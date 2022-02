Mons. Ics. Anche Forrest Gump può Diventare Papa, se un Fazio lo Sfiora…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. Ics ha visto l’intervista (registrata, non dal vivo) del Pontefice regnante nello spazio televisivo gestito da Fabio Fazio. Si è fatto alcune domande; si è dato delle risposte. Vediamo le une e le altre…

§§§

Mons ICS a Tosatti.

Il Bergoglio da Fabio Fazio mi ha ricordato Forrest Gump. Una “piuma” (significato esoterico per esprimere una cooptazione per misteriose ragioni), inaspettatamente, sfiora un povero indegno semidisadattato, e lo trasforma in un ricco e potente leader.

Ciò avviene nel famoso film Forrest Gump.

Con la intervista di domenica sera, abbiam inteso che una piuma può sfiorare un povero prete con caratteri spiegabili da un esperto di problemi “ forrestgumpiani ” e trasformarlo in Papa.

L’intervista ci ha commosso tutti. Ogni messaggio concordato e dato a Fazio aveva l’obiettivo di commuovere.

Si può non commuoversi pensando alle brutture delle guerre ed alle vittime innocenti?

Si può non commuoversi pensando ai migranti naufragati nel Mediterraneo?

Si può non commuoversi sul danno dei rifiuti tossici smaltiti illecitamente che feriscono Madre Terra?

Si può non commuoversi pensando al crudele capitalismo che separa le famiglie e non permette ai padri di occuparsi dei figli? (avete presente l’impiegato di Scrooge, mr.Cratchit, in Christmas Carol di Dickens?).

Si può non commuoversi pensando al clero mondano e non spirituale? Ed al clericalismo orientato solo al potere, incluso quello sessuale?

Si può non commuoversi pensando alla rigidità dei preti tradizionalisti che non perdonano (nelle confessioni)?

Si può non commuoversi fino alle lacrime ascoltando l’ammissione da parte di un sacerdote che dichiara umilmente di non esser santo come dovrebbe?

Non vi siete commossi, soprattutto ascoltando tutto ciò in un programma TV, dove normalmente si ascoltano stupidaggini e volgarità? Pensate a quanto bene ha perciò fatto Fazio….

Forse taluni, che hanno ascoltato detta intervista concordata, si son chiesti perché Bergoglio, oltre a farci commuovere, non ci ha anche spiegato i “perché”.

Perché ci sono le guerre, perché ci sono i migranti, perché il capitalismo è perverso, perché c’è il problema ambientale, perché il clero è mondano, perché nelle confessioni Padre Pio di Pietrelcina cacciava fuori dal confessionale i penitenti che non si dimostravano pentiti.

Ma soprattutto qualcuno si è chiesto perché un papa ammette pubblicamente in una trasmissione TV di non essere santo? Santo come altri Papi (quale Benedetto XVI)?

Perché la santità è sinonimo di demenzialità?

Ciò che conta è che al papa è stata offerta l’occasione di parlare in una trasmissione ad altissimo ascolto e invece di scuotere le coscienze di chi lo ascolta, invece di fare provocazioni esistenziali, invece di parlare di Dio o del Salvatore, parla emozionalmente di problemi socioeconomici, senza spiegarli e manifestamente, senza conoscerli.

Perché quindi lo ha fatto?

Potrebbe essere per due ragioni principali.

Prima, per spiegare che un papa non deve più necessariamente parlare di Dio, perché tra il papa e Dio non c’è più nulla in comune, nulla da spartire.

Seconda, perché anche un Forrest Gump può diventare papa se una “piuma” lo sfiora. Non per intervento dello Spirito Santo.

Ma potrei sbagliarmi. Potrebbe averlo fatto solo per “obbedienza”.

Oppure, come qualcuno ha intuito, per luteranizzare il papato, cancellandone la credibilità, il prestigio, la missione spirituale.

E poi mettere all’asta gli arredi sacri. Pardon, ex sacri. Il sacro è stato anche lui cancellato.

Requiescat …

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: fazio, ics, papa, X



Categoria: Generale