad un’autentica liberazione della MENTE, cioè del MEUS ENS: il MIO ENTE. La memoria occupa e turba, attrattivamente o repulsivamente secondo il giudizio autoreferenziale dell’io empirico, il riposo, il silenzio interiore, la pura presenza, il puro essere, insomma il vuoto essenziale contemplativo che è la nostra anima la quale, in sé, al modo dello specchio, è indipendente da ogni contenuto. E cos’è la memoria se non un’intermittente apparire e scomparire di contenuti? Pertanto non siamo soltanto memoria. Non siamo un’intermittenza che appare e scompare. Non siamo un contenuto fluttuante. Siamo invece un contenitore ben fermo. Siamo ciò che non possiamo oggettivare. Siamo l’intervallo tra l’apparire e lo scomparire dei contenuti mnemonici. Siamo ciò che è tra e oltre il pro e il contro.

Di solito, nulla di ciò che pensiamo, diciamo e facciamo è indipendente dalla memoria. Anche il presente scritto deve la sua possibità alla memoria … ma non soltanto alla memoria. Di più, la memoria abbisogna di tempo per collegare ed esporre i suoi contenuti; non così la MENTE o Luce Coscienziale, che è la radice immortale tanto della vista fisica quanto di quella spirituale (distinte ma non separate), e della quale, non a caso e profondissimamente, dice il sufi Gialal al-Din Rumi:

«Quando cerchi Dio, Dio è lo sguardo dei tuoi occhi».

Come dire che lo sguardo soltanto umano che oggettiva Dio non esiste e non può esistere, ciò trovando conferma in Cristina Campo, “Lettere a Mita”:

«Nei Salmi troverà tutto, la storia mia e la sua, e tutto gettato meravigliosamente in grembo a Dio, un enorme diario di tutto l’uomo scritto per i soli occhi di Dio».

Sì, Dio ha ispirato la scrittura dei Salmi per leggerSi attraverso gli occhi teandrici dell’uomo! Si tratta perciò di una lettura immediata, intuitiva, trascendente l’ermeneutica descrittiva – e non univoca – che ne fanno gli uomini in seguito alla proprie percezioni soggettive (anche se ispirate). Dice infatti Platone nel “Fedro” (Mito di Theut):

«La scoperta della scrittura avrà l’effetto di produrre la dimenticanza nelle anime che l’impareranno, perché, fidandosi della scrittura, queste si abitueranno a ricordare dal di fuori mediante segni estranei e non dal di dentro e da sé medesime».

«ricordare dal di fuori mediante segni estranei e non dal di dentro e da sé medesime»: dovrebbe cogliersi la portata sconvolgente di un tale avvertimento, specialmente da parte dei fondamentalisti religiosi!

Di più, come rileva Ernst Junger in “Della forma”:

«Ogni parola costituisce una specificazione, una ramificazione, – che anzitutto si distacca dal tronco del linguaggio, poi però anche dalle sue radici, dove abita il silenzio. Il silenzio è più potente di qualsiasi linguaggio, di qualsiasi nome, di qualsiasi parola. Lo stesso vale per ogni immagine che, nel suo linguaggio figurativo e simbolico, rappresenta un’apparenza, una specificazione, una delimitazione dell’indistinto. Nell’immagine e nella parola, nelle forme e nei loro nomi si incontrano dunque degli avamposti. Dietro l’immagine vi è l’indistinto nella sua pienezza, dietro la parola l’uomo nella sua silenziosa potenza».

«Dietro la parola l’uomo nella sua silenziosa potenza»: l’uomo è nell’intervallo fra un’apparizione mnemonica e l’altra e … fra le due fasi respiratorie!

Senza la memoria neanche la fede (qualunque fede) potrebbe darsi, poiché si può credere soltanto in ciò che la memoria recepisce e diventa un suo contenuto. Sennonché la MENTE che recepisce i dati della fede (e non solo della fede) è infinitamente di più della memoria, e quindi non coincide né con essa né con i dati che indicano la fede, cioè “dicono” di essa, la oggettivano e quindi non sono la fede in sé. Le formule della fede impresse nella memoria possono, o forse debbono, essere propedeutiche alla fede in sé che coincide con la MENTE. A rigore, non esiste né può esistere una MENTE infedele e profana: la memoria è facoltà della MENTE, ma la MENTE non s’identifica e non si limita ipso facto con la memoria.

Infatti, subordinato alla MENTE, al MIO ENTE, c’è in noi un MEMORE, cioè un sub-ente che rammenta, e che però è anche l’ente che dimentica, dal latino DEMENTIRE esser fuori di mente e DEMENS privo di mente, sicché, nel contesto di cui stiamo trattando il demente non è l’insano di mente, bensì, paradossalmente, la persona libera poiché la sua MENTE, pur non essendone separata, si distingue dal MEMORE, quindi dal tempo e dallo spazio, quindi dalla storia, quindi dal transeunte, e perciò non ne resta occupata e condizionata. Di passaggio, osserviamo come il Demente, il Mentecatto di cui qui trattiamo sia parente prossimo dell’Idiota cusano e, tutto sommato, del … Matto! Sì, nella sua essenzialità, il Matto è metastorico! Per il Matto la storia è un gran bailamme terreno suscitato dalla MEMORIA diventata comportamento, dal MEMORE quale infinetesima goccia nell’anfora infinita della MENTE. Una goccia che ha il potere di scatenare un maremoto, che i sani di mente s’illudono di sedare con l’utilizzo del MEMORE, cioè della causa del maremoto!

A proposito dell’Idiota (ciò valendo anche per il Matto), esso

«è presentato da Cusano come un uomo consapevole della propria ignoranza, contrapponendolo alla figura dell’oratore umanista e del filosofo aristotelico, i quali, fieri della propria cultura, riconoscono come verità solo ciò che possono comprendere con l’intelletto, restando però in tal modo lontani dalla vera sapienza». (domenicanes.it).

E non a caso, nel “De ordine”, Agostino afferma:

«Melius scitur Deus nesciendo. Dio si conosce meglio nell’ignoranza».

E quanto fa bene diventare idioti almeno per un’oretta al giorno! Quanto fa bene ritirarsi in manicomio! Quanto fa bene lasciare il mondo dei sani di mente! Quanto fa bene diventare ignoranti gettando alle ortiche il micidiale “io ho capito”! Quanto fa bene diventare SMEMORATI, ossia prendere le distanze dalla reminiscenza, dal ragionamento, dalla logica e dalla riflessione, insomma dal processo che, lo ribadiamo, non è la MENTE in sé ma l’affannato lavorìo dialettico del suo subordinato MEMORE con i suoi contenuti fluttuanti che prevaricano sulla MENTE! Invece il MEMORE non è che un infinitesima onda nell’oceano infinito della Mente immobile, Fudoshin nel gergo marziale nipponico, il cui possente simbolo è Dai Nichi 大日, il Grande Sole!

La MENTE è un contenitore infinito poiché ad immagine e somiglianza della Mente Universale. Dice infatti – follemente, ereticamente – Angelo Silesio ne “Il pellegrino cherubico:

«L’abisso della mia anima chiama sempre a gran voce l’abisso di Dio: dimmi, qual è più profondo?».

L’identificazione e limitazione della MENTE al MEMORE è un transfert: e proprio tale transfert testimonia della dipendenza della MENTE quale contenente infinito (l’“abisso”) dal MEMORE col suo contenuto definito, quindi limitato.

E così, come già visto, si può paragonare la MENTE ad un’anfora infinita che contiene una goccia, cioè il MEMORE. Chiaro che la goccia non può in alcun modo pretendere di occupare tutto il vuoto dell’anfora, pretesa che però dilaga grazie all’illusione suscitata dal transfert.

Troviamo esposta la metafora della goccia e dell’anfora in Chandra Livia Candiani, “Il silenzio è cosa viva”:

«Un maestro tibetano disegnò un giorno per i suoi studenti. sul bianco di una lavagna, il segno stilizzato di un piccolo uccello e chiese: “Cos’è?”. Nacquero tante diverse risposte. Tutte decifravano il piccolo segno. In molti risposero: “Un uccello”. E il maestro, continuando a scuotere sorridendo la testa, rispose: “È un cielo vasto e in questo momento sta passando un uccello”. Siamo cieli vasti e restare connessi alla vastità ci permette di vedere i fenomeni che ci attraversano, di riconoscerli, sentirli e guardarli svanire».

(A)normalmente la MENTE non coglie se stessa (il proprio “cielo vasto”) in assenza della memoria, poiché sente – ed è questa la sua patologia – di essere soltanto in quanto rammenta, pensa, crede, capisce e ripete (e di conseguenza agisce). Ma noi, lo si ribadisce ancora, non siamo soltanto memoria, e, a proposito di patologia, estremamente interessante risulta quanto dice Marcel Proust in “La ricerca del tempo perduto”:

«Troviamo di tutto nella nostra memoria: è una specie di farmacia, di laboratorio chimico, dove si mettono le mani a caso, ora su una droga calmante, ora su un veleno pericoloso».

È invece possibile assumere nei confronti della memoria ciò che dice Leopardi della famosa siepe:

«E interminati spazi di là da quella mi vo figurando»,

ove però quel “figurando” ha da essere sostituito da un “non-figurando”, cioè da un’atto astrattivo della MENTE, ché altrimenti il “figurare” sarebbe di nuovo un attingere alla memoria, un ricorso limitante al MEMORE, alla goccia, al piccolo uccello, dunque al transfert. Non si può figurare, immaginare o fantasticare – e “prendere coscienza” – se non utilizzando gli oggetti mnemonici contenuti in una “sezione” assai limitata della MENTE come il MEMORE, i cui contenuti mai possono davvero “saziare” la MENTE. Non può la goccia d’acqua riempire l’anfora infinita. Tramite l’atto astrattivo la MENTE “recupera” se stessa liberandosi dal dispotismo del Memore. L’anfora riprende il suo imperio sulla goccia. La vastità celeste sul piccolo uccello.

Per conoscere CHI siamo, occorre infatti trascendere la memoria, quindi le mediazioni-identificazioni tanto culturali quanto religiose che costituiscono il contenuto limitato, seppur più o meno necessario e orientativo per la vita terrena, del MEMORE.

Ritornando al diario, scrive Oscar Wilde in “L’importanza di chiamarsi Ernesto”:

«La memoria è il diario che ciascuno di noi porta sempre con sé».

Ora il diario, cioè il MEMORE, è fatto di pagine (cioè di contenuti oggettivati), e mentre ne mostra una non può contemporaneamente mostrarne un’altra, assumendo perciò estrema importanza, ancora una volta, l’intervallo in cui si volta pagina: “in quel tempo” la MENTE è SOLTANTO SE STESSA, cioè VUOTA CONSAPEVOLE PRESENZA, non condizionata da alcun oggetto, massimamente ignorante poiché libera dalla memoria, dunque dal “passato” e dal “futuro” (e dal bailamme spessissimo deleterio che essi suscitano), giacché passato e futuro sono immaginabili soltanto nella limitante e paradossalmente disperdente molteplicità contenuta nella goccia del MEMORE. Il mondo si perde in una goccia. Non “la tempesta un bicchier d’acqua” ma addirittura in una goccia! Il piccolo uccello oscura la vastità celeste!

«Fate questo in memoria di Me»: e il “questo” lo si può “fare” soltanto “in quel tempo” cioè QUI ED ORA: rito ATTUANTE e quindi trascendente il MEMORE; trascendente e trasfigurante ogni singolo uomo ma non la storia quale scenografia prodotta in grandissima parte dal piccolo uccello del MEMORE ed in più che minima parte dal vasto cielo della MENTE.

Il FARE ADESSO consuma la memoria; arde la fede oggettivata poiché le COMPIE, cioè le PERFEZIONA. La Fede perfetta non si ditingue più dal suo Oggetto. Il qui e il là sono trascesi. «Consummatum est»: tutto è compiuto, cioè perfezionato.

Perciò noi siamo veramente NOI in quanto AZIONE SACRIFICALE ATTUALE, non in quanto memoria e pensiero, cioè non in quanto fede e cultura memorizzate-oggettivate, bensì attuate-attualizzate. Perenne eucaristicità del QUI ED ORA, dell’ATTIMO PRESENTE, dell’atto che si compie ADESSO, fosse pure il lavare i piatti o il pulirsi le scarpe.

MENTE e AZIONE SACRIFICALE sono inscindibili.

L’AZIONE “uccide” il MEMORE e la Fede muta in Conoscenza, o, meglio, nel deificante Esser Conosciuti.

Tutto accadde, accade e accadrà “IN QUEL TEMPO”, che è metastorico poiché ATTIMO ETERNO o Regno dei Cieli, “perla di grande valore” per l’acquisto della quale occorre VENDERE TUTTO. E tutto significa tutto. Significa diventare poveri e dementi, poveri e idioti, poveri e ignoranti, poveri e matti.

§§§

