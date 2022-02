La Voce, fra Spirito e Materia. In Streaming, oggi alle 18.00

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, credo sia interessante darvi notizia di questo evento, che si svolgerà oggi in streaming alle 18, organizzato dal maestro Aurelio Porfiri. Qui sotto trovate alcuni dettagli, buona lettura.

***

Nella nostra piattaforma abbiamo già riflettuto sulla voce e sull’essere la stessa all’intersezione fra spirito e materia. Vogliamo tornare a riflettere su una parte di noi che diamo per scontata e che invece è sempre fonte di riflessione a livello materiale e spirituale.

Con Aurelio Porfiri ne parlano l’antropologo del suono Antonello Colimberti, lo psicoterapeuta Roberto Giacomelli e l’attore Matteo Belli.

Il programma sarà trasmesso in live streaming su numerosi canali, tra cui il canale You Tube RITORNO A ITACA, su TWITTER e sulla fanpage in Facebook di AURELIO PORFIRI.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: porfiri, suono, voce



Categoria: Generale