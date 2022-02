Di Topi, di Uomini, di Politica, di Formaggio e di Libere Elezioni.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’ing. Zerbini oggi ci offre una spassosa riflessione non sui numeri, ma sul comportamento di alcune specie animali, in particolare uomini e topi…legata alla situazione sociale, politica e morale che stiamo vivendo e subendo. Buona lettura e meditazione.

§§§

Stavolta non parlerò di numeri, ma di un’altra cosa non meno importante, anche se,all’inizio, sembrerà a qualcuno che mi stia divertendo con una storiella per bambini. Premesso che non scrivo per il gusto di scrivere, né per insegnare qualcosa a coloro che già ne sanno più di me (anche se un loro intervento in mio appoggio qualche volta sarebbe importante); dopo aver detto nei miei precedenti articoli che cosa possiamo imparare da un cubo, da un dado, da un mazzo di carte, penso possa essere utile dire che cosa possiamo imparare da un topo. Un topo? Sì un topo, anzi un topolino, uno di quelli che di notte rosicchiano la porta della credenza per arrivare al formaggio che vi è custodito.

La storia

E’ mezzanotte e sono a letto ancora sveglio. Dalla cucina sento provenire uno strano rumore. Mi alzo, vado in cucina, accendo la luce e vedo un sorcetto che sta rosicchiando l’antina della credenza. Il topo mi vede e che cosa fa? Fugge. Esattamente come fanno in stragrande maggioranza uomini e superuomini di fronte ad un pericolo. Fugge, ma, appena spengo la luce e me ne vado, ritorna.

FUGGE perché i comportamenti che portano ad evitare minacce alla propria vita sono innati in tutti gli esseri viventi. Dai più piccoli ai più grandi. Il topo ha paura dell’uomo e, come lo vede, fugge.

Ma appena cessa il pericolo, RITORNA perché in lui c’è una motivazione cioè una molla che lo spinge ad agire , che si chiama appetito, cioè, in questo caso, bisogno di cibo e desiderio di un determinato cibo (il formaggio) ; c’è uno stimolo che è il profumo del formaggio di cui è ghiotto che esce dalla credenza ; c’è una tendenza a rispondere allo stimolo con un comportamento, che lo conduca all’obiettivo di raggiungere e gustarsi il formaggio.

Non fa lo stesso il poveraccio che al mattino alle nove si mette in coda davanti al Casinò di San Remo,aspettando l’apertura del portone, per raggiungere una slot machine , nella speranza di moltiplicare i suoi risparmi con una vincita ? E non fa lo stesso il povero no-vax che si mette in coda per il tampone che serve ad ottenere il green pass che a sua volta serve per andare al lavoro o al bar?

Una volta SAZIO, il topo se ne va, ma domani ritorna e ritornerà anche dopodomani perché ormai è condizionato. Ogni volta che ha voglia di formaggio sa dove andare a procurarselo. Come il vaccinato con una dose, immunizzato con la seconda, che ritorna a fare la terza per essere un cittadino libero.

Grande questo sorcetto ! Senza laboratori, senza congressi mondiali sul tema, senza università , senza scrivere o leggere montagne di libri ha capito qual è il paradigma dei comportamenti di tutti gli esseri viventi (uomo compreso) :

MOTIVAZIONE -> STIMOLO -> RISPOSTA -> RINFORZO.

Ma io che sono vittima di questo “indegno” comportamento del sorcetto che vuole rubarmi il formaggio voglio fargliela smettere. E che cosa posso fare?

– Tentare di ucciderlo. Ma non ci riesco, perché appena mi vede lui fugge ed è più svelto di me.

– Turare il buco. Ma non serve perché il topo si impegnerà in tutti i modi per un’intera notte per aprirne un altro. E poi tutto ritornerà come prima.

– Sostituire la porta di legno con una di ferro. Ma non serve nemmeno questo perché il topo troverà il modo di aprirsi un passaggio dal fondo o dallo schienale della credenza.

– Avvelenare il formaggio. Se il topo non se ne accorge funziona, ma è una soluzione crudele e poi, una volta che è stato avvelenato, il formaggio è avvelenato anche per me ed è da buttare.

– Comprare un gatto e metterlo in cucina senza dargli nulla da mangiare. Altra soluzione crudele ma efficace, perché quasi certamente il gatto mangerà il topo.

– Far sparire il formaggio togliendolo dalla credenza e mettendolo al sicuro da un’altra parte, ad esempio in frigorifero. E’ l’unica soluzione sicura. Dopo una, due, tre volte che il topo ritorna alla credenza senza trovare il formaggio, non torna più.

E se i topi fossero 2 o più di due che cosa succede? Succede che in fase di creazione del foro collaborino, ma poi, una volta realizzato il foro, inizino a lottare fra loro su chi debba entrare per primo e a chi spetti mangiare il formaggio. In realtà hanno entrambi la stessa motivazione che nella prima fase li spinge ad essere solidali, ma l’obiettivo (il formaggio) è uno solo e richiederebbe una ripartizione ed è su questo punto che la collaborazione sbocca in una lotta.

Bene a questo punto i giochetti che sono stati fatti in questi due ultimi anni trovano una spiegazione proprio in questi meccanismi.

Nella realtà il raggiungimento di un obiettivo umano, specialmente in campo sociale, pur seguendo il paradigma MOTIVAZIONE -> STIMOLO -> RISPOSTA -> RINFORZO richiede comportamenti molto più complessi nel senso che il raggiungimento dell’obiettivo finale richiede il raggiungimento di una sequenza, a volte molto lunga, di obiettivi intermedi . Nel caso del nostro sorcetto, la realizzazione del buco nella porta è un obiettivo che viene raggiunto con una serie di comportamenti che pur avendo sempre come motivazione la soddisfazione dell’appetito non mira direttamente al formaggio ma alla eliminazione di un ostacolo al suo raggiungimento.

Nei comportamenti sociali oltre al coordinamento in sequenze temporali c’è un coordinamento dovuto ai ruoli svolti dalle diverse persone : un mio comportamento in risposta ad uno stimolo datomi da un altro, può agire da rinforzo per il comportamento dell’altro. Lui per condizionarmi, premia me se soddisfo la sua richiesta, ma io soddisfacendo la sua richiesta premio lui e il suo comportamento di avanzarmela.

Sulle motivazioni, gli stimoli, le risposte, i rinforzi che hanno fatto da motore e supporto del comportamento dei potenti e della gente di tutto il mondo in questi ultimi anni sono state fatte analisi molto scadenti, dal punto di vista comportamentale. Si è pensato a tutto meno ad un fatto evidente : sono uomini. Se quello che i potenti vogliono non ci piace che cosa possiamo fare per neutralizzarli? Visto che ammazzarli non si può, tentare di mettere loro i bastoni fra le ruote non serve, e il gatto che si li mangi non è in commercio, dobbiamo togliere il formaggio dalla credenza. Ma che cosa è per loro il formaggio? E’ la nostra sottomissione. La nostra sottomissione rinforza la loro arroganza e fa aumentare il loro livello di aspirazione.

E qui sorgono le vere difficoltà perché anche noi siamo uomini e sottostiamo allo stesso paradigma.

Abbiamo paura. Sappiamo che da soli non possiamo farcela. Occorrerebbe una comunità. Ma per creare una comunità che abbia socialmente e politicamente un peso è necessario trovare altri uomini con le stesse nostre motivazioni, che vogliano dare le nostre stesse risposte, che siano sensibili agli stessi rinforzi. Ma creare movimenti è sufficiente? No perché per togliere il formaggio ai Toponi che comandano bisognerebbe invertire le parti. Non più i Toponi che fanno paura ai cittadini ma i cittadini che fanno paura ai Toponi. E che possibilità hanno i cittadini di fare questo?

Per prima cosa i cittadini devono rimpossessarsi del potere premiante.

Indebolendo la democrazia, rinviando le elezioni, continuando a riproporre le stesse persone nei governi si toglie ai cittadini l’unico potere che hanno, l’unico mezzo che hanno per far paura ai toponi : mandarli a casa. Se non si vuole la rivoluzione, la soluzione è il voto. Ma il voto non basta se prima non si cambiano le liste e le persone da queste rappresentate e proposte.

Più che movimenti e creazione di partiti nuovi occorre modificare quelli esistenti dal di dentro. Coloro che sono contrari al modo attuale di gestire il potere non dovrebbero creare nuovi partiti, ma iscrivere le loro persone e i loro seguaci nei partiti esistenti per portarvi il loro pensiero e modificarli dal loro interno.

Fuori i Conte, i Letta, i Draghi, i Di Maio, i Salvini, e dentro altri, tanti altri, giovani, preparati, onesti, motivati, capaci. E poi libere elezioni.

Qualcuno dirà: ma questo è puro e semplice buon senso. Ma non è soltanto buonsenso. E’ buon senso aggiunto a conoscenza di che cosa è, di come è fatto e di come funziona l’uomo.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: topi, uomini, zerbini



Categoria: Generale