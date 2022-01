El doble de Mattarella. ¿Qué les parecen? Foro de Lectores

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, en las horas que han pasado desde la reelección de Sergio Mattarella al Quirinal hemos intercambiado algunos mensajes con algunos amigos nuestros. Pensando en ello, pienso que sería interesante ponerlos en conocimiento de ustedes, omitiendo naturalmente los nombres de los comentaristas, para solicitar un pequeño foro de opiniones también entre los Stilum Curiae. Buena lectura y participación.

§§§

CÓMO PODRÍA SER (¡si el centro-derecha supiera hacer política!)

1) elección de un presidente de derecha (¿Marcello Pera?);

2) crisis del gobierno y crisis de la secretaría de Enrico Letta;

3) elecciones anticipadas en primavera;

4) ¡Victoria SEGURA del centro-derecha, el Partido Demócrata balcanizado, el M5S evaporado!

CÓMO FUE … no hace falta escribirlo: ¡EL CENTRO DERECHA está MUERTO!

Esperemos que de los escombros de una Centro-Derecha fallida y fracasada pueda nacer una verdadera Derecha italiana, naturalmente opuesta a Draghi, genuinamente CONSERVADORA, vinculada al Partido Republicano estadounidense de Trump, patriótica, identitaria, crítica con la UE y los globalismos varios, etc.

¡Los votos están ahí, ¡falta la oferta política!

¡¡¡Necesitamos un Trump italiano!!!

***

Los conceptos que señalas son demasiado elevados para nuestra Centro-Derecha.

***

La calidad humana y política es desesperante. Pero lo que da la medida del desastre es que en cualquier Partido normal se cuestionaría una gestión que acumula derrotas y catástrofes. Aquí hay un silencio total

***

Es cierto, falta un Trump italiano. Pero, desgraciadamente, aunque lo hubiera, no podría hacer gran cosa.

Nuestros mecanismos constitucionales están hechos de tal manera que mantienen al pueblo lo más alejado posible del poder real. Sólo se nos concede votar (de vez en cuando) para el Parlamento. Pero entonces los cargos que realmente cuentan -el presidente del Concejo y el presidente de la República- son “de ellos”, de los patrones. Por otra parte, los parlamentarios, que en teoría deberían supervisar la labor del ejecutivo, son mantenidos a raya por las secretarías, que, obviamente, se presentarán como candidatos en las próximas elecciones y harán carrera sólo para los disciplinados. Y como se ha perdido toda la moral, el Poder ya no tiene ningún freno para cometer los abusos que vemos a diario.

En resumen, lo que se necesita es una refundación del Estado italiano en sus raíces, pero acompañada de una resurrección moral, es decir, cristiana. Es difícil ver esta posibilidad en el horizonte. Lo que nos deparará el futuro sólo lo sabe el Señor, a quien más que nunca debemos pedirle que salve a esta pobre Patria.

Y en todo este panorama un poco desolador, no olvidemos que Estados Unidos y Europa podrían encontrar una “solución” al caos que viven con una buena guerra. Dios no lo quiera, pero las continuas declaraciones histéricas de Biden sobre Ucrania no creo que sean hechas por casualidad. Será una guerra devastadora, que Occidente perderá con toda seguridad (porque luchará completamente sin ideales), pero tal vez sea a partir de esos escombros que los sobrevivientes podrán iniciar la reconstrucción.

Un abrazo a todos y que Dios salve a Italia.

***

Admito que Mattarella/bis representa la derrota de la política, además de ser el resultado de una estrategia subterránea que ha estado presente desde el principio y que desgraciadamente ha encontrado adversarios ardientes y no tan fríamente calculadores.

Dicho esto, ¿no piensas que 7 años de Mattarella, actor más que árbitro en una situación que no dudo en definir como terrorífica para el presente y el futuro de Italia y para nuestra libertad, es el mal menor comparado con 7 años de Draghi, que estaba en carrera?

El problema es que ya falta menos para que Draghi nos reduzca como hizo con Grecia y complete la ya inexorablemente presagiada revolución socio-antropológica (bajo la apariencia de transición ecológica y digital) que asumirá las características de quien la gestione a pesar de nosotros mismos…

Y un Trump italiano no se vislumbra, por desgracia, en el horizonte… mientras vivimos una crisis tanto de forma como de fondo… cambios epocales que no queremos que pasen por encima de nuestras cabezas y sobre los que parecemos humanamente impotentes, pero eso no significa que no estemos dispuestos a atravesarlos y a formar parte de ellos con todo nuestro ser como mejor podamos, con ese suplemento de alma que sólo en el Señor se puede garantizar para la historia de nuestro tiempo.

Estoy convencida de que incluso desde estos escombros las fuerzas conservadoras en clave católica (sin banderas pero con la concreción de la vida) en una Centro-Derecha reconstruida podrían operar e introducir ese suplemento de alma…

***

He aquí algunas ideas. Ahora, la palabra es de ustedes.

Publicado originalmente en italiano el 30 de enero de 2022

Traducción al español por: José Arturo Quarracino