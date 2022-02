UK: i Bambini Inoculati Rischiano di Morire 52 volte di Più degli Altri.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra giusto offrire alla vostra attenzione, nella mia traduzione, questo articolo apparso su Life Site News, e relativo all’inoculazione del siero genico sui bambini; cioè categorie di persone che corrono pochissimi rischi dalla Sars Cov 2, come potete vedere in questo collegamento. Sono dati che dovrebbero osservare con attenzione quanti, come il nostro governo, vogliono spingere e obbligare i genitori a “vaccinare” i propri figli, minacciandoli con l’isolamento sociale e scolastico. Buona triste lettura.

§§§

LONDRA (LifeSiteNews) – L’ufficio britannico per le statistiche nazionali (ONS) ha pubblicato dati che indicano che i bambini che hanno ricevuto il vaccino COVID-19 hanno subito un tasso di mortalità 54 volte superiore a quello delle loro controparti non vaccinate.

A dicembre, l’ONS ha pubblicato dati standardizzati per età sui tassi di mortalità degli individui in gruppi di 5 anni in Gran Bretagna, raggruppati in base al loro stato di “vaccinazione” per i vaccini COVID-19. I dati riguardano il periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2021.

L’ONS ha tabulato “Tassi di mortalità mensili standardizzati per età e stato di vaccinazione per i decessi con COVID-19, per 100.000 anni-persona”, ma ha presentato i dati solo per i 18 anni e oltre. Tuttavia, i vaccini sono disponibili per i bambini a partire da 12 anni, e questi bambini sono autorizzati a ricevere l’iniezione contro la volontà dei loro genitori. In casi limitati, ai bambini di 5 anni è stato dato un dosaggio ridotto delle iniezioni.

Tuttavia, come notato da The Exposé, una tabella separata che delinea “morti e anni-persona per stato di vaccinazione” include gruppi di 5 anni di età dai 10 anni in su. Dai dati forniti, si può fare un calcolo del tasso di mortalità per 100.000 persone-anno.

La delimitazione del tasso per 100.000 anni-persona è usata di preferenza rispetto al più semplice calcolo per 100.000 persone per rappresentare meglio i tassi di mortalità in un determinato periodo di tempo, poiché le persone in un gruppo di “vaccinazione” – come quelle non vaccinate, con un solo vaccino e quelle con due vaccini – passano presto al gruppo successivo.

La tabella 9 del rapporto ONS mostra i “decessi e gli anni-persona per stato di vaccinazione e gruppo di età di cinque anni” per l’intero periodo di dieci mesi. Secondo il rapporto, il gruppo 10-14 anni non vaccinato rappresenta 2.094.711 anni-persona, e il gruppo 15-19 anni 1.587.072 anni-persona nello stesso periodo.

Dalla tabella di cui sopra può essere fatto il calcolo dei 100.000 anni-persona, con il gruppo più giovane che esce a 20,9 non feriti per 100.000 anni-persona e il gruppo più vecchio a 15,9. In seguito, il tasso di mortalità per 100.000 anni-persona viene calcolato dividendo il numero di morti all’interno di ogni gruppo per il calcolo dei 100.000 anni-persona.

Il risultato è che per il gruppo 10-14 anni, la mortalità senza ferite per 100.000 anni-persona è 4,6 mentre il tasso di mortalità senza ferite per 100.000 anni-persona per il gruppo 15-19 è 10,1.

Usando lo stesso set di dati e lo stesso calcolo, il tasso di mortalità per i 10-14enni che hanno ricevuto una dose del vaccino ha subito un 45,1 per 100.000 anni-persona, mentre i 15-19enni con un vaccino hanno subito 18,3 morti per 100.00 anni-persona.

Tra coloro che hanno ricevuto due dosi del vaccino COVID in entrambi i giovani gruppi di età, i tassi di mortalità erano ancora più alti, con 32,9 morti per 100.000 anni-persona tra i 15-19enni e un impressionante 238,4 morti per 100.000 anni-persona tra i 10-14enni nel Regno Unito.

I dati mostrano un forte aumento dei decessi tra i bambini sia singoli che doppi rispetto alle loro controparti non inoculate. Per i ragazzi dai 15 ai 19 anni, il rischio di morte aumenta di quasi il doppio se prendono il primo colpo e di oltre tre volte se prendono il secondo.

I ragazzi tra i 10 e i 14 anni, invece, corrono il rischio di morire quasi di un fattore dieci dopo la prima dose, mentre la seconda dose porta un rischio di morte 51,8 volte maggiore che se fossero rimasti non vaccinati.

In media, ciò significa che i bambini tra i 10 e i 19 anni che avevano ricevuto almeno una dose del vaccino COVID avevano una probabilità 3,7 volte maggiore di morire tra gennaio e ottobre dello scorso anno.

Inoltre, secondo i dati dell’ONS sulla “media quinquennale dei decessi settimanali per sesso e fascia d’età” tra il 2015 e il 2019 tra i bambini di 10-14 anni, i decessi registrati sono aumentati del 44% rispetto alla media dei dati settimanali forniti dall’ONS per il 2021.

Il JCVI, un consulente indipendente del governo britannico sui programmi di immunizzazione, ha determinato in una dichiarazione del 3 settembre che “le prove disponibili indicano che i benefici individuali per la salute dalla vaccinazione COVID-19 sono piccoli in quelli di età compresa tra 12 e 15 anni”. Hanno aggiunto che qualsiasi beneficio garantito dalle iniezioni è solo “marginalmente maggiore dei potenziali danni noti”, pur riconoscendo che “c’è una notevole incertezza riguardo alla grandezza dei potenziali danni”.

Data l’incertezza dei rischi connessi con le iniezioni COVID, il JCVI ha considerato i benefici “troppo piccoli per sostenere il consiglio di un programma universale di vaccinazione di bambini di 12-15 anni altrimenti sani in questo momento”.

Inoltre, gli studi sulle iniezioni COVID non hanno mai prodotto prove che i vaccini fermino l’infezione o la trasmissione. Non pretendono nemmeno di ridurre l’ospedalizzazione, ma la misura del successo è nella prevenzione dei sintomi gravi della malattia COVID-19. Infatti, c’è una forte evidenza che i “vaccinati” hanno la stessa probabilità di portare e trasmettere il virus dei non vaccinati.

Molti cattolici e altri cristiani hanno rifiutato le inoculazioni COVID attualmente disponibili perché sono state sviluppate o testate utilizzando linee cellulari derivate da bambini abortiti.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: bambini, covid, siero, uk



Categoria: covid