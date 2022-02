Difendiamo il prof. Dariusz Oko, Processato dalla Lobby Omo-Clericale

L’11 febbraio 2002 sarà giudicato dal Tribunale di Colonia don Dariusz Oko,sacerdote e professore dell’Università Cattolica di Cracovia, accusato di “incitamento all’odio” per avere sollevato il problema dell’omosessualità nella Chiesa con un suo articolo apparso sui numeri di gennaio/febbraio e marzo/aprile della rivista Theologisches, «Sulla necessità di resistere alle lobby omosessuali nella Chiesa»(«Über die Notwendigkeit homosexuelle Cliquen in der Kirche zu begrenzen»), e per un libro dal titolo Lawendowa mafia [letteralmente: La mafia della lavanda] (Wydawnictwo AA, Cracovia 2020).

Il prof. don Dariusz Oko è stato denunciato da don Wolfgang Rothe, che padre Oko definisce come una “illustrazione viva” dei suoi scritti contro l’omosessualismo nella Chiesa e come una conferma della veridicità del suo messaggio. Don Rothe è noto per avere impartito, il 4 novembre 2021, una benedizione omosex in una sauna per gaydi Monaco di Baviera chiamata Deutsche Eiche, e per aver diffuso, nel 2004, alcune immagini in cui sembra baciare sulle labbra dei seminaristi.

Il prof. don Dariusz Oko nato in Polonia nel 1960 è stato ordinato sacerdote il 14 maggio 1985 e ha ottenuto il Dottorato in Filosofia all’Università Gregoriana nel 1996.

E’ professore di Teologia della Accademia Pontificia di Teologia nella Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia ed è considerato uno dei maggiori esperti del mondo sul tema della omosessualità della Chiesa. Corrispondenza Romana ha pubblicato il 30 dicembre 2012 il suo articolo Con il Papa contro l’omoeresia.

