Fratelli d’Italia di Trieste: Lettera Aperta a Giorgia Meloni su Sanremo.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, da Trieste riceviamo e ben volentieri pubblichiamo questa lettera aperta rivolta a Giorgia Meloni. Buona lettura, e condivisione.

LETTERA APERTA A GIORGIA MELONI

giorgia_m@camera.it

INVIATA 4 FEBBRAIO 2022

OGGETTO: Oltraggio alla religione cattolica.

Cara on. Giorgia Meloni,

ti informo, anche a nome di numerosi amici e nostri sostenitori, cattolici e non, che siamo veramente stufi ed indignati di dover sopportare gli ignobili e gratuiti attacchi alla Religione Cattolica da parte di saltimbanchi da tre soldi, che cercano di nascondere la loro miserabile nullità dietro la cortina fumogena dello scandalo e dell’insulto a ciò che di più sacro dovrebbe avere un popolo.

La sconcertante esibizione blasfema di quell’Achille Lauro, che scimmiotta un battesimo, Sacramento fondamentale del Cristianesimo, offende la sensibilità non solo dei credenti, ma di qualunque persona di buon senso: stolto e arrogante quella specie di cantante che crede di farsi una facile pubblicità che non riuscirebbe ad ottenere onestamente per le

sole capacità canore; vergognoso e opportunista il direttore artistico, che non proibisce queste disgustose scene (vorrei vedere se quel cuor di leone di Amadeus tollererebbe insulti così sguaiati all’Islam o, per tenerci a misure un po’ più casalinghe, al governo o al presidente della Repubblica: con la Religione Cattolica, invece, tutto è permesso).

Meno male che nel silenzio della CEI, così pronta ad intervenire a sproposito in faccende politiche che non la riguardano, si è levata chiara e dignitosa la voce del Vescovo di Sanremo, che ha giustamente stigmatizzato quella disonesta esibizione; però, se la “competenza territoriale” per il luogo del delitto può spettare a quel vescovo, considerato che l’oltraggio, diffuso in televisione, ha colpito l’intera comunità nazionale, sarebbe stata almeno doverosa una netta condanna di tutti i vescovi d’Italia, almeno attraverso la CEI che sarebbe (il condizionale è d’obbligo) il loro organo di rappresentanza.

Ma anche dalla politica ancora noi che crediamo nella politica onesta, ci aspettiamo una reazione veemente e commisurata alla gravità dell’oltraggio, fatto a tutti gli italiani, oltre tutto con i soldi degli stessi italiani, considerato che la RAI con quelli vive (troppo

ben pagata e troppo scadente per quel che percepisce). Noi di Fratelli d’Italia, attraverso te che sei la nostra guida e la nostra bandiera dobbiamo interpretare lo sdegno e la rabbia degli italiani per bene, non solo di quelli credenti e praticanti, ma di tutti quelli che hanno cari i valori fondanti della Patria e dell’onore, tra i quali il Cristianesimo, storicamente ed eticamente, ha il posto maggiore.

Lascio alla tua sensibilità decidere il modo migliore di intervenire presso gli Enti di competenza in materia, ma devo esprimerti la certezza della necessità di una nostra vigorosa presa di posizione per riportare quella che, a torto o a ragione, è considerata una delle espressioni più importanti e seguite dello spettacolo in Italia, ad un livello di

decenza e di correttezza indispensabili a qualunque manifestazione

artistica.

Cara Presidente Meloni, noi che siamo uomini e donne, mamma e papà, siamo cristiani e siamo è patrioti, attendiamo una tua gradita risposta,

Trieste, 4 febbraio 2022

Cav. Salvatore Porro.

Consigliere comunale di Trieste

Gruppo Fratelli d’Italia.

