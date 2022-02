La Comunione ricevuta con le mani giunte – Parte terza.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Veronica Cireneo offre questo contributo, che dovrebbe destare una profonda riflessione in chi lo legge, in particolare se cristiano. Gli articoli precedenti su questo tema potete leggerli QUI e QUI. Buona lettura e condivisione.

IL SIERO 666 E IL BATTESIMO DI DESIDERIO .

(La Comunione ricevuta con le mani giunte – Parte terza)

Triste quel giorno in cui l’aborto rientrò tra i diritti!

Tra i sacerdoti che distribuiscono la comunione sulle mani e tra i fedeli che senza batter ciglio così la ricevono, fatte salve le dovute eccezioni, navigando tra abominio e abominio, si colloca la maggioranza della popolazione inoculata, anche più volte, col velenoso farmaco bio-tecnologico sperimentale, brevetto 060606, di nuova generazione, volutamente e falsamente pubblicizzato col nome di vaccino, che vaccino non è.

La denuncia della loro tossicità a tutto tondo: fisica, mentale e spirituale ha già generato, più di una vittima, eroi e martiri illustri e non illustri, soprattutto nel luogo acquistato e deputato per la sciagurata sperimentazione, finalizzata al progetto di riduzione e transumanizzazione dell’umanità:l’Italia.

Tra coloro che si rifiutano di abbassare la propria dignità umana alla pari di quella di una cavia, ci sono i cittadini che antepongono i motivi etici, ad ogni decisione che realizzino.

La causa morale, infatti, fu il principale motivo che gli oppositori addussero, fin dal principio, quando si scoprì che i moderni veleni in siringa erano stati e continuano ad esserlo, coltivati su cellule di feti umani smembrati vivi e senza anestesia (che non ne sciupi i tessuti) , intorno alla dodicesima settimana di vita, nel grembo materno.

Mentre c’è chi nega la presenza di DNA umano, oltre che animale, all’interno dei sieri infernali, i bugiardini lo dichiarano testualmente, in primis quello di Astrazeneca, ma tutti gli altri sono coltivati allo stesso modo.

Il bugiardino così recita:

“PRODOTTO IN CELLULE RENALI EMBRIONALI UMANE GENETICAMENTE MODIFICATE MEDIANTE TECNOLOGIA DEL DNA… CONTIENE ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI”.

Tanto si è battuto sull’aspetto umano, etico, morale e religioso di questo farmaco, il dottor Montanari che pure si definisce ateo.

Testuale:

“Siamo di fronte a omicidi di milioni di feti” .

Il dottore mette in guardia cattolici e religiosi facendo riferimento al Codice di diritto Canonico della Chiesa Cattolica n. 1398: “Il peccato di aborto, è il peccato più grave che si possa commettere” e riafferma che la responsabilità e la condanna non riguarda solo chi ha commesso il fatto “chi ha abortito” , ma anche chi ha usufruito del “corpo del reato”.

Quindi asserisce:

“I cattolici non si dovrebbero vaccinare e anche chi è ateo è comunque complice di strage di bambini innocenti”.

Se nei farmici genici, anche detti marchio della bestia unito al conseguente green pass, apocalittico status simbolo senza il quale non si potrà né comprare, né vendere ci sono cellule di feti umani, accettarlo in sé è come praticare il cannibalismo.

L’aborto è un omaggio a Satana e uno schiaffo a Dio.

Accettare il siero significa quindi potenziare al massimo la guerra di spiriti del nostro tempo e portarla fino a svolgersi dentro le proprie vene.

I cattolici che si nutrono del Corpo e del Sangue di Cristo, dunque che hanno la Carne di Cristo impastata nella propria e il Suo Sangue che scorre nelle proprie vene, capiscono l’abominevole contraddizione di unire il sangue di Cristo a quello di un bambino assassinato?

Non si possono ospitare entrambi.

O dio o mammona, è adesso.

Come hanno fatto costoro ad assecondare l’infelice frase:”vaccinarsi è un atto d’amore” ?

Da quanto tempo hanno dimenticato il comandanento:” non uccidere”? O:”chi vuol salvare la propria vita, la perderà”?

“Per quanto vi sforziate non potreste allungare la vostra vita di un solo istante” ?

Ai bambini mai nati oltre che alla possibilità di vivere ed operare sulla terra, è impedito anche di salire al cielo, visto che vengono gettati nel cesto della spazzatura senza battesimo, fondamentale per la salvezza.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica n. 1257 insegna che: “La Chiesa non conosce altro mezzo all’infuori del Battesimo per assicurare l’ingresso nella beatitudine eterna” e il Catechismo di San Pio X che: “ I bambini morti senza Battesimo vanno nel Limbo, dove non godono Dio, ma nemmeno soffrono; perché, avendo il peccato originale, e quello solo, non meritano il paradiso, ma neppure l’inferno e il purgatorio.”

Quindi cosa possiamo fare per condurre in cielo i bambini, martiri innocenti, abortiti volontariamente?

Solo nei primi venti anni di questo secolo si parla di un miliardo di vittime.

Chi li può salvare?

Qualunque battezzato che abbia conservato, in questo mondo satanico e nichilista, un minimo di sensibilità e buona volontà attraverso la pratica del: “BATTESIMO DI DESIDERIO ” che porta gli stessi frutti del Battesimo, anche senza essere sacramento”secondo quanto apprendiamo dal CCC al n. 1258.

Esistono diverse preghiere da recitare quotidianamente per il battesimo di desiderio.

Ne segnaliamo due, da scegliere liberamente.

La prima tenerissima della quale non conosciamo l’origine e la seconda formulata dal cardinal Poletti.

1)INVOCAZIONE e BATTESIMO di DESIDERIO

per i Bambini non Nati

Recita del CREDO

O Gesù, ti invochiamo: fa scendere, per mezzo delle mani di San Giovanni Battista, l’acqua del Giordano e la colomba dello Spirito Santo del tuo Battesimo.

Quest’acqua e le gocce del Tuo Sangue Prezioso, o Gesù, falle scendere su ogni creaturina a cui viene tolta la vita nel grembo alla madre.

Ti chiedo di farlo in ogni istante di questo giorno e di questa notte, per tutti i giorni e le notti dei secoli passati, presenti e futuri.

Manda, o Gesù, i tuoi Angeli a battezzare questi innocenti.

Siano messi loro, i nomi dei Santi del cielo, degli Angeli, degli Arcangeli, dei Cherubini e dei Serafini.

Nel tuo nome, Signore, noi battezziamo queste creature di tutti i continenti, tribù, lingue, razze, popoli e nazioni.

Noi le battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

E ora, cari bambini innocenti, volate in Cielo e Gesù, Maria e Giuseppe vi diano tante carezze e baci. La terra vi ha rifiutato: vi accoglie il Cielo.

Stendete le vostre manine innocenti dall’alto dei cieli e fate scendere dalle vostre manine una pioggia di benedizioni, rese più potenti dal vostro martirio, sopra i vostri genitori ed i collaboratori della vostra uccisione.

Noi ci uniamo a questi martiri innocenti, o Gesù, per pregare per la conversione delle loro madri, dei padri e dei loro collaboratori che ogni giorno compiono questi gravi delitti, al fine di ottenere dal tuo Sacro Cuore la Grazia del Battesimo per tutti i Bambini mai nati. Amen

Pater, Ave, Gloria.

2) BATTESIMO DI DESIDERIO o atto di riparazione (del Cardinal Poletti)

O Dio, nostro Padre, che nel tuo infinito amore per noi, vuoi che tutti gli uomini siano salvi,con la fede e l’amore della Chiesa che porta nel suo cuore di Madre il “Desiderio del battesimo” per tutti i bambini del mondo, desidero esprimere questa sua carità, battezzando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo tutti i bambini che oggi saranno uccisi nel grembo delle loro madri con l’aborto.

Con questo atto di fede e di carità intendo con tutta la Chiesa:

1.- Offrire, per le mani immacolate di Maria SS.ma, con il sangu e di Gesùquello di tutti i bambini uccisi con l’aborto, implorando per il sacrificio delle loro vite, pietà e misericordia per l’umanità.

2.- Riparare il grave delito dell’aborto che, mentre sopprime la vita del concepito lo priva della grazia del Battesimo.

3.- Pregare per la conversione di tutti gli operatori e collaboratori dell’aborto, orribile delitto “che, sottoscrive la condanna dell’uomo della donna, del medico, dello Stato” (Giovanni Paolo II).

4.- Pregare per la conversione di quanti, con i potenti mezzi della comunicazioni sociale, sostengono, giustificano e difendono questo gravissimo peccato,

disconoscendo il Magistero della Chiesa e di Cristo.

5.- E infine, per invocare misericordia su quanti ingannati e sedotti da questi mezzi potenti si allontanano dall’amore di Dio Padre.

Recitare il Credo, il Padre nostro e un Ave Maria.

Cardinal Ugo Poletti

Vicario Generale di Sua Santità, ringrazia il Sac. Nicola Rossi, per la stampa e la diffusione dell’ “atto di riparazione” e con stima saluta e benedice.

(Con approvazione ecclesiastica)

“Lasciate che i bambini vengano a me!”

Buon lavoro anime belle!

Veronica Cireneo

