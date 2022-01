Naturalismo Cristiano, da Caravaggio a De Ribera. Il Video dell’Evento.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, come vi ricorderete qualche giorno fa abbiamo dato notizia di un evento che si sarebbe svolto il 28 gennaio a Napoli, con questa breve presentazione:

Scriveva Plinio Corrêa de Oliveira che «[…] un processo contro-rivoluzionario non potrà che muovere da una riforma dei gusti, dell’educazione, dell’arte, degli ambienti e della cultura», cioè dei momenti primari della formazione della mentalità e dello stile, che sono all’origine, la vera scaturigine delle idee e dei fatti della storia. In altri termini, le ideologie rivoluzionarie affondano le loro radici nelle tendenze profonde dell’anima individuale e sociale. Così anche la Contro-Rivoluzione, che è il contrario della Rivoluzione, per rettificare lo stato di cose da essa sconvolto, sia nella psiche dell’uomo che nei fenomeni psico-sociali, deve passare per le tendenze primarie, secondo la geniale intuizione del pensatore e uomo d’azione brasiliano, che fu all’origine delle società Tradizione, Famiglia e Proprietà (TFP) e di quelle consorelle in tutto il mondo. In queste tendenze occupa un ruolo fondamentale l’arte figurativa, la cui capacità di modellare senza troppe mediazioni intellettuali prima ancora che la mente la sensibilità della persona è indiscutibile. E nell’area cristiana, essa ha avuto uno sviluppo unico nella storia, dopo la crisi dell’iconoclasmo, cioè dell’interdizione della figura che impoverisce il mondo e riduce l’uomo nel buio disperato, e che l’arte moderna ripropone. Invece, l’arte scaturita dall’anima cristiana forma ed esprime una mente che contempla la natura e la trasfigura con le immagini altamente simboliche o con quelle carnali e naturalistiche del barocco. Comunque, in modo profondamente realistico, che contempla della realtà tutte le dimensioni, anche quelle invisibili. Con la storica dell’arte Sara Magister se ne parla a Napoli, venerdì 28 gennaio alle 18:00, nel salone della Lega Navale, su iniziativa della Comunità Opzione Benedetto in cooperazione con la stessa sezione napoletana della Lega Navale.

Qui di seguito trovate il video della conferenza. (https://www.facebook.com/OpzioneBenedetto/videos/550630463077211)

Buona visione e condivisione.

