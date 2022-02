La Follia dell’Inoculazione del Siero ai Bambini. I Dati della Gran Bretagna.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, abbiamo ricevuto questo messaggio da Steve Kirsch, e ve lo offriamo nella nostra traduzione. Il tema è l’inoculazione con il siero dei giovani e dei bambini; qualcosa di estremamente attuale (negli USA è stato chiesto da Pfizer l’autorizzazione a iniettare il siero anche sotto i cinque anni) ma che è attuale anche in Italia. Le cifre, e il calcolo dei rischi e dei benefici sembrano dire che si tratti di pura follia; e l’incapacità dei cosiddetti vaccini a fermare contagio e infezione, ormai dimostrata oltre ogni possibile dubbio, getta una luce particolarmente odiosa su questa operazione, certamente non finalizzata alla salute pubblica, ma al lucro. Con la connivenza e complicità di politici, medici e media. Buona lettura e condivisione.

§§§

Il merito è della professoressa Aditi Bhargava della UCSF (Università della California San Francisco) per aver portato alla mia attenzione questa particolare richiesta FOIA (Freedon of Information Act) del Regno Unito. Non l’ho vista da nessun’altra parte, così ho pensato di condividerla con voi nel caso vi fosse sfuggita.

La richiesta era:

Si prega di fornire i decessi causati esclusivamente dal covid 19, dove il covid è l’unica causa di morte elencata sul certificato di morte, suddivisi per gruppo di età e sesso tra febbraio 2020 fino a dicembre 2021 incluso.

Ecco la parte più interessante della risposta completa che ha coperto quasi due anni dall’inizio della pandemia: il numero di giovani nel Regno Unito che sono morti esclusivamente per COVID:

La tua possibilità di essere ucciso da COVID è fondamentalmente 0 se hai meno di 24 anni.

Quindi, sulla base di questi dati, se tu fossi un politico negli Stati Uniti, vorresti rendere obbligatori i vaccini per chiunque abbia meno di 24 anni, giusto?

0 morti in 2 anni, eppure i vaccini sono obbligatori per i giovani nelle scuole e nelle università.

Ecco quanto sono folli questi obblighi.

Come possono 0 morti giustificare uno stato di emergenza applicato a persone sotto i 24 anni? Come può giustificare l’imposizione di un vaccino?

Per quanto ne so, nessuno dei 3.143 funzionari della sanità pubblica negli Stati Uniti si è espresso contro l’obbligo di vaccinazione per persone sotto i 24 anni.

Il dottor Richard Pan presenta una proposta di legge in California per chiudere la scappatoia dell’esenzione per convinzioni personali

Ancora peggio sono i politici che forzano attivamente ogni singolo essere umano a fare il vaccino eliminando le esenzioni. Per esempio, il Dr. Richard Pan e il suo disegno di legge del Senato dello Stato della California per mantenere le scuole sicure che è sostenuto da:

Kelly Gonez, presidente del consiglio di amministrazione della Los Angeles Unified

Megan K. Reilly, sovrintendente ad interim di Los Angeles Unified

Il membro del consiglio di San Diego Unified Richard Barrera

Il presidente della California Medical Association Robert E. Wailes, M.D.

In nessun punto dell’articolo si parla di un calcolo dei rischi e dei benefici. Non si menziona mai il numero di vite che salverà con la sua legge. Non si calcola mai il numero di morti. È tutta una politica basata sulla paura, senza matematica.

Il che porta alla domanda: C’è qualche politico con un cervello funzionante negli Stati Uniti d’America? Per favore, si identifichi.

Direi che qui da noi il problema non sembra porsi. E se anche gli funziona, fanno di tutto per metterlo a tacere.

§§§

