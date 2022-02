Come Scegliere un Presidente? Un Metodo ci Sarebbe…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, cerchiamo di alleggerire la pesantezza dei tempi – oggi scatta ufficialmente l’Apartheid in Italia verso cittadini sani e onesti – con un divertissement, che avendo come autore l’ing. Zerbini, non può non essere ricco di numeri e calcoli…Buona lettura, e sorrisi.

§§§

Come scegliere un Presidente.

Quando il sig. Brambilla, operaio della Breda, acquista un’automobile come fa?

Se non è tanto intelligente si affida al primo promotore che incontra e acquista, tutto contento, la marca e il modello che non è il più adatto alle sue possibilità ed esigenze , ma è quello che al promotore interessa di più vendere.

Ma se è un tantino intelligente per prima cosa acquista Quattro Ruote e va a vedere il listino . Ma qui si perde fra centinaia di marche e modelli e chiede aiuto a Stilumcuriale Pitagorico che gli insegna un metodo infallibile e più che collaudato. Si chiama “metodo del confronto binario” e in che cosa consiste?

1.a fase — elenco, a ruota libera, di tutte le caratteristiche che un’automobile può avere: potenza, velocità massima, accelerazione, numero di posti, consumo chilometrico, colore della carrozzeria, accessoriamento, prezzo ecc.

2.a fase – graduatoria delle caratteristiche dalla più importante alla meno importante. E come si fa? Semplicissimo.

Ad ognuna delle caratteristiche elencate si assegna un numero di riferimento da 1 a x.

Poi si fanno i seguenti confronti:

1con 2, 1con 3, 1con 4 …… 1con x

2con 3,2con 4, ……2con x

3con 4 ….. 3con x

E così via.

Ad ogni confronto si assegna 1 punto al preferito e 0 punti all’altro. Alla fine per ognuna delle caratteristiche si fa la somma degli 1 ottenuti. Al Primo posto andrà quella che ne ha ottenuti di più all’ultimo quella che ne ha ottenuti di meno .

3.a fase – selezione

Se al primo posto il sig. Brambilla ha posto il prezzo, prende il listino e mette una x alle marche e modelli di prezzo uguale o inferiore a quello che lui ha stabilito.

Se al secondo posto ha messo il consumo, riprende tutte le marche e modelli che hanno una x e mette una seconda x a quelle che hanno un consumo uguale o inferiore a quello da lui stabilito.

Se al terzo posto ha messo la velocità massima riprende marche e modelli con 2 x e mette una terza x a quelle che hanno una velocità massima uguale o superiore ad un minimo da lui stabilito.

Alla fine la marca e il modello col numero più alto di x è quella che deve acquistare.

Se adottassimo lo stesso metodo alla elezione del Presidente della Repubblica, forse non sarebbe male.

E’ che, al momento, gli italiani non sanno nemmeno che presidente vorrebbero. Non hanno ancora affrontato nemmeno la fase 1 e figuriamoci a che punto sono con le altre. I risultati però si vedono….

§§§

