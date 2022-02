Bergoglio da Fazio: Grandissimo. Qual è la vostra Soglia del Dolore?

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Andrea Cionci ieri seri ha seguito passo passo l’intervista del Pontefice regnante da Fabio Fazio, in cui Jorge Mario Bergoglio ha riproposto tutta la possibile banalità dei suoi temi: contro la guerra (ma c’è qualcuno che è a favore, oltre ai suoi amici Dem americani?) lo spottone a favore della tratta dei nuovi schiavi (da cui ONG e Coop e Chiesa guadagnano, almeno in Italia, bei soldi delle nostre tasse) e le usuali chiacchiere da bar, tali da giustificare il geniale soprannome di Banal Grande con cui l’ha etichettato anni fa, se non ricordo male, Maurizio Blondet. Ma leggete che cosa scrive Andre Cionci…Buona lettura.

Bergoglio da Fazio: grandissimo. Qual è la vostra soglia del dolore?

In molti penseranno che questo sarà un articolo bilioso verso “papa Francesco”. Tutt’altro: egli è un grande e riscuote tutta la nostra simpatia. Ci concentreremo piuttosto sul processo della “negazione”, un primitivo e pericoloso sistema di difesa psicologica.

Avete presente quel tipico marito da commedia all’italiana che, sebbene posto di fronte alle più macroscopiche evidenze, si rifiuta di accettare l’adulterio della moglie? E lei continua a tradirlo in modo sempre più palese, sfacciato ed evidente per fargli prendere coscienza della realtà e chiedere – finalmente – il divorzio.

Ecco, ieri sera, Bergoglio, da un Fabio Fazio se possibile ancora più untuoso e servile del solito, è riuscito a infilarci tutto. Dietro le spalle, il quadrone del culto esoterico di Maria che scioglie i nodi, la cui Novena è plasticamente sovrapponibile al rito magico dei Nove Nodi https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/27452309/papa-francesco-strano-culto-maria-scioglie-nodi-risvolti-esoterico-massonici.html ;

poi la citazione del San Giuseppe dormiente alchemico del Mutus Liber, il manuale di istruzioni per raccogliere la rugiada, nettare dei RosaCroce https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/27490817/-s-giuseppe-dormiente-immagine-votiva-di-bergoglio-collegamento-giacobbe-dormiente-esoterico-del-mutus-liber-alchemico-r.html ;

al collo, come sempre, il lunare, argenteo Buon Pastore rosacrociano, con le braccia incrociate https://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/28842588/papa-francesco-caso-strana-croce-travolge-pontefice-simbolo-massonico-pubblico-cosi.html .

Nonostante fosse visibilmente stanco e appannato, a tratti balbettante, Bergoglio ha ripetuto, da vero professionista, i grandi numeri del suo repertorio: l’imperativo immigrazionista del conte Kalergi, in modo da distruggere l’identità cristiano-europea; l’ossessione per il chiacchiericcio, https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/30123101/ossessione-di-antipapa-bergoglio-su-chiacchiericcio-pettegolezzi-intimidazione-per-i-religiosi-ribelli-state-zitti-e-obbed.html (ovviamente non parlate male DI LUI);

le bordate demagogico-deamicisiane sui bambini che soffrono e la guerra che è distruttiva (accidenti, chi l’avrebbe sospettato?); la Fratellanza Universale in grembiule e, soprattutto, lei, la grande star, l’Anti-Madonna, Pachamama, la Madre Terra degli Inca che, come spiegava il principe Sansevero nella sua Lettera Apologetica del 1750, lega i nodi e la massoneria in un sulfureo pasticciaccio esoterico https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/30305055/il-principe-di-sansevero-sul-legame-tra-pachamama-nodi-e-massoneria-il-culto-di-bergoglio-alias-papa-francesco-.html .

Il culmine, però, Sua Eccellenza lo ha toccato quando ha citato, del tutto a sproposito, l’incontro “casuale” col “giornalista” Brocal al negozio di dischi. Lì è stato veramente forte: nonostante tutta Italia avesse letto che le probabilità di incontrare CASUALMENTE al negozio il proprio stesso biografo, fotografo, e documentarista, fossero dello 0,000000062%, lui ha ripetuto, incurante di ogni polemica, la stessa clamorosa menzogna https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/30111843/nuova-messinscena-su-finta-visita-a-sorpresa-di-bergoglio-al-negozio-quante-probabilita-che-non-fosse-preparata.html .

Vi prende per i fondelli così platealmente che è impossibile non pensare a una inconscia richiesta di aiuto, del tipo “fermatemi finché sono in tempo”. Forse per questo ha chiuso il collegamento tv con la richiesta querula e ossessiva: “Pregate per me”.

Insomma, povero Bergoglio, ci mancava solo che, come Pannella, intervenisse in video con un cartello appeso al collo: “Non sono il papa e non sono cattolico”.

Ed oggi sarà tutto un fiorire di interventi acidissimi e inviperiti contro di lui. “Hai visto cosa ha detto il papa?!”, “Ovvove!…”, “Inaudito!”. Già un paio di giorni fa qualcuno si chiedeva col tono da “mi è semblato di vedele un gatto” se qualcosa non tornasse nel magistero di “papa Francesco”, dopo la sparata grossissima sulla Comunione dei santi che coinvolgerebbe anche gli idolatri, i blasfemi e i bestemmiatori.

Altri hanno pubblicato pungenti sarcasmi o attente analisi sulla partecipazione del “papa” alla vischiosa trasmissione di RaiTre, che sarebbe stata delegittimante del ruolo del Pontefice etc. etc. Eppure tutti costoro erano già stati informati DA MESI circa il cosiddetto “Piano B” di Ratzinger, che ha reso antipapa Bergoglio fin dal marzo 2013.

Ora, Signori, qui si tratta di scegliere fra due sofferenze. La prima è quella di continuare a vedere “il papa” procedere con l’esplosivo minerario a far saltare il Cattolicesimo romano e a degradare la figura del Vicario di Cristo (anzi no, non lo è più, ce lo ha anche detto).

Molto più pesante da sopportare, ci rendiamo conto, è, invece, l’atroce sofferenza di dover ammettere che Bergoglio non è il papa, proprio come grida, da anni, l’insopportabile don Minutella: lo “scomunicato”, il “prete matto” che è stato misericordiosamente messo sotto lo schiacciasassi da media e chiesa golpista. Per non parlare dell’insormontabile Calvario di dover ammettere che il “modernista Ratzinger” abbia potuto non-abdicare apposta, ma ritirarsi in sede impedita per scismare tutti i nemici e guarire per sempre la Chiesa dalle piaghe del Concilio.

Nonostante un’inchiesta frutto di circa 4000 ore di lavoro, articolata in 60 capitoli qui in fondo https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/30001385/macchina-del-fango-caso-di-40-anni-fa-contro-papa-ratzinger-per-la-sede-impedita-il-tragico-boomerang-dei-pro-bergoglio.html , corredata di altri 100 articoli di contesto che dimostra come Bergoglio NON sia il papa, è preferibile continuare a subire quel dolce martirio di ogni giorno. E’ un piacere raffinato, un brivido blu, un nutrimento emozionale, una flebo di Sindrome di Stoccolma che abbiamo già assimilato alla “Potenza d’inganno” di cui parlava l’Apostolo Paolo nella II Lettera ai Tessalonicesi https://www.byoblu.com/2021/11/08/papa-e-antipapa-linchiesta-come-agisce-la-potenza-dinganno-e-il-sabotaggio-del-padre-nostro-parte-39/# . E quindi la risposta che perviene immancabilmente sulla sede impedita è: “Ma sììì, è roba alla Agatha Christie, ingegneria canonica, pattern recognition alla John Nash, complottismo”…

Un po’ come quelle donne distrutte dai narcisisti manipolatori: negano fino alla morte che stiano con l’uomo sbagliato, cattivo e violento. Vengono trattate come delle pezze 364 giorni all’anno, ma in quell’unico giorno in cui lui arriva con un mazzo di fiori, magari per farsi perdonare l’ennesimo pestaggio, toccano il cielo con un dito. Per intenderci, lo stesso piacere masochistico di chi indossa tutto il giorno le scarpe strette per il sollievo paradisiaco di togliersele la sera. E quando Bergoglio, una volta ogni tanto, strategicamente, dice qualcosa di cattolico, si va in brodo di giuggiole. Insomma, cose così. E ora, chi avrà letto questo irritante articolo, si sarà ancor più infognato nel legittimismo di Bergoglio.

E allora W “papa Francesco”, che vi dobbiamo dire. Eccellenza, grazie di cuore: per favore, continui così.

