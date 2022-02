Tutto Quello che Bergoglio da Prete Avrebbe Potuto Dire, e non l’Ha Detto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ho trovato sui social alcune cose scritte da un signore che non conosco personalmente, Alessandro Speri, che mi sono piaciute molto, in relazione all’intervista del Pontefice regnante da Fabio Fazio (“Sto pregando per Papa Francesco; affinché Domenica, messo sotto torchio dalle domande scomode del più importante giornalista e intellettuale italiano oggi vivente, sappia dare risposte all’altezza delle circostanze drammatiche che stiamo vivendo”). Le condivido con voi insieme all’immagine di un tweet di Gianni Valente, ora all’Agenzia Fides, già a Trenta Giorni, marito di Stefania Falasca, del “cerchio magico” di papa Bergoglio. Mi ricordavo che i preti, quelli cattolici, intendo, in genere parlano di Dio, di Gesù Cristo, di conversione, dei Novissimi. Ma evidentemente Valente ne frequenta di un tipo diverso, papi inclusi. Buona lettura.

§§§

Ho visto oggettivamente il Santo Padre in grande difficoltà (a tratti indispettito) davanti all’incalzare delle domande provocatorie al limite dell’irriverenza di Fazio.

In particolare sull’Imu del Vaticano.

Ho pensato che il Santo Padre si sarebbe alzato e se ne sarebbe andato…

Ma anche le domande su Covid e Green Pass, Fazio poteva usare un pò più di tatto e non usare quella ruvidità di cui davvero non sentiamo il bisogno.

Poi le domande sulla crisi delle famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese: davvero il Papa lì ha avuto parole molto dure verso il Governo.

Ho il visto il Papa particolarmente arrabbiato verso le discriminazioni di chi non può andare a lavorare senza Green Pass e la sua vicinanza ai tanti che stanno perdendo il lavoro (le piccole imprese soprattutto).

Ma è stato quando Fazio ha introdotto il tema della pedofilia e dei preti omosessuali che ho visto il Papa in grande imbarazzo…

Anche se i passaggi più emozionanti sono stati quelli nei quali il Papa ha raccontato le storie dei tanti cristiani perseguitati nel mondo e delle migliaia di chiese date alle fiamme nella nostra cara Europa.

Comunque, a parte tutto, sono davvero orgoglioso di vivere in un Paese che annovera così grandi giornalisti come Fabio Fazio, integerrimi e con la schiena dritta.

Dovremmo esserne tutti orgogliosi.

***

Fazio, nell’intervista di ieri, ha chiesto al Papa se non si sentisse solo e se avesse degli amici veri (solleticando l’immaginario di un anima pura all’interno di un covo di anime corrotte ndr).

Il Papa ha glissato sulla prima parte ed ha iniziato a parlare degli amici.

Sergio Zavoli, nel 1998, rivolse la stessa domanda al Cardinal Biffi, allora vescovo di Bologna (l’intervista si trova su YouTube).

Così rispose Biffi.

– (S. Zavoli) : Ha mai avvertito la solitudine dell’incompreso, del non capito, del rifiutato?

– (Card. Biffi) : Mi dispiace, perché sarebbe così bello presentare qualche dramma umano interessante (sorriso divertito). Ma vede il mio stato d’animo è un po’ questo. Mi ricordo quando ero parroco, erano gli anni della contestazione e si discuteva con i ragazzi tutte le sere. Erano molto belli quegli anni, i ragazzi non andavano in discoteca e venivano a discutere con noi su Gesù Cristo, sulla Chiesa. Dicevano: “Siamo un ghetto, siamo quattro gatti!”. “Si, si” rispondevo “saremo un ghetto, ma non dovete dimenticare che in questo ghetto ci sono i Cherubini, i Serafini, i Troni, le Dominazioni, gli Angeli, gli Arcangeli, la Madonna, il Figlio di Dio, la Santissima Trinità… Cosa volete che io mi senta solo!?”.

Il problema in fondo è questo: di avere il senso delle vere dimensioni dell’Universo e poi la comunione con tutti gli uomini per quello che hanno di corrispondenza al disegno di Dio; che vuol dire: con alcuni totale, ma forse non è escluso nessuno perché credo che nessun uomo sia totalmente al di fuori del disegno di Dio. Ma il Signore non ci ha mai detto che avremmo ottenuto successo. Ha detto sempre il contrario. Penso che su questo punto stiamo un pò censurando il Vangelo. Ma: “Guai agli uomini quando tutti parleranno bene di voi!”.

***

«Qualche volta mi vien da pensare che il principio, se capisco bene perché non me ne intendo affatto, di M. McLuhan che il messaggio è la comunicazione; è stato tradotto teologicamente con “l’annuncio è il dialogo”. Questo purtroppo non è vero, non è vero il principio di McLuhan, ma purtroppo è quello che ha inspirato un po’ tutto, per cui l’audience adesso è il valore. Il valore di una trasmissione non è per i suoi contenuti o la sua forma, ma è l’audience, ovvero qualcosa di estrinseco. Ma diventa assolutamente insopportabile quando io penso che il contenuto è soltanto per il fatto che io riesco a dialogare: che scoperta! È un’ovvietà. Ma il Signore non ha mica detto andate e dialogate. Ha detto andate e annunciate».

(G. Biffi – intervista con S. Zavoli, 1998)

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: fazio, papa, speri, valente



Categoria: Generale