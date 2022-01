C’è Bisogno di Una Giornata della Vergogna, più che della Memoria. Ora.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ancora una volta pensiamo sia giusto e opportuno, a futura memoria, fissare immagini e parole di quello che è uno straordinario periodo di odio e di persecuzione messe in atto – senza nessuna ragione di carattere scientifico o sanitario – nei confronti di milioni di persone, ree solamente di non volersi sottoporre a una sperimentazione inutile e pericolosa. Una persecuzione aizzata dalle massime “autorità” morali e istituzionali, e supportata dalle menzogne, probabilmente interessate, di politici e delle gerarchie mediche. Qualcosa che non avrebbe potuto avvenire senza l’entusiastica complicità dei giornali; mossi da interessi finanziari (i contributi ai giornali “buoni” sono più che raddoppiati) dall’agenda degli editori, e dal servilismo sciocco o interessato dei giornalisti, proni a dar voce alla propaganda. Ancora oggi su quello che era un grande quotidiano c’è chi scrive: “Sono i ricoveri dei no vax a mandare in tilt i Pronto Soccorso”. Buona lettura, a due giorni dalla Giornata della Memoria, di Una Memoria. E dal primo febbraio milioni di persone saranno passibili di multa per non farsi inoculare un siero, sicuramente inutile perché il tipo di nemico per cui è stato creato, con scarso successo, non esiste più, e che non serve a bloccare eventuali contagi e infezioni. Più che di una Giornata della Memoria abbiamo bisogno di una Giornata della Vergogna, adesso, a cui Chiesa, Politici, Medici e Informazione dovrebbe presentarsi con cenere sul capo e vestiti di sacco..

Questo è il “fondo” del direttore de La Verità, l’unico giornale che non si è prestato alla propaganda di regime, Maurizio Belpietro.

Ecco due screenshot dedicati a Matteo Pfizerman Bassetti. Il suo Ospedale, il San Martino di Genova, sarà l’unico in Italia in cui la Pfizer studierà su volontari gli effetti avversi al siero genico che ha propalato.

Due piccoli ricordi vergognosi. Sostituite “ebrei” a no vax e vedete che effetto che fa.

27 gennaio 2022

GIORNATA della MEMORIA.

⚫️ Per non dimenticare.

“Campi di sterminio per chi non si vaccina”.

Giuseppe Gigantino, cardiologo

“Mi divertirei a vederli morire come mosche”.

Andrea Scanzi, giornalista

“Se fosse per me costruirei anche due camere a gas”.

Marianna Rubino, medico

“I cani possono sempre entrare. Solo voi, come è giusto, resterete fuori”.

Sebastiano Messina, giornalista

“Vagoni separati per non vaccinati”.

Mauro Felicori, assessore

“Escludiamo chi non si vaccina dalla vita civile”.

Stefano Feltri, giornalista

“I no vax fuori dai luoghi pubblici”.

Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana

“Potrebbe essere utile che quelli che scelgono di non vaccinarsi andassero in giro con un cartello al collo”.

Angelo Giovannini, sindaco di Bomporto

“Stiamo aspettando che i no vax si estinguano da soli”.

Paolo Guzzanti, giornalista

“Verranno messi agli arresti domiciliari, chiusi in casa come dei sorci”.

Roberto Burioni, virologo.

“Non chiamateli no vax, chiamateli col loro nome: delinquenti”.

Alessia Morani, deputato

“Vorrei un virus che ti mangia gli organi in dieci minuti riducendoti a una poltiglia verdastra che sta in un bicchiere per vedere quanti inflessibili no-vax restano al mondo”.

Selvaggia Lucarelli, giornalista

“I rider devono sputare nel loro cibo.”

David Parenzo, giornalista

“I loro inviti a non vaccinarsi sono inviti a morire.”

Mario Draghi, Presidente del Consiglio

“Gli metterò le sonde necessarie nei soliti posti, lo farò con un pizzico di piacere in più.”

Cesare Manzini, infermiere

“Gli bucherò una decina di volte la solita vena facendo finta di non prenderla”.

Francesca Bertellotti, infermiera

“Provo un pesante odio verso i no vax”.

J-Ax, cantante

“Se riempiranno le terapie intensive mi impegnerò per staccare la spina”.

Carlotta Saporetti, infermiera

“Non siete vaccinati? Toglietevi dal ca**o!”

Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna

“Un giorno faremo una pulizia etnica dei non vaccinati, come il governo ruandese ha sterminato i tutsi”.

Alfredo Faieta, giornalista

“Il greenpass ha l’obiettivo di schiacciare gli opportunisti ai minimi livelli”.

Renato Brunetta, ministro

“E’ giusto lasciarli morire per strada

Umberto Tognolli, medico

Prego Dio affinché i non vaccinati si infettino tra loro e muoiano velocemente”.

Giovanni Spano, vicesindaco

“Bisogna essere duri e discriminare chi non si vaccina, in ospedale, a scuola, nei posti di lavoro”.

Filippo Maioli, medico

“Serve Bava Beccaris, vanno sfamati col piombo”.

Giuliano Cazzola, giornalista

“Mandategli i Carabinieri a casa”.

Luca Telese, giornalista

“Gli renderemo la vita difficile, sono pericolosi”.

Piepaolo Sileri, Viceministro

“E’ possibile porre a loro carico una parte delle spese mediche, perché colpevoli di non essersi vaccinati”.

Sabino Cassese, costituzionalista

“Non sarà bello augurare la morte, ma qualcuno sentirà la mancanza dei novax?”

Laura Cesaretti, giornalista

“Se arrivi in ospedale positivo, il Covid ti sembrerà una spa rispetto a quello che ti farò io”.

Vania Zavater, infermiera

“I novax sono i nostri talebani”.

Giovanni Toti, presidente regione Liguria

“Sono dei criminali, vanno perseguitati come si fa con i mafiosi”.

Matteo Bassetti, infettivologo

