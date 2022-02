Monseñor Ics: ¿Se está preparando el ataque final a la verdad en la Iglesia?

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, Monseñor Ics nos ofrece hoy una reflexión decididamente inquietante sobre lo que se está preparando en la Iglesia… Disfruten la lectura.

Estimado Tosatti, permítame proponerle una reflexión “prohibid2 a los menores de 14 años, si no están acompañados por los padres”.

No, la reflexión no se refiere a los eventos de San Remo, que sólo manifiestan la suciedad de los tiempos que se avecinan y que nos amenazan. La reflexión se refiere a la percepción madura y consciente de que el “recreo ha terminado”, pero este anuncio no viene de San Remo, sino de Roma.

Me temo que estamos cerca de declaraciones finales, ciertamente previsibles, pero sobre todo temidas. La aceleración en las últimas semanas de las propuestas revolucionarias de ilustres representantes de la Iglesia y en el curioso comportamiento de la propia máxima autoridad no puede dejarnos indiferentes.

Esta aceleración permite imaginar que se ha decidido que no hay más tiempo que perder y que lo que hay que decir y hacer debe ser dicho y hecho inmediatamente.

Se acabó el recreo, ahora hay que hacerlo en serio.

No me estoy imaginando ninguna otra nueva propuesta super progresista y sorprendente hecha por miembros de la Iglesia o alguna propuesta científico-evolutiva por parte de algún científico o filósofo ilustrado, apoyado diplomáticamente por la Iglesia por decisión de no dividir y acoger y escuchar a todos.

No, a lo sumo todo esto haría que los intelectuales discutieran en los periódicos para llenar las páginas y promover pasos adelante en el proceso de secularización.

No, estoy percibiendo algo absolutamente revolucionario propuesto naturalmente por la máxima autoridad moral, que logra poner en discusión lo que nosotros los católicos consideramos la Verdad.

Creo y temo que estamos próximos a este evento.

Pero esto no nos encuentra desprevenidos, conflictivos sí, pero no desprevenidos para defender la Verdad. Veamos.

Los que tratan de confundirte y se preparan para la “estocada final” han llevado a los fieles a convencerse de que la Verdad se basa en lo “real”, en la realidad.

De acuerdo, pero ¿cuál realidad? ¿La realizada por el hombre o la deseada y creada por Dios creador? En Génesis 1, 31 está escrito: “Dios vio lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno”. La realidad querida por Dios es buena, la corrompida por el hombre no lo es, y por lo tanto, no se puede tomar como referencia para adaptar la doctrina a las “debilidades” humanas hasta hacerla evolucionar para complacer al mundo, porque esta disponibilidad sólo tiene un punto de llegada: negar a Dios.

No hay ninguna duda de ello.

Por eso el hambre que tiene el hombre de hoy es “Hambre de Verdad”. Si la Iglesia lo confunde, ¿qué hacer?

El gran Gilbert Keith Chesterton escribió que “si el mundo se vuelve demasiado mundano, la Iglesia puede reprocharle, pero si la Iglesia se vuelve demasiado mundana, ciertamente no puede ser reprochada por el mundo por su mundanidad”.

De hecho, esto no ocurre, y no nos hacemos ilusiones de que ocurra en el futuro, aunque se piense en ir [al programa de] Fabio Fazio a hacer evangelización, sometida al medidor de aplausos de la “maison”.

Por lo tanto, si uno decide exponerse públicamente a las provocaciones y evaluaciones mediáticas del mundo, la sospecha es que sólo quiere complacerlo.

¿Y qué más se puede hacer para complacerlo? ¿Prometes borrar los dogmas y reescribir los Diez Mandamientos?

“¿Y luego, y luego, y luego…?”, como diría San Felipe Neri… Nuestro Chesterton escribió que “cada generación se convierte por el santo que más la contradice”, enunciando su famosa paradoja de los santos.

¿A qué santo se referiría hoy?

Amigos de Stilum Curiae, preparémonos para tener hambre de la Verdad y preparémonos para alimentar a los más frágiles de entre nosotros.

Tal vez la hambruna provocada está cerca.

Monseñor Ics

Publicado originalmente en italiano el 6 de febrero de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/02/06/mons-ics-si-sta- preparando-lattacco-finale- alla-verita-nella-chiesa/

Traducido al español por: José Arturo Quarracino