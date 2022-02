E Zitti Zitti ci Hanno Cambiato la Costituzione. Di Nascosto, Chissà Perché…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, nel silenzio dei mezzi di informazione dir regime – televisioni, e giornaloni – questo parlamento screditato e aggrappato a poltrone e vitalizi ha inserito due modifiche apparentemente buone nella Costituzione, e in realtà estremamente pericolose, anche alla luce di quanto stiamo subendo e vivendo, e di quanto LorSignori stanno preparando. Vi consigliamo la visione di questo video, che un fedele lettore di Stilum ci ha girato, e per cui lo ringraziamo.

***

***

Senza quasi darne notizia, gli articoli 9 e 41 della Costituzione sono stati cambiati, introducendo la tutela dell’ambiente e della salute: sembrerebbe una cosa buona, ma in realtà cela una trappola pericolosissima! …Che forse è il motivo per cui hanno cercato di far passare la cosa inosservata.

Per chi desidera è ancora possibile, per alcuni giorni, iscriversi al ricorso collettivo:

https://www.difendersiora.it/ricorso

E’ ora attivo il sito per incontrarsi, fare amicizia e disobbedire insieme:

https://www.trovarsiora.it

Rimaniamo in contatto sul Canale Telegram:

https://t.me/difendersiora

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: costituzione, difendersi ora, fusillo



Categoria: Generale