La locura de la inoculación del suero a los niños. Datos de Gran Bretaña

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, hemos recibido este mensaje de Steve Kirsch, y se los ofrecemos traducido. El tema es la inoculación de jóvenes y niños con el suero [génico]; algo extremadamente actual (en Estados Unidos Pfizer ha pedido permiso para inyectar suero incluso a menores de cinco años) pero que también es actual en Italia. Las cifras y el cálculo de riesgos y beneficios parecen decir que se trata de una pura locura, y la incapacidad de las llamadas vacunas para frenar el contagio y la infección, ahora demostrada sin lugar a dudas, arroja una luz especialmente odiosa sobre esta operación, ciertamente no destinada a la salud pública, sino al lucro. Con la connivencia y la complicidad de políticos, médicos y medios de comunicación. Buena lectura y que puedan compartir.

§§§

El mérito es de la profesora Aditi Bhargava, de la UCSF (Universidad de California en San Francisco) que me haya hecho llegar esta particular solicitud de la FOIA (Freedom of Information Act) del Reino Unido. No la he visto en ninguna otra parte, así que he pensado en compartirlo con ustedes por si la han perdido.

La petición era: Por favor, informen las muertes causadas exclusivamente por el covid-19, cuando el covid es la única causa de muerte que figura en el certificado de defunción, desglosadas por grupo de edad y sexo entre febrero de 2020 y diciembre de 2021 inclusive.

Esta es la parte más interesante de la respuesta completa que ha cubierto casi dos años desde el comienzo de la pandemia: el número de jóvenes en el Reino Unido que han muerto exclusivamente por COVID:

Tu probabilidad de ser asesinado por el COVID es básicamente 0 si eres menor de 24 años.

Así que, basándose en estos datos, si tú fueses un político en Estados Unidos, ¿querría que las vacunas fueran obligatorias para cualquier persona menor de 24 años, justamente?

0 muertes en 2 años, pero las vacunas son obligatorias para los jóvenes en las escuelas y universidades.

Así de locas son estas obligaciones.

¿Cómo pueden 0 muertes justificar un estado de emergencia aplicado a los menores de 24 años? ¿Cómo puede justificar la imposición de una vacuna?

Que yo sepa, ninguno de los 3.143 funcionarios de salud pública de Estados Unidos se ha pronunciado en contra de la vacunación obligatoria de los menores de 24 años.

El Dr. Richard Pan presenta un proyecto de ley en California para cerrar la brecha de la exención por convicciones personales

Peor aún son los políticos que obligan activamente a todos los seres humanos a vacunarse eliminando las exenciones. Por ejemplo, el Dr. Richard Pan y su proyecto de ley en el Senado del Estado de California para mantener la seguridad en las escuelas, que cuenta con el apoyo de:

Kelly Gonez, presidenta del Concejo de administración de Los Angeles Unified

Megan K. Reilly, superintendente interina de Los Angeles Unified

Richard Barrera, miembro del Concejo de San Diego Unified

El presidente de la Asociación Médica de California, Robert E. Wailes, M.D.

En ninguna parte del artículo se menciona un cálculo de los riesgos y de los beneficios. No se menciona el número de vidas que salvará con su ley. No se calcula el número de muertes. Es toda una política basada en el miedo, sin matemáticas.

Publicado originalmente en italiano el 2 de febrero de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/02/02/la-follia- dellinoculazione-del-siero-ai- bambini-i-dati-della-gran- bretagna/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino