Consejo de Europa: Pase Verde discriminatorio y contrario a la ciencia

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, me parece importante relanzar este artículo, aparecido en Secondo Piano News y originado en una noticia de Il Fatto Quotidiano.

Como anuncia ‘Il Fatto Quotidiano’, en un artículo relanzado por Il Paragone, “un informe aprobado a finales de enero por amplia mayoría rechazó el uso de certificados para castigar a los no vacunados. En la reunión de enero, la Asamblea reitera que se exhorta a los Estados a “informar a los ciudadanos de que nadie debe vacunarse si no quiere y a garantizar que nadie será discriminado si no se vacuna”, en contra del modus operandi de muchos gobiernos de la Unión Europea, en primer lugar el de Italia, que han adoptado medidas liberticidas tanto sobre la vacunación obligatoria para determinadas categorías, entre ellas los mayores de 50 años, como sobre el Pase Verde, instrumento que no tiene nada que ver con la salud, sino que es precisamente punitiva y de mero control social.

El texto del expediente, titulado Vaccini Covid-19: questioni etiche, legali e pratiche Vacunas [Covid-19: cuestiones éticas, jurídicas y prácticas], sostiene que el concepto de pasaporte vacunal Pase Verde) es “contrario a la ciencia”, a falta de datos sobre la eficacia de las vacunas para reducir la contagiosidad y sobre la duración de la inmunidad adquirida. Este texto, explica Il Fatto, “desacredita de hecho los decretos del gobierno de Mario Draghi, que penalizan a los no vacunados con prohibiciones destinadas textualmente a la ‘prevención del SarsCov2’, es decir, a la neutralización de infecciones y contagios. Las vacunas aprobadas por la EMA se han revelado eficaces para prevenir las formas graves de Covid (hospitalizaciones y muertes). (Leer a Bourla, director general de Pfizer, que dice lo contrario, ed.) Pero las vacunas no impiden que el virus infecte el organismo y se transmita a terceros. Esto es lo que se desprende de los ensayos clínicos, folletos y estudios realizados sobre las variantes Delta y Omicron”. Y, por lo tanto, no por los no-vacunados, que son entonces los que, según Crisanti, no se enferman y en una mínima parte terminan en terapia intensiva. Leer.

Según el expediente entregado recientemente al Senado por la abogada Renate Holzeisen, “caducaría también el reconocimiento mutuo entre los países de la UE de las certificaciones de vacunación, que, según la legislación de la UE, está sujeto a evidencias científicas sobre la interrupción de las cadenas de transmisión”. Una semana antes, el Comité Internacional de Ética en Biomedicina (CIEB) había apuntado a Italia (Leer). La red científica internacional creada por profesores y expertos para promover un debate crítico sobre la gestión política de la crisis de Covid pidió la supresión de la vacunación obligatoria para los mayores de 50 años y del Pase Verde.

El CIEB ha invitado a los otros países y a las organizaciones internacionales para que presionen al gobierno italiano, a fin de que ponga fin a la “experimentación masiva de un medicamento experimental indebidamente llamado vacuna”. El juicio expira entre 2023 y 2024.

Y ahora son varias las asociaciones cívicas que en los últimos meses han presentado denuncias ante la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes contra la humanidad. Entre ellos se encuentra “la imposición de tratamientos experimentales mediante el chantaje (privación de derechos fundamentales como el derecho al trabajo, a los servicios públicos y a la libre circulación)”, dice Holzeisen, refiriéndose al artículo 7 del Estatuto del Tribunal.

