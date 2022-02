Bestiario dell’Era Draghista (Anno II). La Rete e i suoi Orrori, a Futura Memoria.

Marco Tosatti

Cari amici nemici di Stilum Curiae, vi offro ancora – per l’adesso e soprattutto a futura memoria – una raccolta di fiori e frutti della rete; alcuni positivi, che indicano che nonostante il lavaggio del cervello compiuto dai mass media ci sono persone che rifiutano questo nauseante scivolare verso un regime di ingiustizia e discriminazione motivato solo dalla necessità per il governo dei malfattori di continuare a produrre profitti per i loro mandanti, e a molti – ospedali, medici, infermieri, giornalisti, magistrati, politici – di trovarci la loro convenienza. Altri fiori e frutti raccolti con pazienza testimoniano il contrario. Tutti utili per un domani, quando la memoria corta ci farà cancellare questi anni cupi.

§§§

Ecco un contributo raccolto sul web:

La malafede di Speranza & soci è ormai proverbiale.

Riassumo questo tristissimo delirio sanitario.

Autorizzati dei sieri genici sperimentali adducendo a motivazione tassi di mortalità gonfiati in vario modo (tanto favorendo la mortalità, quanto attribuendola a Covid pur non essendolo)

L’autorizzazione fast track, in deroga, è stata possibile negano l’esistenza di cure alternative che invece c’erano e ce ne sono ancor di più adesso.

Il carico di lavoro per gli ospedali è favorito da protocolli terapeutici assurdi (tachipirina e vigile attesa) pervicacemente mantenuti in essere contro ogni ragione.

Negli ospedali non sono stati indagati comportamenti discutibili (errori gravi, utilizzo di ipnotici e benzodiazepine per intubare, scelta di non curare certi casi) con l’aggiunta dell’impedimento delle autopsie.

Gli pseudo vaccini, somministrati con ogni coercizione, contribuiscono al reiterarsi della pandemia e alla comparsa di varianti virali.

La somministrazione ha visto il ridicolo di un consenso informato totalmente ipocrita e di una farmacovigilanza non favorita o ostacolata.

La somministrazione sconta obbrobri quali il cocktail vaccinale, l’inoculo in vaso, il dubbio rispetto delle condizioni di conservazione di preparati che dovrebbero stare a temperatura bassissima, fino alla modifica della data di scadenza dei lotti giuntivi.

Nei preparati sono presenti eccipienti mai utilizzati sull’uomo e non previsti nemmeno ad uso veterinario.

Si aggiungono le ormai accertate problematiche date dalla spike, in termini di tossicità diretta e di indebolimento del sistema immunitario naturale o dell’innesco di patologie da autoimmunità e il rischio del fenomeno dell’ADE.

Ci sono adesso dubbi sulla possibilità di retrotrascrizione del mRNA o di danni prionici. E dubbi sulla presenza di sostanze non dichiarate. Per altro i dossier registrativi sono ancora in parte secretati.

Sono stati forniti dati totalmente smentiti dalla realtà.

La cosa assurda? Plauso a maggioranza da parte di cittadini come ipnotizzati.

***

***

Luc Montagnier è premio Nobel. Massima autorità sull’Aids (e sui virus in generale)

***

Se ci fosse una magistratura in Italia queste affermazioni potrebbero avere conseguenze per Speranza e la sua banda (Sileri, Zampa e compagnia cantante).

***

Questa signora scrive sul Corriere della Sera. Le consigliamo la lettura di alcuni articoli, tanto per cominciare questo, su La Nuova Bussola Quotidiana, e per esempio le affermazioni recenti del dott. Crisanti sui morti, in modo che possa evitare di pubblicare post vergognosi come il seguente:

Che fanno il paio con articoli come questo:

***

***

***

E poi c’è la questione degli effetti avversi, che l’AIFA da quattro mesi non rende pubblici in Italia (ma ne informa l’EMA) e delle morti. Un capitolo tragico e doloroso

***

Il regime del terrore sparso a piene mani da televisioni e giornali complici del regime produce effetti disastrosi sui cervelli.

***

E questa invece è un’informazione di pubblica utilità:

***

Come ormai quasi tutti dovrebbero aver capito, questo documento discriminatorio e anticostituzionale (Mattarella….) non ha niente a che vedere con il contagio e la pubblica salute; è semplicemente un’altro strumento ricattatorio e coercitivo del governo dei malfattori sostenuto dal parlamento dei complici per vendere e smaltire scorte di siero.

***

E dal momento che la vulgata dei fascio-progressisti è quella: non si può paragonare il Green Pass alle leggi discriminatorie sulla razza, è sempre opportuno ricordare – come fece Primo Levi – che i lager, nazisti o comunisti, o cinesi ancora in funzione – sono l’ultimo capitolo di un processo che parte da lontano. Un viaggio di diecimila miglia comincia con un passo, dice un proverbio cinese. Nel bene e nel male.

***

E qualcuno all’estero, e più di uno, se ne accorge, per fortuna. Da noi, chissà perché, molti meno…

L’Italia continua a far schioccare la frusta fascista. Già bloccati da bar ristoranti, trasporti locali, palestre e più, gli italiani sopra i 50 anni non vaccinati dovranno affrontare una multa di 100 euro dal 15 febbraio. I fascisti sono tornati. In Italia, niente dolce vita per i non vaccinati.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: bestiario, covid, draghi



Categoria: covid