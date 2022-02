Bestiario Infame. Per Non Dimenticare, Quando Sarà Finita. L’Oblio è un Delitto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, continuiamo con il penoso lavoro di documentazione a futura memoria delle oscenità – ma anche di qualche cosa bella – che il regime sanitario ha provocato nella mente e nei cuori di molti, e che questi non hanno esitato a rivelare sulla Rete. Giusto per non dimenticare di quale materia sono composte dentro molte persone, sotto una crosta apparente di civiltà. Buona visione, e soprattutto, memoria. Dimenticare equivale a un delitto, non a un diritto…

§§§

Cominciamo con la menzogna più grande, ripetuta, e ancora adesso aleggiante:

***

Questo per non dimenticare, e per sapere, quali filantropi si nascondono dietro tutta questa operazione…

***

Molte volte abbiamo ripetuto che l’informazione e i giornali hanno una responsabilità immensa, attiva e omissiva, in questa tragedia. Ma il desiderio di servire ogni tanto provoca corti circuiti.

***

E poi ci sono quelli che avendo seguito tutte le istruzioni bovinamente fino alla terza dose di siero non sopportano che altri abbiamo deciso diversamente, e danno via libera alla cattiveria.

***

Poi ci sono i casi umani del politically correct portato all’ennesima potenza, contro ogni uso della ragione.

***

Una situazione oscena, quella del green pass votato anche dalla destra – ci sarà da ricordarsene, se e quando potremo tornare a votare, non temete – e che ha conseguenze psicologiche non trascurabili.

***

Ecco, di questo signore bisognerà tenere memoria…

***

Invece questo signore, a quanto pare è un medico. Spero che qualcuno che lo conosce abbia sporto denuncia sia all’auorità giudiziaria – s non è hate speech questo, non so che cosa lo sia – e all’Ordine dei Medici.

***

Stesso concetto espresso in maniera più tartufata dal politically correttone della sinistra Rai-TV.

***

In certi casi ci vorrebbe veramente l’ausilio di uno psicoterapeuta.

***

E teniamo memoria anche di certi ristoranti accoglienti, no?

***

Per fortuna nel disastro generale ci sono persone che cercano di agire per il bene.

***

Vi facilito una memoria del 2019…

***

E qualcuno con la schiena dritta rispetto al regime c’è ancora, per fortuna…

***

***

Questa testimonianza è molto interessante. E credo che nel futuro ne avremo molte dello stesso tipo.

***

Si può dire che siamo in mano a pazzi criminali? Pensate alla quantità di angoscia che può originare una situazione come questa…

***

Aeroporto Charles De Gaulle, due giorni fa. La paranoia in un’immagine.

***

Accostamenti pericolosi…

***

Dedichiamo qualche immagine a questo signore, Locatelli, del Comitato Tecnico Scientifico. Come sia possibile che una persona che ha evidenti rapporti con Big Pharma – e di conseguenza possa essere sospettato di conflitti di interessi – sia a capo del CTS potrebbe essere oggetto di curiosità da parte di una stampa libera e indipendente. Ma di che vogliamo parlare? TV e giornaloni sono complici e collusi.

Questo è il collegamento

Dichiarazione pubblica d'interessi di Franco Locatelli.

Sarebbe quel signore che vorrebbe istituzionalizzare il Green Pass.

L'emergenza è democratica.

E questo collegamento è molto interessante, per sfatare le balle sulle difese da siero:

E questo collegamento è molto interessante, per sfatare le balle sulla difesa del siero..

§§§

