Bestiario del Primo Giorno dell’Era Draghista. Per Non Dimenticare.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra opportuno celebrare l’ingresso ufficiale del nostro sciagurato Paese in un’era di discriminazione illegittima e anticostituzionale con un Bestiario, a futura memoria. Perché, come dicevo, la Rete è un fiume che offre per un momento un’immagine, che poi viene trascinata via dalla corrente. Ed è invece opportuno che di alcune cose resti memoria. E mi sembra opportuno celebrare questa giornata citando uno dei commenti apparsi nei giorni scorsi sul nostro sito. Il resto lo lasciamo alle immagini. Buona visione e buona lettura.

Dalle 00:00 del prossimo martedì, 1° febbraio 2022, nella ex-Repubblica Italiana avremo ufficialmente un’intera categoria di cittadini esclusi dal consorzio civile perché rei di “pensiero non-piallato” e “alienazione di corpo (il tuo) alla Scienza”. Costituzione RIP e Custode del cimitero giustamente acclamato dagli zombie per meriti necrofori.

– Non più “lavoro” principio fondativo e diritto “effettivo” (ex-artt. 1 e 4).

– Non più libertà personale “inviolabile” (ex-art. 13), pari dignità sociale e uguaglianza di fronte alla legge “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (ex-art. 3).

– Non più “manifestare liberamente il proprio pensiero” (ex-art. 21) e “riunirsi pacificamente e senz’armi” (ex-art. 17) in quanto “sovversivi”, passibili di angherie extra-legem, idranti a 6 bar ad altezza volto donne e uomini inginocchiati, manganellate a prescindere, visite di cortesia Digos all’alba.

– Non più “circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale” (ex-art. 16, che specifica: “Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche”; e a questo punto chi parla ancora di motivazioni sanitarie è un somaro calzato e vestito; o un fabbricante di mortadella). Nemmanco per il proprio paesello o quartiere.

– Non più tutela della salute “come fondamentale diritto dell’individuo” (ex-art. 32), bensì protocolli Speranza-Pregliasco-Sileri per untermenschen.

Ecc.ecc.ecc., se non ora a seguire. Basta saperlo e regolarsi di conseguenza.

In termini medici: cancrene e setticemie possono iniziare con una piccola infezione non curata. Noi siamo alla necrosi terminale del nostro corpo sociale, economico, culturale. Come da prognosi e copione.

Hotel-Laboratorio Italia: mummie, vampiri e legioni di Igor a servizio di tutti i dottori Frankenstein di questo mondo.

Promemoria importanti per pesci rossi e spazzini della savana.

La sepsi non conosce organi immuni o “privilegiati”. La libertà non inizia e non finisce con te: la tua libertà e la tua dignità -SONO- quelle del tuo vicino di casa. Ciò che fanno a lui lo stanno -GIA’- facendo alla tua carne.

Chi subisce ingiustizie ha la memoria lunga. Molto più lunga di aguzzini e complici.

E dare a ciascuno il suo è un comandamento tanto divino quanto umano.

La risposta a questa signora la può dare un certo Primo Levi.

Come avrete notato, la colossale protesta dei camionisti – e di milioni di canadesi – contro la dittatura sanitaria e la fuga di Justin Trudeau non hanno trovato spazio nei giornali e nelle televisioni. In compenso è partita la Reductio ad Hitlerum…

