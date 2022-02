Bestiario Infame, per non Dimenticare. “Una Volta Verrà il Giudizio di Dio”.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, continuiamo nel nostro lavoro di raccolta – a futura memoria – di quello che appare sulla Rete in questi tempi bui; raccogliendo cose infami – ne troverete qualcuna più in basso – e oggetti di satira, o di semplice informazione. Per non dimenticare persone e parole, una volta che tutto questo, speriamo presto, sarà passato e dovremo affrontare altro. Buona visione.

Una garanzia di imparzialità.

Ma no, che dite, non siamo in un regime…

La corona e l’altare. Spirituale? Ma siamo sicuri?

Questo è il livello di quelli che applaudivano. (E lo hanno votato…) Come stupirsi?

Questo è il Ministro dell’Istruzione. Figuratevi gli altri. Che pedagogia altissima! Punizione e Ricatto…

La più bella Costituzione del mondo un po’ aggiornata al tempo eterno di Mattarella…

Tranquilli, il Paese grazie ai Migliori sta ripartendo…

“Neanche al tempo dei tedeschi”.

Pensavo a lui e a Ronzulli, quando ho scelto il titolo del Bestiario.

E naturalmente pensavo anche a Fiorello e al suo compare di Sanremo. Vi consiglio di guardare il video qui allegato, per capire quale livello di infamia si può raggiungere. Ma come si può irridere chi sta male, chi ha avuto danni permanenti, chi è morto? Ma che gentaglia è questa?

E qui Matteo Pfizerman Bassetti, il consulente della Pfizer, il medio del San Martino di Genova, l’unico ospedale italiano in cui – guarda caso – la Pfizer varerà un programma di studio degli affetti avversi del siero si permette di parlare di “amnistia”. Non per se stesso o per la gente al governo che grazie a protocolli criminali, Tachipirina e vigile attesa, ha provocato migliaia di morti; no per chi rifiuta di fare da cavia in un esperimento il cui scarso successo è sotto gli occhi di tutti. Ma come si permette?

Israele – ma che strano destino, quello di questo popolo – è stato il primo Paese in cui le inoculazioni hanno raggiunto ritmi straordinari, fino alla quarta dose…ecco i risultati.

Qui invece siamo in Italia. Ci sono più morti ora, con l’80% di inoculati, di un anno fa.

Però questo appare strano, no? e forse c’entrano i soldi che ospedali, medici e infermieri guadagnano in più se si può appiccicare sui morti una bella etichetta “Covid”.. .

Riposi in pace. Oggi c’è la notizia di un uomo pakistano che avendo perso il lavoro per carenza di Green Pass nel nord Italia si è dato fuoco. Viene da ricordare quello che disse Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi: “Una volta verrà il giudizio di Dio!”

Uno degli elementi più nauseanti in questa vicenda è il comportamento di giornali e televisioni. Neanche Ceausescu poteva sperare tanto.

Con alcune punte di comicità. Involontaria.

Qualche giorno fa Stilum ha pubblicato un articolo sulle morti improvvise di calciatori dopo le inoculazioni. Guardate questo video girato davanti al CONI:

Incavo (@IncavoS) ha twittato (4:10 PM on Ven, Feb 04, 2022):

#Milano #3febbraio #NoGreenPass

INEDITO!

Presidio alla sede del Coni di via Piranesi

“Ormai non possiamo più nasconderlo: la vaccinazione nell’ambito delle attività sportive amatoriali e professionistiche sta causando un numero enorme di conseguenze avverse.”

E anche questo, la giusta risposta a quanti dicono che i paragoni con la discriminazione verso gli ebrei era un’altra cosa.

