Agostino Nobile: FinanzaCrazia, la Nuova Religione dell’Occidente.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci offre questa riflessione sulla corruzione dell’idea e della pratica di democrazia che si è sviluppata e si sta sviluppando in Occidente. Buona lettura.

§§§

FINANZACRAZIA, LA NUOVA RELIGIONE

Tutti sanno, almeno i politici e le persone minimamente avvedute, che in Italia, come in altri paesi, la democrazia è diventata la foglia di fico che cerca di nasconde l’indicibile. Sappiamo che la democrazia (demos/popolo + crazia/potere) è una forma di governo in cui il potere viene esercitato dal popolo, tramite rappresentanti liberamente eletti. Cosa che col vaccinismo è pressoché vanificata.

Le grandi democrazie, UK, USA, Francia sono stati i primi paesi della storia assoggettati alla massoneria. Tutti i partiti dell’arco costituzionale, così come la Giustizia, sono infiltrati da massoni in grado di fare il buono e il cattivo tempo sotto tutti gli aspetti sociali, economici, politici. Tanto per fare un esempio, tra il 1997 e 2007, anni in cui Tony Blair era primo ministro del Regno Unito, oltre 1.400 giudici hanno confermato la propria affiliazione alla massoneria.

Tutti, o quasi, i paesi occidentali, Turchia inclusa, sono stati fondati dalle massonerie, così come i governi medio orientali. Dall’Ottocento, attraverso l’informazione e le guerre, hanno creato i nazionalismi. Nel Novecento è stata la volta delle dittature sovietica e nazista, inizialmente sostenute con i finanziamenti delle grandi banche.

I movimenti antiumani e antinaturali che si sono susseguiti, come il Sessantottismo sessualista a base di droghe, nascono da menti anticristiane. Il principale nemico delle massonerie, a partire dalla Rivoluzione francese, è il Cristianesimo, l’unica dottrina che nobilita l’uomo, la razionalità, la naturalità.

Secondo Josep Corominas e Ramós Torres – due rappresentati dell’alta gerarchia massonica spagnola – il Parlamento europeo, fondato il 10 settembre del 1952, è costituito per il 60-70% da frammassoni. Se a loro aggiungiamo le famigerate lobbies finanziarie, massoniche o meno, che fanno e disfano a loro piacimento governi e governicchi, come risultato abbiamo le colonne portanti delle pseudo democrazie.

Non pochi capi di governo sono prodotti usciti dai campus universitari gestiti dai vari Klaus Schwab, Soros & C. e dalle grandi banche finanziarie come Black Rock. I loro figliocci, spesso individui privi di scupoli e di spessore umano, vengono accompagnati step by step nei gangli sociali e finanziari più sensibili.

Nel 1998 Klaus Schwab e sua moglie Hilde hanno creato la fondazione per l’imprenditoria sociale “Schwab” con lo scopo di identificare, riconoscere e promuovere le iniziative dell’imprenditoria sociale e nuove teste politiche. La fondazione sostiene una rete di imprenditori sociali che consiste in più di 350 rappresentanti di imprese di tutto il mondo. Nel 2004, il professor Schwab ha ricevuto il premio israeliano Dan David e ha istituito la nuova fondazione Forum of Young Global Leaders per le persone sotto i 40 anni. Ha inoltre creato la Global Shapers Community per potenziali leader di età compresa tra 20 e 30 anni. L’obiettivo principale di entrambe le fondazioni è quello di integrare i giovani, come una forte voce del futuro, nel processo decisionale globale e di incoraggiare la loro partecipazione a progetti specifici che affrontano problemi sociali.

Ai progetti di Schwab aggiungiamo, tanto per ricordare quattro nomi conosciuti, le famiglie Rothschilds, Rockefeller, Bill & Melinda Gates e George Soros i quali, grazie all’enorme quantità di denaro inoculato nelle vene dell’OMS, ONU e Ong varie, “consigliano” le politiche da realizzare. Il terrorismo covid/vaccinista per imporre il pass ce lo confermano ampiamente. Grazie all’intelligenza artificiale e ai controlli elettronici, massoni e miliardari puntano a esercitare il controllo totale su ogni individuo.

Non meravigliamoci, dunque, se i pupi Mattarella e Draghi sono ancora al loro posto. Tanto meno dovremmo stupirci se gran parte dei cittadini acconsente senza bater ciglio al ridicolo teatrino pseudo democratico. I media lava cervello, come la politica e la Giustizia, sono in mano alle massonerie e alle lobbies finanziarie. Se guardiamo i nomi del proprietari dei maggiori giornali occidentali ci rendiamo conto che fanno tutti parte di gruppi finanziari e/o massonici. Mentre le pochissime fonti indipendenti hanno paura di dire chiaro e tondo che il fine ultimo dei pass è credito sociale alla cinese.

Come uscirne? Non certo col voto né tanto meno con le proteste. Quest’ultime fungono solo da campanello d’allarme che aiutano le mafie finanziarie a elaborare nuovi piani antiumani. Attraverso l’ingegneria sociale covidiana abbiamo la certezza che sono pronti a tutto pur di tenere in pugno l’occidente e poi l’intero pianeta. La democrazia, già barcollante, deve far posto alla finanzacrazia (è brutto anche il nome).

Se fino ad oggi le massonerie sono riuscite a eliminare milioni di esseri umani infondendo odio tra le nazioni, negli ultimi due anni l’odio viene infuso all’interno delle famiglie, delle istituzioni, delle nazioni e tra gli stessi cristiani, cattolici o meno. Una volta preso in pugno il capo spirituale di oltre un miliardo e trecento milioni di cattolici, lo Stato d’Israele e i maggiori capi dell’islam sunnita la finanzacrazia è diventata la nuova religione. La Abrahamic Family House, costituita da una sinagoga, una chiesa e una moschea, che sarà inagurata nel 2022 nella capitale emiratina Abu Dhabi, non è un atto di fratellanza. Solo gli sprovveduti posso credere a questa colossale torta buonista al cianuro. Il complesso abramitico rappresenta la dissoluzione della fede a beneficio dei nuovi dèi del dollaro su menzionati. Hanno corrotto tutti e tutto.

I popoli devono alzare la testa prima che gli tolgano la spiritualità, la libertà, la famiglia, i figli e il libero arbitrio.

Agostino Nobile

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: democrazia, finanzacrazia, nobile



Categoria: Nobile