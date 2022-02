Le “Prove” contro Ratzinger Sono Semplicemente Indegne di un Avvocato.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione, nella mia povera traduzione, ma come sempre ho cercato solo di essere il più fedele possibile all’originale, questo articolo di Lothar C. Rilingen, apparso su Kath.net, che demolisce da u punto di vista legale le accuse elevate nei confronti di Joseph Ratzinger. Buona lettura e condivisione.

§§§

Le prove (finanziate dalle tasse della chiesa) nel caso Benedetto sono semplicemente indegne di un avvocato”.

Commento dell’avvocato Lothar C. Rilinger

Monaco-Vaticano (kath.net) La perizia sugli abusi commissionata dal cardinale Marx, arcivescovo di Monaco/Freising, e pagata con le tasse della Chiesa, cerca di dimostrare con ipotesi e probabilità che l’allora arcivescovo Ratzinger era colpevole di cattiva condotta nella gestione dei casi di abuso e, attraverso le sue azioni e omissioni, si dice che abbia coperto in modo riprovevole i preti abusatori. La sua credibilità nel suo complesso è stata messa in dubbio anche perché dopo 42 anni non poteva più ricordare correttamente la sua partecipazione a una riunione dell’Ordinariato di Monaco che era del tutto irrilevante e non pertinente al caso. Non solo è stato quindi etichettato pubblicamente come “bugiardo”, ma addirittura condannato, anche se ha corretto il suo errore subito dopo essersene reso conto.

Benedetto stesso e i suoi consulenti legali e canonici hanno ora rilasciato una dichiarazione al pubblico, spiegando non solo come si è arrivati all’errore sulla partecipazione a un incontro, ma anche – sì: soprattutto – mostrando come gli esperti hanno messo Benedetto sotto pressione e hanno limitato il suo diritto a un’udienza legale, limitando così deliberatamente e irragionevolmente le sue opzioni di difesa. Come abbiamo appreso dalla dichiarazione, gli esperti hanno affrontato Benedetto con quasi 8.000 pagine di documenti. In modo sensato, questi documenti non sono stati presentati in forma cartacea, ma esclusivamente in forma digitale, il che, anche se più conveniente, ha ostacolato notevolmente l’elaborazione – anche perché i termini di elaborazione sono stati fissati troppo brevi. Solo un consulente poteva richiamare questi molti documenti nel computer, ma non poteva copiarli per presentarli agli altri consulenti; non poteva nemmeno salvarli o stamparli. Benedetto è stato così privato della possibilità, anche costituzionalmente sancita, di far preparare ai suoi consulenti la risposta alla perizia nel modo usuale. Era tagliato fuori dalla più importante possibilità di difesa e di chiarimento. Di solito, le memorie di difesa non sono preparate dagli stessi interessati, ma da persone incaricate che hanno una buona conoscenza delle questioni di difesa. Poiché queste persone non possono naturalmente valutare in modo definitivo tutte le questioni giuridiche e di fatto, cercano il parere di un esperto. Tuttavia, ciò richiede che anche questi consulenti siano pienamente informati sui fatti del caso. Di conseguenza, devono avere accesso ai file, e nella misura massima. Benedetto avrebbe dovuto quindi avere l’opportunità di mettere i fascicoli a disposizione dei suoi quattro consiglieri nella loro interezza, in modo che potessero valutare i fatti del caso – ciascuno per sé e come comunità. Tuttavia, a Benedetto non è stata concessa questa opportunità di difendersi. Questo rifiuto giustifica da solo l’ipotesi che la perizia sia priva di valore, almeno per quanto riguarda il papa emerito Benedetto XVI. A questo proposito, il cardinale Marx ha gettato dalla finestra, per così dire, i soldi delle tasse della chiesa, poiché i suoi esperti incaricati non erano nemmeno in grado, o forse sarebbe meglio dire: non volevano essere in grado, di osservare l’essenziale della conduzione di un processo. Limitando le possibilità di difesa, gli esperti hanno violato il principio del diritto di essere ascoltati, che naturalmente deve essere osservato anche nel contesto delle perizie private o commissionate. Di per sé, nuovi esperti dovrebbero ora essere incaricati per dare a Benedetto la possibilità di difendersi nella misura concessa dalla legge. Nei procedimenti statali

la violazione del diritto di essere ascoltati è un motivo di ricorso che porta all’annullamento della sentenza o almeno al rinvio del procedimento per un riesame.

Gli esperti sostengono inoltre che Benedetto ha minimizzato gli abusi sotto forma di esibizionismo, poiché ha fatto una distinzione tra gli abusi “su” e “davanti”. Si vorrebbe sbattere all’orecchio dei revisori la vecchia saggezza che i ripetitori giuridici non si stancano mai di martellare negli studenti, che uno sguardo alla legge rende più facile trovare la legge. Se gli esperti si fossero presi la briga di leggere la dichiarazione di Benedetto nella sua interezza e – ciò che è importante – l’avessero anche capita, avrebbero potuto notare che Benedetto ha condannato ferocemente gli abusi in ogni forma nella sua introduzione e che poi ha citato le norme canoniche dell’epoca – senza dire una parola per spiegare che condivideva questa distinzione e quindiminimizzare o relativizzare l’abuso “davanti” alla vittima. Il motivo per cui i periti non hanno capito questa distinzione è al di là della comprensione di un terzo non coinvolto, ma apre speculazioni che non parlano esattamente della condotta obiettiva del procedimento da parte dei periti, ma piuttosto del fatto che volevano accusare Benedetto di cattiva condotta in ogni caso – forse anche per giustificare i costi orrendi per i periti.

Alla fine, durante la conferenza stampa in cui la perizia è stata presentata al mondo, gli esperti hanno dovuto ammettere di non poter presentare alcuna prova giudiziaria della cattiva condotta di Benedetto. Ecco perché hanno detto che c’è stata “probabilmente” una cattiva condotta. Questo argomento da solo lascia senza parole e ci fa – giustamente – dubitare delle capacità legali e di chiarificazione degli avvocati. La presentazione delle prove nel caso Benedetto è semplicemente indegna di un avvocato.

Benedetto XVI era, dopo tutto, il Papa e quindi il capo di 1.300 milioni di cattolici e ricopriva una posizione che nessun cittadino tedesco prima di lui aveva mai avuto in tale misura, nemmeno l’imperatore Carlo V, nel cui impero, come è noto, il sole non tramontava mai. Benedetto è un uomo della storia contemporanea, anzi fa parte della storia mondiale. E rimproverano a quest’uomo di aver “probabilmente” coperto degli abusatori. Questa sfacciataggine è davvero inimmaginabile. Come si possono fare accuse così oltraggiose ma non provate, anzi, indimostrabili contro una persona, che sono in grado di distruggere la reputazione di Benedetto XVI, senza essere in grado nemmeno di iniziare a provare queste accuse. In un caso giudiziario, questa azione sarebbe considerata una falsa accusa e sarebbe perseguita. Tuttavia, una tale condanna pubblicamente infondata potrebbe anche giustificare, per altre ragioni giuridiche, un controllo giudiziario della misura in cui altre disposizioni del codice penale potrebbero essere state violate.

Accusare gli esperti di ignoranza delle regole nei procedimenti probatori è probabilmente superfluo. Sanno molto bene quali condizioni devono essere soddisfatte per non solo accusare una persona di cattiva condotta, ma anche per provarla. Pertanto, devono essere stati guidati da considerazioni che non hanno nulla a che fare con le linee guida legali. Di conseguenza, dobbiamo di nuovo pensare al

la cosiddetta “via sinodale”, su questo modo, non approvato dal Papa, di creare una nuova Chiesa e di puntare così ad uno scisma. Il committente, il cardinale Marx, è un grande sostenitore di questa riforma, che si trasfigura come protestantizzazione, mentre Benedetto è uno strenuo oppositore. Che il cardinale Marx non sia all’altezza di Benedetto dal punto di vista teologico e filosofico è una cosa di cui lui stesso dovrebbe rendersi conto, altrimenti si esporrebbe all’accusa di grettezza mentale e: Chi vuole essere considerato di mentalità ristretta, specialmente quando sei tu stesso un professore? Pertanto, il sospetto che le accuse espresse nella perizia possano avere una sola ragione: sconfessare Benedetto come persona e metterlo a tacere come teologo e filosofo, in modo che non possa più usare la sua voce per mettere in discussione l’attesa di salvezza attraverso la “via sinodale”. Gli esperti, come avvocati esperti, devono essere consapevoli dell’effetto che un rapporto di abuso da solo ha sul pubblico, anche se nessun colpevole può essere nominato in un tribunale. La messa in scena della pubblicazione nel quadro di una conferenza stampa, concepita per avere un effetto mondiale, parla per questo – una messa in scena come sintesi delle arti per poter mostrare al mondo la propria eccellenza immaginata, ma in realtà solo – almeno per quanto riguarda Benedetto – per aver presentato lucidamente al pubblico la propria soggettività e quindi la mancanza di idoneità come esperto neutrale.

Il cardinale Marx deve accettare le azioni degli esperti come proprie. Lui ha commissionato gli esperti, non una terza parte indipendente, come avrebbe dovuto essere; sì, è la sua opinione di esperto, e quindi deve anche rispondere delle accuse infondate e non provate contro Benedetto come sue. Così come Benedetto, firmando l’opinione di 82 pagine, l’ha fatta sua, anche se è stata preparata da un terzo. Si deve quindi rimproverare al cardinale Marx di aver posto una causa con la sua opinione, che è in grado di causare un danno considerevole e gravissimo non solo a Benedetto, ma anche a tutta la Chiesa. Il committente deve essere ritenuto responsabile di questo danno alla persona di Benedetto e alla Chiesa. Anche se abili avvocati possono ora sostenere che le due situazioni non possono essere paragonate in linea di principio, si deve controbattere che il cardinale Marx, in quanto cliente, era il padrone del procedimento, sebbene sia anche lui giudicato. Avrebbe dovuto scoprire ciò che gli esperti hanno scoperto prima che il rapporto fosse pubblicato; dopo tutto, gli esperti hanno agito in suo nome e non in nome di un’autorità investigativa statale o ecclesiastica indipendente. Sapeva quindi che Benedetto veniva accusato di azioni o omissioni non dimostrabili e che questo non avrebbe colpito solo la persona di Benedetto, ma anche la Chiesa stessa. Avrebbe dovuto sapere che queste accuse avrebbero dato nuovo impulso al processo di distruzione della Chiesa. Forse – e qui possiamo solo speculare – la vecchia Chiesa doveva essere danneggiata in modo che l’ostacolo decisivo potesse essere rimosso per creare una nuova Chiesa, quella della cosiddetta “via sinodale”. Queste sono solo speculazioni, solo escrescenze di una ricerca dei motivi di azioni che non sono impregnate di alcuna ragione. Di conseguenza, il cardinale Marx ha perlomeno condonato di danneggiare Benedetto e la Chiesa, sebbene abbia solennemente promesso di servire la Chiesa di Gesù Cristo alla sua ordinazione come sacerdote e vescovo e in occasione della sua elevazione a cardinale. O in altre parole: per non distruggerla.

Il cardinale Marx ha causato un grande danno all’ex Papa e alla Chiesa incaricando gli esperti – almeno per quanto riguarda la persona di Benedetto XVI/J. Ratzinger – che porterà molte persone a lasciare la Chiesa. Il cardinale Marx non si è quindi dimostrato adatto ad assumere responsabilità nella Chiesa romana. Lui stesso sa quali conseguenze si possono trarre da questo. Possiamo solo sperare che Papa Francesco veda il senso e apra un nuovo futuro per la Chiesa nella diocesi di Monaco/Frisinga con un nuovo capo pastore – un futuro in cui la proclamazione della Parola di Dio incarna il compito principale e non – personali – giochi di potere che servono solo a distruggere la Chiesa e il suo ex più alto rappresentante. La Chiesa deve sopportare attacchi da molte parti, quindi è inaccettabile che debba anche respingere quelli dei suoi stessi vescovi. Solo se rappresenta gli stessi ideali cristiani, solo allora, ha la possibilità di diventare di nuovo grande e di offrire alla gente la salvezza che Gesù Cristo ha promesso all’umanità.

Lothar C. Rilinger: Teologo di lingua tedesca a Roma

§§§

