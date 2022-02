Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, Mette in Scacco i suoi Detrattori.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mi sembra interessante condividere con voi l’analisi che Andrea Cionci ha fatto della lettera in cui Joseph Ratzinger si difende – in maniera egregia – dalle accuse di negligenza per quel che riguarda un caso di abusi nella diocesi di cui fu arcivescovo, e poi…è straordinaria comunque la lucidità mentale e l’energia spirituale di un uomo che nove anni fa, in questi giorni, si è dimesso, allegando come motivo l’età e il venire meno dell’energia. O è un miracolato, oppure – e questa è la mia opinione – avrebbe dovuto e potuto continuare a regnare. Non è obbligatorio essere atleti, per ricoprire certi incarichi…buona lettura.

§§§

La mossa gigantesca di papa Ratzinger. Cosa ci sta dicendo realmente Benedetto XVI, e perché cita “papa Francesco”

Niente male per un “ex Papa”. Fino a un paio di settimane fa, chi digitava su Google “Benedetto XVI” si vedeva spuntare il sottotitolo “Papa emerito”. Da qualche giorno invece, “qualcuno” ha chiesto a Google di modificare quella dicitura in “EX PAPA”. Controllate voi stessi.

Sono quelle cose che fanno tenerezza: un po’ come quando Vatican News cita il nome del fotografo di Bergoglio che lo incrocia CASUALMENTE all’uscita dal negozio di dischi e gli scatta una fotohttps://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/30111843/nuova-messinscena-su-finta-visita-a-sorpresa-di-bergoglio-al-negozio-quante-probabilita-che-non-fosse-preparata.html ; oppure, come quando spacciano per una “diretta” il collegamento con Fabio Fazio ampiamente preparato ore, o forse giorni prima, come si vede – divina ironia– dall’orologio dello stesso Bergoglio.

Attenzione: “Dio si nasconde nei dettagli”, diceva van der Rohe.

Fanno però altrettanta tenerezza quei titoli di giornale di ieri e oggi del tipo “Ratzinger confessa le sue colpe!”, “Ratzinger ammette tutto!” e così via, con dei toni che Maramaldo, in confronto, sembra Lancillotto. Amici e colleghi: fate un attimo mente locale.

Infatti, con la lettera pubblicata ieri, Benedetto XVI ha compiuto una mossa gigantesca: non solo ha chiarito un’imperfezione nel memoriale di difesa messo a punto dai suoi legali, prendendo in contropiede i suoi accusatori, ma si è fatto carico di tutto il male degli abusi nella Chiesa, così come Gesù Cristo si è fatto carico di tutti i mali del mondo.

Leggendo quella lettera si rimane senza fiato. Da una parte, lui non ammette un bel niente a livello di responsabilità personale, anzi, non si spiega come qualcuno possa solo pensare di dargli del bugiardo.

(Peraltro, non si capisce in base a quale legge fisica il prelato che più si è battuto contro la pedofilia nella Chiesa, pur contrastato dalle solite lobby, avrebbe dovuto “coprire un pedofilo”. E’ come pensare che Falcone possa aver volontariamente favorito un mafioso, no? Che senso ha? Ma tanto, qui la Logica è andata in vacanza).

Dall’altro lato, Benedetto XVI si assume, con un coraggio indomito, a 94 anni (!), ogni responsabilità, ma come PAPA, rappresentante di tutto il clero.

Assolutamente fantastica poi la seguente frase: “Sono particolarmente grato per la fiducia, l’appoggio e la preghiera che Papa Francesco mi ha espresso personalmente”.

Evidentemente Bergoglio gli avrà mandato un biglietto, o gli avrà fatto una telefonata, e papa Benedetto lo ringrazia per questo gesto, sottolineando l’assoluta verità, cioè che questo è stato fatto SOLO A LIVELLO PERSONALE e quindi NON PUBBLICO, come sarebbe stato doveroso.

Perfino i giornali bergogliani si sono scandalizzati, in questi giorni, del fatto che Bergoglio non abbia speso UNA SOLA PAROLA per difenderlo davanti al mondo.

Lo aveva fatto però alcuni anni fa, in tempi non sospetti, come vedete in questo video QUIhttp://blog.messainlatino.it/2019/11/la-lotta-di-joseph-ratzinger-benedetto.html?fbclid=IwAR2rnm7OwYXoic7KDuU2l4vplA8BJYHG4qVgQhuf9PzBBpfoWj-6apJ531E , dove Bergoglio stesso difendeva Benedetto sull’affare del presbitero abusatore Marcial Maciel, dicendo che il card. Ratzinger aveva fatto tutto quello che aveva potuto, lottando contro le resistenze interne al clero stesso e alla fine, piano piano, era riuscito ad arrivare a scomunicare Maciel. Bergoglio poteva concedersi questo beau geste alcuni anni fa, ma oggi la musica è cambiata: Ratzinger deve essere distrutto a livello di immagine dato che su certe questioni che ben conoscete – e che non ci va di ripetere per l’ennesima volta – non si può porre rimedio.

A tal proposito è importante notare come all’università di Bologna stiano lavorando alacremente per sistemare la giurisprudenza proprio fra “papa emerito” e “papa impedito”. Giusto giusto eh? Leggete l’agenzia https://www.acistampa.com/story/papa-emerito-e-papa-impedito-un-gruppo-di-studio-per-colmare-due-vuoti-giuridici-18100 .

Qualcuno sarà poi rimasto turbato dal fatto che Benedetto ha citato Bergoglio chiamandolo “Papa Francesco”. Ci ha fatto notare il prof. Gianmatteo Corrias, latinista e saggista storico-religioso, come il titolo di papa sia usato anche dal Papa e Patriarca di Alessandria e tutta l’Africa, – l’attuale Papa Teodoro II, che è copto-ortodosso. Così Benedetto potrebbe anche ringraziare “papa Teodoro” se questi gli mandasse gli auguri per Natale, pur non essendo Teodoro né romano, né cattolico. Vi ricorda qualcuno?

Molto interessante, infine, la foto di Benedetto XVI fatta circolare, da ieri, sui social che riproponiamo in testata: per la prima volta si vede il papa emerito (dal verbo emereo) indossare una casula rossa, simbolo del martirio. Infatti, qualche giorno fa, si sono celebrate le messe per i martiri giapponesi. Egli stesso cita, nella lettera, il fatto di stare vivendo “lo stesso ribrezzo e paura di Cristo sul Monte degli Ulivi”, (torna in mente il motto che gli è stato assegnato dalla cosiddetta Profezia di San Malachia: “de gloria olivae”) mentre “i suoi discepoli DORMONO”.

Andrea Cionci

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: benedetto, cionci, lettera, ratzinger



Categoria: Generale