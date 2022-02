Da Oggi in Vigore l’Apartheid in Italia. Occhiata a Quello che Accade Altrove.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra bello ed istruttivo, come direbbe il maestro Guareschi, nel giorno in cui il governo dei malfattori assecondato dal devastatore dei diritti costituzionali confermato nel ruolo fanno scattare l’apartheid nel nostro sciagurato Paese, offrirvi un rapida panoramica di quello che accade altrove. Panoramica non esaustiva, ma che aiuta a darci un’idea delle nostre disgrazie, e di ciò che accade quando si affida la barra del timone alle espressioni di Poteri Altri. E dai prossimi giorni anche Malta abolirà di fatto l’obbligo di certificato per bar ristoranti club privati palestre, cinema e teatri. Basta leggere La Verità di oggi per capire come i numeri vengano manipolati per continuare in un’emergenza priva di senso. Buona occhiata.

§§§

AUSTRIA: posticipa l’obbligo di vaccinazione a metà marzo anziché a febbraio.

GERMANIA: abbandona l’idea dell’obbligo. GERMANIA: abbandona l’idea dell’obbligo.

SPAGNA: vuole fidarsi dell’immunità naturale e classifica il Covid come un’influenza. Toglie il Green Pass. SPAGNA: vuole fidarsi dell’immunità naturale e classifica il Covid come un’influenza. Toglie il Green Pass.

REGNO UNITO: toglie tutte le restrizioni. REGNO UNITO: toglie tutte le restrizioni.

IRLANDA: segue il Regno Unito. IRLANDA: segue il Regno Unito.

REPUBBLICA CECA: viene abbandonata l’idea di un obbligo di vaccinazione. REPUBBLICA CECA: viene abbandonata l’idea di un obbligo di vaccinazione.

ISRAELE: non ha più bisogno di una quarta dose, perché non ha effetto e toglie il Green Pass. ISRAELE: non ha più bisogno di una quarta dose, perché non ha effetto e toglie il Green Pass.

CANADA > QUEBEC: la terza dose non è più raccomandata per le persone sopra i 70 anni, gli effetti collaterali sono troppi. CANADA > QUEBEC: la terza dose non è più raccomandata per le persone sopra i 70 anni, gli effetti collaterali sono troppi.

SVIZZERA: toglie il Green Pass e alcune restrizioni. SVIZZERA: toglie il Green Pass e alcune restrizioni.

BOSNIA-ERZEGOVINA: diventa il primo paese Europeo a rifiutare Il passaporto Covid. BOSNIA-ERZEGOVINA: diventa il primo paese Europeo a rifiutare Il passaporto Covid.

USA: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato la vaccinazione obbligatoria su lavoratori. USA: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato la vaccinazione obbligatoria su lavoratori.

USA > FLORIDA: hanno vietato per legge l’introduzione di obblighi vaccinali o restrizioni, mascherine all’aperto e al chiuso anche nelle scuole. Chi cerca di imporre l’uso della mascherina al chiuso rischia sanzioni amministrative (multe). USA > FLORIDA: hanno vietato per legge l’introduzione di obblighi vaccinali o restrizioni, mascherine all’aperto e al chiuso anche nelle scuole. Chi cerca di imporre l’uso della mascherina al chiuso rischia sanzioni amministrative (multe).

INDIA: ha fermato il Covid-19 interrompendo le vaccinazioni e distribuendo in omaggio un kit farmacologico. INDIA: ha fermato il Covid-19 interrompendo le vaccinazioni e distribuendo in omaggio un kit farmacologico.

Danimarca ha deciso che a partire dal 1° febbraio toglierà tutte le restrizioni anti-Covid. Danimarca ha deciso che a partire dal 1° febbraio toglierà tutte le restrizioni anti-Covid.

Italia : Italia :

Obbligo del vaccino per medici, professori ,insegnanti , popolazione over 50 anche ora che la variante Omicron rappresenta il 99% causando una sintomatologia influenzale ben curabile; e considerando che i vaccini attualmente disponibili coprono la variante Delta.

Obbligo green pass per lavoro.

Obbligo super green pass per bar ristoranti ecc.

Dal 1° Febbraio 2022:

il GP servirà per entrare in tabaccherie, edicole, poste e banche, ma anche negozi di abbigliamento, giocattoli e cosmetici, che si aggiungono ai servizi alla persona, come parrucchieri, barbieri ed estetisti (misura già in vigore dal 20 gennaio).

Dal 1° febbraio, la durata del Green Pass ottenuto tramite guarigione o vaccinazione si ridurrà da 9 a 6 mesi, tutto questo con effetto retroattivo: se i 6 mesi sono già scaduti, il Pass sarà sospeso.

Queste manovre sono state decise arbitrariamente a dicembre 2021, ignorando completamente quale sarebbe stato l’andamento pandemico.

Che fenomeni !!!

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Categoria: Generale