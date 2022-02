Aurelio Porfiri Commenta “Resta Qui Con Noi”, di Gen Rosso.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il maestro Aurelio Porfiri nel suo viaggio esplorativo fra la musica che si canta e si suona in chiesa negli ultimi decenni si è imbattuto oggi – e vi dedica questa riflessione – a una canzone molto popolare, “Resta qui con noi”. Buona lettura e discussione.

Resta qui con noi…ma dove?

Uno dei Movimenti ecclesiali più popolari nel tempo postconciliare è quello dei focolarini, fondati nel 1943 da Chiara Lubich. Due gruppi musicali si sono sviluppati, uno femminile con il nome di Gen verde e uno maschile con il nome di Gen rosso. Gruppi che eseguono musica di ispirazione cristiana ma con ritmi giovanili. Anni fa, molti anni fa, ho avuto la possibilità di frequentare per un certo periodo il Gen rosso e ne ho un buon ricordo come persone, molto disponibili e alla mano. Con alcuni di loro c’è stata anche una bella amicizia e qualche collaborazione professionale, ma si tratta di un’altra vita.

Detto questo, già allora mi ricordo di aver fatto presente agli autori di testo e musica di Resta qui con noi, che io non ritenevo questo pezzo come adeguato all’uso liturgico. Devo dire che Valerio “Lode” Ciprì, in una intervista, mi disse onestamente che in effetti questa canzone era la conclusione di un Musical, non era certo stata pensata per la liturgia. C’è da dire che anche le loro musiche pensate per la liturgia purtroppo non sfuggono a quella sensibilità profana e commerciale che nella liturgia sta proprio male.

Come ho detto, il Gen rosso è bravo in quello che fa, quindi spesso la qualità (commerciale, non liturgica) di testi e musiche non è male. Ecco il testo della canzone in oggetto:

Le ombre si distendono

Scende ormai la sera

E si allontanano dietro i monti

I riflessi di un giorno che non finirà

Di un giorno che ora correrà sempre

Perché sappiamo che una nuova vita

Da qui è partita e mai più si fermerà.

Resta qui con noi, il sole scende già

Resta qui con noi, Signore è sera ormai

Resta qui con noi, il sole scende già

Se tu sei fra noi, la notte non verrà.

S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’ombra

Che il vento spingerà fino a quando giungerà

Ai confini di ogni cuore, alle porte dell’amore vero

Come una fiamma che dove passa brucia

Così il tuo amore tutto il mondo invaderà.

Resta qui con noi, il sole scende già

Resta qui con noi, Signore è sera ormai

Resta qui con noi, il sole scende già

Se tu sei fra noi, la notte non verrà.

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera

Come una terra che nell’arsura

Chiede l’acqua da un cielo senza nuvole

Ma che sempre le può dare vita

Con te saremo sorgente d’acqua pura

Con te fra noi il deserto fiorirà.

Resta qui con noi, il sole scende già

Resta qui con noi, Signore è sera ormai

Resta qui con noi (con noi), il sole scende già

Se tu sei fra noi, la notte non verrà.

Allora, cominciamo dalla musica. Anche l’autore della stessa (o uno degli autori) Benedikt Enderle mi confermò che si tratta di un ritmo complicato, se eseguito propriamente. Oltretutto, il carattere fortemente sincopato della melodia è fatto per eccitare gli animi, non a portarli a quella compostezza che sarebbe necessaria per la musica liturgica. È vero che la musica liturgica può e deve essere anche gioiosa, ma sempre in una prospettiva spirituale più che, oserei dire, corporale. Detto questo, come canzone per un Musical funziona certamente bene.

Il testo ha delle belle immagini, molto poetiche, ma non lo vedo compatibile per un uso liturgico dove trovano posto testi più biblici. Detto questo, e lo voglio ripetere, la qualità letteraria del testo è certamente superiore a gran parte dei testi giovanili che ci vengono propinati. Solo che, è non è problema da poco, non è una qualità liturgica ma di altro tipo. Basta saperlo.

