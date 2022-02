Quanti Infarti fra i Calciatori! (+ 278%). Hai Visto Mai che Tante Volte il Siero…

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante rilanciare e così facendo sottoporre alla vostra attenzione questo articolo pubblicato su Eventi Avversi, nel momento in cui il governo dei malfattori cerca di spingere con il ricatto e la coercizione le persone che non hanno avuto nessuna dose di siero, e soprattutto quelle che dopo la prima o la seconda iniezione sono titubanti, a farsi inoculare ancora il siero genico sperimentale. E, soprattutto, mentre assistiamo a quello che ha veramente contorni criminali, cioè l’inoculazione ai bambini, cioè a categorie a rischio bassissimo di malattia, e praticamente zero di morte. Buona lettura e condivisione.

Un’indagine sui dati disponibili mostra che le morti cardiovascolari tra i calciatori in tutto il mondo nel 2021 sono superiori del 278% rispetto alla media degli ultimi 12 anni. L’analisi indica inoltre che la stragrande maggioranza della mortalità in eccesso nel Regno Unito quest’anno è dovuta a danni cardiovascolari, immunologici e neurologici.

Di The Expose

7 Gen 21 Alex Apolinário 24 Alverca Il 3 gennaio 2021, è andato in arresto cardiaco al 27 ° minuto di una partita di campionato. Fu rianimato dopo diversi tentativi e portato in ospedale, dove fu messo in coma indotto e morì quattro giorni dopo. – Lista di Wikipedia 8 mar 21 Abdul Rahman Atef 23 Al Qanayat Morto mentre giocava una partita di campionato contro El Rowad.- Ingoiato la sua lingua Wikipedia List 11 Aprile 21 Dejan Oršuš 24 NK Otok Collassato durante una partita di campionato contro Radnički dopo aver subito un arresto cardiaco, è morto in ospedale più tardi lo stesso giorno. Lista di Wikipedia 18 Aprile 21 Tremaine Stewart 33 Portmore Uniti Stewart crollò mentre giocava a calcio la mattina del 18 nella città spagnola, e nonostante fosse stato ricoverato d’urgenza in ospedale morì più tardi quel giorno. Lista di Wikipedia 1 Giu 21 Giuseppe Perrino 29 Parma Il calciatore italiano muore di infarto durante una partita commemorativa per il suo defunto fratello Wikipedia List 22 Giu 21 Viktor Marcell Hegedüs 18 Andráshida SC Collassato durante un riscaldamento di allenamento. È stato utilizzato il defibrillatore. Lista di Wikipedia 16 Lug 21 Imad Bayumi 45 Pensionato Ha sofferto di un collasso circolatorio durante una partita amichevole Wikipedia List 23 Lug 21 Tim Braun 27 SV Hamberge (Schleswig-Holstein) Crollò e morì dopo un torneo di calcio. – https://www.sportbuzzer.de/artikel/deutschlandweiter-zuspruch-nach-der-tragodie-beim-sv-hamberge/ 12 Ago 21 Lee Mosè 29 Palmerston North Marist FC Nuova Zelanda Ha sofferto di dolori al petto durante gli allenamenti presso l’arena centrale di fiducia energetica in Nuova Zelanda, ed è morto dopo un attacco di cuore inaspettato, lasciando dietro di sé la sua compagna Tori Batley, 26 anni, e due bambini piccoli. – https://www.stuff.co.nz/manawatu-standard/news/300387209/young-father-and-footballer-dies-of-heart-attack-during-training 16 Ago 21 Samuel Kalu 24 Bordeaux Il calciatore professionista soffre di arresto cardiaco durante una partita News Story 28 Ago 21 Aleksandr Shishmarev 23 Krasnaya Zvezda Alexander Shishmarev, 23 anni, stava giocando come portiere in una partita di allenamento russa quando si è scontrato con un avversario, essendo stato trattato per “più di un’ora” prima di morire – Ha ingoiato la lingua e soffocato – Wikipedia List 2 Set 21 Dylan Rich 17 West Bridgford Colts Un giovane calciatore morto dopo aver subito un sospetto arresto cardiaco durante una partita. Lista di Wikipedia 4 Set 21 Jens De Smet 27 FCC Filosoof Dramma sul campo di calcio olandese, il giocatore dilettante Jens (27) crolla e muore. Lista di Wikipedia 10 Set 21 Frédéric Lartillot 25 Associazione dei veterani di calcio di Nurieux-Volognat. crolla nello spogliatoio, muore a causa di infarto dopo partita. https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/09/11/deces-d-un-joueur-de-foot-apres-un-match-ses-coequipiers-ont-tout-tente-pour-le-sauver 25 Set 21 Guillermo Arias 31 Camaguán FC Nei quarti di finale del torneo di terza divisione Arias crollò sul campo e morì di arresto cardiaco. Lista di Wikipedia 1 Ottobre 21 Bruno Stein 15 FC An der Fahner Höhe Il giovane portiere e pescatore dilettante Bruno Stein dell’FC An der Fahner Höhe è morto all’età di 15 anni. Lista di Wikipedia 3 Ottobre 21 Nils de Wolf 27 Squadra di calcio belga White Star Sombeke Ha subito un infarto dopo aver giocato contro il Verrebroek. Ha subito la RCP usando un defibrillatore, ma è morto in ospedale tre giorni dopo. – https://new.in-24.com/sport/soccer/215813.html 4 Ottobre 21 Alessandro Sigfrido 42 VfB Moschendorf Germania Crollò improvvisamente e morì. – https://www.anpfiff.info/sites/cms/artikel.aspx?SK=10&Btr=95991&Rub=390 8 Ottobre 21 Benoît Sabard 49 SC Massay A 20 minuti dalla fine della partita, Benoît crollò. Lista di Wikipedia 9 Ottobre 21 Benjamin Taft 31 Capitano del SC Großschwarzenlohe Collassato da un attacco di cuore dopo una partita e morto. https://www.sc-grossschwarzenlohe.de/wir-trauern-um-benjamin-taft/ 15 Ottobre 21 Christophe Ramassamy 54 AS Saint Yves Christophe Ramassamy, un calciatore di 54 anni, ha subito un attacco cardiaco fatale. Appena dopo 20 minuti di gioco, è crollato in campo. I servizi di emergenza non hanno potuto fare nulla per rianimarlo, Wikipedia List 17 Ottobre 21 Joao Santos Alankar 38 FC Bruski Brasile Arresto cardiaco improvviso a Blumenau nel campionato di Santa Catarina e morto. https://www.world-today-news.com/former-brusque-player-dies-after-suffering-a-heart-attack-during-game/ 29 Ottobre 21 Mohammad Islam 30 Raqiz, Pakistan Raqiz stava giocando Millat nel torneo di coppa del commissario provinciale del Belucistan a Chaman. È crollato durante la partita a causa di un infarto ed è morto sulla strada per l’ospedale – https://www.gurualpha.com/news/players-die-of-heart-attack-during-football-match/ 7 Nov 21 Neslon Solano 21 March1 Club St Antonio, Paraguay March1 club nel quartiere Candida Achucarro di San Antonio in Paraguay. Solano ha giocato il primo tempo poi è stato tolto per il 2 ° ma è uscito per festeggiare in campo con i suoi compagni di squadra alla fine della partita quando è crollato. È stato portato al Nemby Hospital dove è morto – https://www.abc.com.py/nacionales

La seguente tabella mostra il numero totale di decessi cardiovascolari maschili per partite di calcio all’anno.

I dati all’interno della tabella sono stati ottenuti da quanto segue:

I calciatori professionisti sono deceduti a causa di problemi cardiovascolari al 278% del normale tasso annuale (22/7,92 = 2,78 = 278%) / 178%più alto del normale tasso annuale per le morti cardiovascolari maschili nel calcio.

Ciò non significa che i tassi di mortalità cardiaca complessiva siano superiori del 278% rispetto al normale. Perché non tutti sottoponiamo il nostro corpo ai rigori delle partite di calcio professionistico.

8,9 milioni su 55,4 milioni di decessi in tutto il mondo nel 2019 sono avvenuti a causa di malattie cardiache ovvero il 16% di tutti i decessi. Quindi, se la morte per malattie cardiache aumentasse del 178% in tutte le fasce d’età, in tutte le classi di attività, in tutto il mondo, allora i decessi complessivi (mortalità in eccesso) aumenterebbero del 28,5% e altri 15,8 milioni di persone morirebbero.

Il Regno Unito sta attualmente assistendo a un eccesso di mortalità del 17% secondo gli ultimi dati ONS per la settimana 46 dal 13 al 19 novembre, ma non si può fare un conforto per il fatto che i “non calciatori”, non decedono a causa di attacchi di cuore allo stesso ritmo aumentato dei calciatori (e altri atleti).

Questo perché abbiamo tutti lo stesso muscolo cardiaco, ma ovviamente un atleta sottopone il suo cuore a uno stress infinitamente maggiore rispetto ai soggetti che non praticano sport a livelli agonistici.

Probabilmente ciò che sta accadendo a loro molto rapidamente, accadrà a noi più lentamente. Oggi muoiono al 278 per cento del tasso normale e forse domani moriremo anche noi al 278 per cento del tasso normale, perché il muscolo cardiaco non si rigenera dopo essere stato danneggiato.

Se un vaccino uccide un atleta in pochi mesi, molto probabilmente ucciderà un “sedentario da divano” entro pochi anni. Soprattutto se si accettano “booster” senza fine.

I media non possono nascondere la morte di un calciatore professionista durante una partita e nemmeno un dipartimento di statistica di un governo può resuscitarlo. Queste morti sono il set di dati più accurato e in chiaro che abbiamo. Quindi dovremmo prestare loro molta attenzione.

Sono la punta visibile dell’iceberg della mortalità da vaccino. Gli atleti chiedono tutto ciò che è possibile chiedere al loro cuore in termini di prestazioni. Quindi il punto di rottura arriva molto prima per loro che per noi. Ma i vaccini si comportano esattamente allo stesso modo per tutti il muscoli cardiaci.

Il recente American Heart Association Paper tenuto in un discorso dal dottor Steven Gundry all’American Heart Association di Boston il 12-14 novembre ha rilevato che i vaccini a mRNA più che raddoppiano la probabilità in 5 anni di soffrire di un infarto, come misurato da vari marcatori infiammatori.

Un nuovo studio su 566 pazienti che hanno ricevuto i vaccini Pfizer o Moderna mostra che i segni di danno cardiovascolare sono aumentati vertiginosamente dopo la seconda dose. Il rischio di attacchi cardiaci o altri gravi problemi coronarici è più che raddoppiato mesi dopo la somministrazione dei vaccini, in base ai cambiamenti nei marcatori di infiammazione e di danno cellulare.

I pazienti avevano un rischio di 1 su 4 per gravi problemi dopo i vaccini, rispetto a 1 su 9 prima dei vaccini.

Il loro rischio di infarto in 5 anni è passato dall’11% al 25% a causa dei vaccini (cioè un aumento del 227%).

Il Dr. Steven Gundry, un medico del Nebraska e cardiochirurgo in pensione, ha presentato i risultati alle sessioni scientifiche della conferenza annuale dell’American Heart Association a Boston dal 12 al 14 novembre.

Un abstract del suo articolo è stato pubblicato l’8 novembre su Circulation, la rivista scientifica dell’AHA.

https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/circ.144.suppl_1.10712?s=09 https://www.opindia.com/2021/11/mrna-covid-19-vaccines-increase-possibility-of-coronary-diseases-study/amp/

Questo non è l’unico studio ad aver ottenuto questo risultato.

Secondo il cardiologo britannico Dr. Aseem Malhotra, un ricercatore di cardiologia informatore del dipartimento di cardiologia di una prestigiosa istituzione britannica, ha affermato che la ricerca condotta dal suo dipartimento ha trovato risultati simili, collegamenti tra l’infiammazione delle arterie coronarie e i vaccini a mRNA da studi di imaging.

Tuttavia, i ricercatori hanno deciso di non pubblicare i loro risultati, poiché sono preoccupati di perdere finanziamenti dall’industria farmaceutica, ha affermato il medico.

Il Dr. Aseem Malhotra ha inoltre affermato che le informazioni da parte della comunità cardiologica nel Regno Unito, hanno dimostrato che c’è stato un sostanziale aumento dei decessi correlati a problemi cardiologici nel paese e che è necessario studiare il legame con i vaccini Covid-19.

Mentre questi risultati per noi sono arrivati di recente, è possibile che gli sviluppatori del vaccino a mRNA, in particolare Pfizer, sapessero già di tali possibili effetti dei loro vaccini. Il gigante farmaceutico ha cercato l’immunità da qualsiasi azione contro qualsiasi futuro evento avverso del suo vaccino.

Le tracce di Fase I-II-III di Pfizer hanno rilevato un tasso di mortalità cardiovascolare due volte più alto nel gruppo vaccinato rispetto al gruppo non vaccinato – nel periodo 6 mesi dopo il 2 °richiamo

Tutti questi dati portano alla stessa conclusione.

