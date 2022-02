I Conflitti di Interesse con Big Pharma di Chi Decide sulla Nostra Vita.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra più che opportuno e interessante offrire alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Church Militant, e che riguarda il conflitto di interessi – di cui purtroppo la stampa di regime, televisioni e giornaloni – non si occupa, e che dovrebbe invece essere al centro dell’attenzione in un Paese democratico. Anche perché le scelte che riguardano la vita di tutti, compreso l’obbligo vaccinale, il Green Pass, e le limitazioni ai diritti e alle libertà sono pesantemente determinati da persone i cui legami con le case farmaceutiche, e poteri finanziari quali la Gates Foundation non sono resi pubblici. Buona lettura e condivisione.

ROMA (ChurchMilitant.com) – Il massimo consigliere scientifico del governo italiano è coinvolto in uno scandalo di conflitto d’interessi finanziario dopo aver ricevuto finanziamenti dall’oligarca dei vaccini Pfizer e da altri cinque colossi farmaceutici.

Locatelli, i cui servizi includevano l’offerta di consulenze sulla “terapia genica” (una tecnica centrale per la tecnologia dei vaccini mRNA), sta esortando i bambini italiani da 0 a 5 anni a prendere il vaccino COVID-19 – contro il parere di scienziati di alto livello che avvertono di “danni irreparabili” ai bambini.

L’ex direttore del dipartimento di onco-ematologia del Bambino Gesù (l’ospedale pediatrico del papa) continua a insistere che solo i completamente vaccinati dovrebbero essere autorizzati a viaggiare all’estero. Locatelli respinge anche le accuse di “capro espiatorio” dei non vaccinati.

Nella sua prima dichiarazione dopo aver assunto la presidenza del Consiglio superiore di sanità nel marzo 2019, Locatelli ha spinto per “politiche di vaccinazione estese su larga scala”, anche prima che la pandemia di coronavirus colpisse l’Italia.

Le rivelazioni riguardanti i pagamenti di Locatelli da Novartis, Bellicum, Amgen, Neovii e Bluebird Bio sono la punta dell’iceberg, riferisce il media italiano Byoblu, citando prove di 32.623 medici, fondazioni e ospedali in Italia che hanno ricevuto 163.664.432,70 euro tra il 2015 e il 2017.

Migliaia di euro sono stati versati anche dal gigante farmaceutico svizzero Novartis.GabTweet

Il denaro è stato versato dai giganti farmaceutici Pfizer, Merck, MSD Italia Srl, GlaxoSmithKline, Novartis e Gilead – che comprende quattro delle aziende coinvolte nella produzione dei vaccini COVID-19.

Secondo il portale americano di raccolta di brevetti Justia Patents, Locatelli è anche il proprietario di almeno tre brevetti approvati dall’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti.

Tuttavia, nella dichiarazione pubblica di interesse redatta il 23 settembre 2020, non c’è traccia di alcuna proprietà di un brevetto approvato il 30 gennaio 2020, per una tecnologia che permette terapie attraverso composizioni di cellule dell’immunità innata, rivela Byoblu.

“Troppe persone non si rendono conto di quanto sia grave il problema del conflitto di interessi delle agenzie farmaceutiche e dei medici e degli esperti medici”, ha detto a Church Militant l’eminente etico italiano Fulvio Di Blasi.

Il dottor Di Blasi, autore di Vaccinazione come atto d’amore? Epistemology of Ethical Choice in Times of Pandemics (versione inglese in arrivo a febbraio 2022), ha spiegato:

“La triste storia dei cosiddetti vaccini COVID (che sono stati così chiamati in frode al consenso informato dei cittadini) aiuterà molti a scoprire questo problema o a prenderlo sul serio. Le compagnie farmaceutiche hanno il potere economico sia di controllare le pubblicazioni scientifiche in modo da favorire il loro business, sia di controllare i consulenti scientifici governativi e le agenzie del farmaco che dovrebbero proteggere i cittadini dagli aspetti pericolosi di quel business.

In un sistema democratico e civile, il solo dubbio di un conflitto di interessi tra le agenzie del farmaco e/o i loro funzionari, da un lato, e Big Pharma, dall’altro, dovrebbe portare a dimissioni, licenziamenti e sospensioni cautelative delle autorizzazioni dei farmaci anche indirettamente coinvolti nei conflitti di interesse”.

L’inchiesta di Byoblu sostiene che “il problema cruciale è proprio la mancanza di trasparenza nella comunicazione dei conflitti di interesse” da parte del dottor Locatelli e degli altri membri del Comitato Tecnico Scientifico italiano.

Troppe persone non si rendono conto di quanto sia grave il problema del conflitto di interessi delle agenzie del farmaco e dei medici e degli esperti di medicina.

“Sono documenti che dovrebbero essere di dominio pubblico e accessibili a chiunque (in un sistema democratico sano)”, ha sottolineato Byoblu. “Dal 2016 al 2020, Locatelli avrebbe incassato 23.877,70 euro in consulenze, eventi e viaggi organizzati da Big Pharma”.

“Oltre a Pfizer, migliaia di euro sono versati anche dal colosso farmaceutico svizzero Novartis”, ha rivelato Byoblu, affermando che “Novartis ha stipulato molteplici contratti con Pfizer per produrre milioni di dosi del vaccino nei laboratori del colosso svizzero”.

“Il conflitto d’interessi è un tipico caso d’inaffidabilità del testimone”, scrive Di Blasi in La morte del Phronimos: Fede e verità sui vaccini anti-COVID. “Se uno studioso lavora per la Pfizer, è praticamente sicuro al 100% che parlerà bene dei vaccini anti-COVID”.

“Il mondo della scienza sa bene quanto sia forte la tendenza alla prostituzione intellettuale e quanto gli interessi economici tendano a rendere inaffidabili le affermazioni degli studiosi”, ha aggiunto l’etico.

Nel frattempo, Church Militant ha appreso che l’Istituto Superiore di Sanità ha ricevuto finanziamenti dalla Bill & Melinda Gates Foundation per la somma di 2.231.080 dollari.

La Fondazione Gates ha assegnato alla Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.l. di Siena una somma di 1.425.967 dollari. Il Novartis Vaccines Institute for Global Health ha ricevuto anche 100.000 dollari.

L’azienda biotech romana ReiThera, che si è unita alla corsa “per rendere l’Italia autosufficiente nella produzione di vaccini per il COVID-19”, ha ricevuto un finanziamento di 4.517.386 dollari nell’agosto 2021 dalla Gates Foundation.

Nell’aprile 2019 l’Università di Siena ha ricevuto da Bill Gates 1.608.050 dollari per lo sviluppo di un vaccino. Altre istituzioni italiane (come l’Università Commerciale Luigi Bocconi) che affermano di fornire soluzioni “per migliorare la salute globale” hanno ricevuto un totale di 1.797.795 dollari da Gates nel settembre 2020.

Gli scandali di conflitto di interessi finanziari che coinvolgono la collusione tra Big Pharma e la fraternità medica italiana non sono nuovi.

Il British Medical Journal ha riportato nel 2018 che uno dei più alti funzionari della sanità pubblica italiana non aveva rivelato i guadagni delle aziende farmaceutiche – dopo che il principale gruppo per i diritti dei consumatori del paese, il Codacons, ha rivelato i legami finanziari tra Walter Ricciardi (capo dell’Istituto Superiore della Sanità) e l’industria farmaceutica.

Ricciardi si è dimesso sulla scia dello scandalo, ma è stato comunque nominato dal ministro della Salute italiano Roberto Speranza come consigliere capo per occuparsi specificamente della crisi del coronavirus.

Nel 2015, l’esperto italiano di vaccini Vittorio Demicheli, che ha messo in discussione i motivi dietro i piani dello Stato per espandere il programma nazionale di vaccinazione dell’Italia e ha denunciato lo schema come “troppo costoso e sconsiderato”, è stato minacciato di azioni legali dai funzionari medici del governo.

Church Militant ha riferito in precedenza dei due incontri segreti di Papa Francesco con il plutocrate della Pfizer e medico veterinario Albert Bourla in Vaticano durante il culmine della crisi COVID.

La Santa Sede somministra solo il vaccino COVID-19 della Pfizer-BioNTech ai residenti e al personale della nazione sovrana più piccola del mondo. I contratti Pfizer trapelati mostrano che l’azienda è protetta da tutti i danni e le responsabilità in caso di effetti avversi dell’iniezione.

Nel mese di gennaio, l’ospedale pediatrico Bambino Gesù del papa ha iniziato a promuovere vigorosamente le iniezioni di COVID-19 per i bambini, sostenendo falsamente che i vaccini sono necessari, sicuri ed efficaci, nonostante un allarme rosso di oltre 16.000 scienziati e medici che mettono in guardia contro le iniezioni, ha riferito Church Militant.

