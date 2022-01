Il Raddoppio di Mattarella. Che ne Pensate? Forum fra i Lettori.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, nelle ore che sono passate dalla rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale con alcuni amici di ci siamo scambiati alcuni messaggi. Riflettendo, penso che sia interessante portarli alla vostra conoscenza, omettendo naturalmente i nomi dei titolari dei commenti, per sollecitare anche fra gli StilumCuriali un piccolo forum di opinioni. Buona lettura e partecipazione.

COME POTEVA ANDARE (se il centro-destra sapesse fare politica!)

1) elezione di Presidente di destra (Pera?);

2) crisi di governo e crisi della segreteria Letta;

3) elezioni anticipate in primavera;

4) vittoria CERTA del centro-destra, PD balcanizzato, M5S evaporato!

COME E’ ANDATA … non serve lo scriva: IL CENTRO-DESTRA è MORTO!

Speriamo dalle macerie di un Centro-destra fallimentare e fallito possa nascere una vera Destra Italiana, naturalmente all’opposizione di Draghi, genuinamente CONSERVATRICE, legata al Partito Repubblicano USA di Trump, patriottica, identitaria, critica verso UE e globalismi vari, etc.

I voti ci sono, manca l’offerta politica!

Serve un Trump italiano!!!

Quelli che tu indichi sono concetti troppo elevati per il nostro centro-destra.

La qualità umana e politica è disperante. Ma quello che dà la misura del disastro è che in qualsiasi Partito normale una gestione che inanella sconfitte e catastrofi sarebbe messa in discussione. Qui silenzio totale

E’ vero, manca un Trump italiano. Però, purtroppo, anche se ci fosse potrebbe fare ben poco.

I nostri meccanismi costituzionali sono fatti in modo tale da tenere il popolo il più possibile lontano dall’effettivo potere. Ci è concesso solo di votare (ogni tanto) per il Parlamento. Poi però le cariche che davvero contano – Presidente del consiglio e Presidente della Repubblica – sono “cosa loro”, di lorsignori. Del resto, i parlamentari, che dovrebbero, in teoria, vigilare sull’operato dell’esecutivo, sono tenuti al guinzaglio dalle segreterie che, ovviamente, candideranno alla successiva elezione e faranno fare carriera solo ai disciplinati. E poichè ormai si è persa ogni moralità, il Potere non ha ormai più nessun ritegno nel commettere gli abusi che vediamo quotidianamente.

Insomma, ci vorrebbe una rifondazione alla radice dello Stato italiano, accompagnata però da una resurrezione morale, cioè cristiana. E’ difficile vedere all’orizzonte questa possibilità. Cosa ci riserverà il futuro, lo sa solo il Signore, che più che mai dobbiamo pregare perchè salvi questa povera Patria.

E in tutto questo quadro, un po’ desolante, non scordiamoci che USA e Europa potrebbero trovare una “soluzione” al caos che vivono con una bella guerra. Dio non voglia, ma le continue isteriche affermazioni di Biden sull’Ucraina non credo siano fatte a caso. Sarà una guerra devastante, che l’Occidente perderà di sicuro (perchè combatterà del tutto privo di ideali), ma forse sarà da quelle macerie che i sopravvissuti potranno iniziare la ricostruzione.

Un abbraccio a tutti e Dio salvi l’Italia

Premetto che Mattarella/bis rappresenta la sconfitta della politica, oltre ad essere frutto di una strategia sotterranea ma presente fin dall’inizio e che purtroppo ha incontrato avversari arrembanti e non altrettanto freddamente calcolatori.

Ciò posto, non pensate che 7 anni di Mattarella, attore più che arbitro di una situazione che non esito a definire terrificante per il presente e per il futuro dell’Italia e per la nostra libertà, sia il male minore rispetto a 7 anni di Draghi che erano in predicato?

Il problema è che a Draghi basta meno per ridurci come la Grecia e per completare la rivoluzione socio-antropologica (sotto la veste di transizione ecologica e digitale) già inesorabilmente prefigurata che assumerà i connotati di chi la gestirà nostro malgrado…

E un Trump italiano non è purtroppo all’orizzonte… mentre

viviamo una crisi di forme oltre che di sostanza… cambiamenti epocali che non vogliamo passino sulla nostra testa e sui quali sembriamo umanamente impotenti, ma non per questo ci esimiamo dall’attraversarli e starci dentro con tutto il nostro essere come meglio possiamo, con quel supplemento d’anima che solo nel Signore può essere garantito alla storia del nostro tempo.

Sono convinta che, anche da queste macerie, forze conservatrici in chiave cattolica (senza stendardi ma con la concretezza di vita) in un centro destra ricostruito potrebbero operare e immettere quel supplemento d’anima…

Ecco qualche spunto. Ora, la parola a voi.

