Nobile: Justin Trudeau e i Camionisti, Inizio della Fine del Vaccinismo?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci ha offre questa riflessione, scritta sul tamburo ieri notte sull’onda delle notizie che provengono dal Canada, e la condividiamo con voi, come prima cosa della mattina. Buona lettura.

Justin Trudeau, inizio della fine dei vaccinisti?

Sabato 29 gennaio 2021 oltre 50.000 di camionisti hanno guidato i loro mezzi nella capitale canadese Ottawa come protesta contro i mandati di vaccinazione richiesti per attraversare il confine degli Stati Uniti. Giorni prima, il primo ministro canadese Justin Trudeau aveva chiamato i camionisti diretti in città una “piccola minoranza marginale”. Menzogna pietosa, dato che la fila dei camion che andava verso la capitale ha raggiunto 45 miglia di lunghezza.

Secondo vari siti canadesi e anglosassoni Trudeau – allievo dei campus creati dal famigerato Klaus Schwab – e la sua famiglia hanno lasciato la loro casa nella capitale Ottawa per una località segreta.

L’ufficio del primo ministro non ha fatto commenti per motivi di sicurezza. Secondo la CBC News il sergente d’armi del Parlamento canadese ha avvertito che i manifestanti potrebbero presentarsi nelle case dei funzionari (il sogno di milioni di occidentali umiliati per oltre due anni).

Nonostante le preoccupazioni per la sicurezza, la polizia di Ottawa in un tweet ha riferito che al raduno non ci sono stati incidenti.

Sventolando la bandiera canadese e striscioni che chiedono libertà, cantando slogan contro il primo ministro Justin Trudeau, i camionisti sono stati raggiunti da migliaia di altri manifestanti inferociti non solo per le restrizioni del Covid-19, ma per un più ampio malcontento con il governo. Centinaia di grandi camion, con i loro motori rombanti, hanno suonato i loro clacson senza sosta. La protesta dei camionisti a Ottawa continua domenica 30 gennaio 2022.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=t63vPAlY63g

L’anno scorso un rabbino israeliano attraverso un video aveva consigliato di scendere nelle strade con tutti mezzi e lasciarli per le strade finché i governi non avessero desistito con le loro assurde pretese covidiane.

Ormai i Draghi e i Mattarella sono alla frutta. E dato che tutte le autorità sono al servizio dei vaccinisti, forse non sarebbe una cattiva idea seguire l’esempio dei camionisti canadesi in tutta Europa.

Agostino Nobile

