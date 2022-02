Confraternite e Movimenti Ecclesiali. Si Avvertono Segni di Crisi? Porfiri.

Carissimi StilumCuriali, il maestro Aurelio Porfiri ci offre questa riflessione, non priva di perplessità e spunti critici sulle organizzazioni ecclesiastiche che hanno via via sostituito forme più antiche e radicate nel territorio, con conseguenze importanti; e per quel che riguarda la musica sacra, forse più negative che positive. Buona lettura.

Confraternite e movimenti ecclesiali

Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un fiorire di movimenti ecclesiali di vario tipo. Non possiamo nasconderci che questi movimenti hanno spesso preso il posto, nell’impegno di tanti, delle confraternite che infatti sono oggi in maggioranza languenti. Questo è un peccato, perché la confraternita avrebbe un significato molto particolare, focalizzandosi ad una devozione particolare e con il vincolo dell’abito.

Alcuni ironizzavano sul fatto che in passato i confratelli erano incappucciati, vedendo in questo il segno di un segreto che dovrebbe incutere chissà quale paura. In realtà, quel cappuccio era un qualcosa che dovrebbe invece deliziare i tanti ugualitari di oggi, perché serviva per rendere tutti uguali, dal nobile all’umile artigiano, tutti uniti senza distinzione di casta, almeno in quei momenti, attorno alla propria devozione. È un pò la stessa retorica che si è fatta contro i grembiuli scolastici o le divise, ma in realtà avere un abito uguale per tutti protegge proprio i più poveri, visto che non devono assistere allo sfoggio da parte degli studenti più ricchi di abiti che loro non si possono permettere.

Dicevamo dell’importanza delle confraternite e dei movimenti ecclesiali, che hanno attratto tanti negli ultimi decenni. Dal punto di vista mio personale devo fare una constatazione. Mentre le confraternite nel passato promuovevano nella liturgia quella che veniva definita “scelta musica”, i movimenti ecclesiali con le loro canzoni hanno contribuito a devastare la liturgia.

Pensiamo a quanta parte del repertorio attuale nelle parrocchie dobbiamo a focolarini, neocatecumenali, rinnovamento e via dicendo. Quelle che dovevano essere canzoni per raduni interni si sono diffuse purtroppo anche nella liturgia, rendendola ancora più lontana dalla sua altissima funzione. Sicuramente anche nelle confraternite si compivano abusi ma c’era comunque uno standard più alto e anche se le musiche non avevano caratteristiche liturgiche (come deve essere) erano in media prodotti artistici degni.

Eppure negli ultimi anni anche i movimenti ecclesiali sono in crisi, una crisi che a mio avviso è cominciata già sotto Benedetto XVI. Questi movimenti hanno conosciuto il loro tempo di gloria sotto Giovanni Paolo II, che era un fortissimo estimatore della loro azione.

Anche come presenza scenica, Giovanni Paolo II sapeva ben riempire con la sua figura i raduni oceanici di qualche decennio fa. Benedetto XVI certamente non ha quelle caratteristiche carismatiche di Giovanni Paolo II e probabilmente non condivideva quell’enfasi eccessiva sui movimenti, cosa che modestamente anche io penso essere stata esagerata e, alla fin fine, anche deleteria. Papa Francesco pure non sembra un fanatico dei movimenti, tranne alcune eccezioni, come quella della Comunità di sant’Egidio. Ma per il resto assiste anche lui alla parabola di queste aggregazioni che si sono imborghesite ed imbolsite.

